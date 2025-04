Ehrenvolles Ausscheiden

Nach intensiver und resultatmässig erfolgsversprechender Vorbereitung, bestritt der FC Neumünster am vergangenen Sonntag den ersten Ernstkampf der neuen Saison. In der Pokalrunde wartete mit dem 2. Ligisten Bassersdorf überraschenderweise sogleich ein harter Brocken. Losfee Matthäus hatte in der Hitze des Gefechts offenbar warm mit kalt verwechselt. Die in Aussicht gestellte Stelle des Greenkeepers wird nun andersweitig besetzt werden. Da sich im Letzigrund zu diesem Zeitpunkt eine „musikalische“ Selbsthilfegruppe zum sogenannten Büezen traf, musste der FC Neumünster einmal mehr auf die Sportanlage Looren ausweichen. Das Gros der beiden Fanlager schien diesen Platzwechsel nicht mitbekommen zu haben und so wurde das Spiel in einem eher intimen, familiären Rahmen durchgeführt.

Von flammenden Ansprachen Vesterbergs und Straumanns motiviert und durch Eminems Klänge inspiriert, stieg der Gastgeber in die Partie. Die 2. Ligisten aus Bassersdorf kamen mit der intensiven Gangart des Unterklassigen zu Beginn überhaupt nicht zu Recht, sodass der Favorit froh sein konnte, nach zehn Minuten nur mit einem Tor zurückzuliegen. Die Kleeblätter hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt nämlich mehere hochkarätige Torchancen herausgespielt und waren durch Larcheveque verdient in Führung gegangen. Weitere aussichtsreiche Möglichkeiten blieben ungenutzt, worauf ein gegnerischer Eckstoss in der 14. Minuten den Ausgleich brachte. Dies brachte die Unsrigen für einige Minuten aus dem Tritt, wodurch die Gäste bis zur 28. Minute mit 3:1 in Führung gehen konnten. Die tapferen Knaben des FC Neumünsters liessen in der Folge jedoch keinesfalls die Köpfe hängen und boten dem Oberklassigen weiterhin ernsthaft Paroli. Durch ihre aufsässige Spielweise zwangen die Grünweissen ihre Gegner zu teils haarsträubenden Fehlpässen und gefährlichen Ballverlusten in der eigenen Hälfte. So kehrte trotz Führung auch auf der Bassersdorfer Bank keine Ruhe ein und der Trainer mahnte seine Spieler eindringlich positiv zu bleiben, worauf er nur Sekunden später einen seiner Spieler nach einem weiteren Fehlzuspiel gekonnt zusammenfaltete.