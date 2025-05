Ehrenvolle Niederlage beim Überflieger der Kreisligasaison 2024/2025

Philipp Leimenstoll und Lukas Schmitt tauchten plötzlich frei vor dem Torwart des Gastgebers auf, der zu weit vor seinem Gehäuse stand, sodass beide diesen mit einem Lupfer hätten überwinden können.

Zwischendurch trug der SV Büchig gekonnt seine Angriffe über die Außen vor und konnte nur durch beherztes Eingreifen der Abwehr einen Rückstand verhindern.

Nach einem gewonnenen Zweikampf konnte auf der linken Angriffsseite Tim Koch den Ball auf Leimenstoll weiterleiten. Dieser enteilte seinem Widersacher und sein Schuss an den rechten Innenpfosten führte in der 18. Minute zur unerwarteten 0:1 Führung für die Blauweißen.

Lange durfte sich Östringen nicht über diese Führung freuen, denn zwei Zeigerumdrehungen später, als mehrmals nicht konsequent verteidigt wurde, fälschte Perparim Feta einen Fernschuss so unglücklich ab, dass der Ball in der 20. Minute unhaltbar in die linke Ecke vom starken Gästekeeper Maxim Hohlweck zum 1:1 Ausgleich einschlug.

Nun nahm das überlegene Spiel des künftigen Landesligisten immer mehr Gestalt an und nach weiteren zwei Minuten durfte Büchig erneut jubeln. Ein Spielzug über rechts und ein Querpass auf den in der Mitte lauernden Markovic brachte dessen Weitschuss für die Heimelf die zu diesem Zeitpunkt verdiente 2:1 Führung.

Als in der 29. Minute der selbe Spieler bei seinem Ballgewinn auf der linken Seite nach gewonnenem Zweikampf allein auf Torhüter Hohlweck zueilte, konnte dieser das 3:1 nicht mehr verhindern. Die mitgereisten Schlachtenbummler schienen sich jetzt an das Debakel in der Vorrunde zu erinnern.

Bis zum Halbzeitpfiff des gut leitenden Referees Joel Braun konnte der FCÖ2 keine weitere gefährliche Spielsituation generieren.

Zu Beginn der zweiten Hälfte trat das Gästeteam nun etwas energischer auf. Eine Passfolge über die linke Seite führte in der 52. Minute fast zum Anschlusstreffer. Im Mittelfeld setzte sich Schmitt durch, sein Abspiel auf Leimenstoll leitete dieser weiter auf Koch, der allein vor dem Tor den Ball am Torwart nicht vorbeibrachte.

In der 56. Minute leitete der unermüdliche Thore Jung, der sich immer wieder erfolgreiche Duelle gegen einen ehemaligen Oberligaspieler lieferte, mit seiner Aktion das 2:3 ein. Patrik Göbel auf Zuspiel zu Tim Koch durften erfolgreich zum Anschluss abschließen.

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff wurde Büchig ein Freistoß von halbrechts zugesprochen. Aus abseitsverdächtiger Position konnte Markovic mit seinem dritten Treffer zum 4: 2 den erneuten Zwei-Tore-Abstand herstellen.

Bis kurz vor Ende der Begegnung verlor das Spiel an Dynamik, was daran lag, dass die Einen nicht mehr wollten und die Anderen nicht mehr konnten.

Noch einmal kam Spannung auf, als der Büchiger Torhüter zu weit vor seinem Kasten stand und Tim Koch die Situation erkannte. Sein genialer Weitschuss aus der eigenen Hälfte machte das Endergebnis zum 3:4 aus Sicht der Gäste insgesamt erträglicher.



Ein Nachsatz zum künftigen Landesligisten sei noch erlaubt: Im BüchigerStadionmagazin „Kickers Blick“ fand die Mannschaft des FCÖ2, bis auf wenige Ausnahmen durch andere Vereine, eine positive Würdigung. Das Auftreten der Östringer Reserve bei ihrer ersten Kreisligasaison wurde mit großer Anerkennung bewertet, auch unter dem Aspekt, dass sie einen großen Aderlass nach der letzten und während der laufenden Runde zu verkraften hatte.

Danke für diesen gezollten Respekt.

(R.J./E.O.)