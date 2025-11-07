Ehrenspielführer: Bernard Dietz auf DFB-Bundestag ausgezeichnet

Bernard Dietz ist neuer Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Am Freitagvormittag wurde er im Rahmen des 45. DFB-Bundestags als bislang siebter Spieler mit dieser Auszeichnung bedacht. Auf den Weg gebracht wurde der Prozess im Mai, als der MSV Duisburg, die Stadt Duisburg und der Fußball-Verband Niederrhein in einer gemeinsamen Erklärung Dietz für die Ehrung vorschlugen.
Am Donnerstag begann die aufregende Fahrt für Bernard Dietz. Gemeinsam mit seiner Frau Petra sowie dem MSV-Vorstandsvorsitzenden Christian Stiefelhagen machte sich die MSV-Legende auf den Weg nach Frankfurt. Dort wurde ihm am Freitag im Rahmen des 45. DFB-Bundestags der Titel des Ehrenspielführers der deutschen Nationalmannschaft verliehen. Er ist erst der siebte Spieler, dem diese Ehre zuteil wurde. Vor ihm wurden nur Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm zu Ehrenspielführern ernannt. Nach der Ehrung ging es für die Duisburger Delegation rasch wieder in Richtung Heimat, denn am Abend steht ja das Drittligaspiel der Meidericher gegen den SV Waldhof Mannheim an.
Als dritter Tagesordnungspunkt standen die Ehrungen verdienter Persönlichkeiten an. Unter ihnen auch "Ennatz" Dietz. 52 Mal trug er das Trikot der Nationalmannschaft, führte die Auswahl bei der EM 1980 als Kapitän auf den Rasen und streckte zum Abschluss die Trophäe in den Nachthimmel. "Diese Ehrung für dich heute, Ennatz, ist längst, längst überfällig. Du hast eine Mannschaft angeführt, da hat man gedacht, wie kann der Ennatz denn da Kapitän sein, der spielt ja beim MSV Duisburg. Du warst ein exzellenter Fußball mit herausragenden technischen Fähigkeiten. Wir freuen uns riesig, Bernard zum Ehrenspielführer des DFB ernennen zu dürfen", erklärte Laudator Jürgen Klinsmann. Sichtlich gerührt betrat Dietz die Bühne und nahm unter stehenden Ovationen die Auszeichnung entgegen.