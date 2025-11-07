Bernard Dietz ist neuer Ehrenspielführer des DFB. – Foto: Marcel Eichholz

Ehrenspielführer: Bernard Dietz auf DFB-Bundestag ausgezeichnet Bernard Dietz ist auf dem 45. DFB-Bundestag in Frankfurt als bislang siebter Spieler zum Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft ernannt worden. Verlinkte Inhalte 3. Liga SV Waldhof MSV Duisburg Bernard Dietz

Bernard Dietz ist neuer Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Am Freitagvormittag wurde er im Rahmen des 45. DFB-Bundestags als bislang siebter Spieler mit dieser Auszeichnung bedacht. Auf den Weg gebracht wurde der Prozess im Mai, als der MSV Duisburg, die Stadt Duisburg und der Fußball-Verband Niederrhein in einer gemeinsamen Erklärung Dietz für die Ehrung vorschlugen.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Am Donnerstag begann die aufregende Fahrt für Bernard Dietz. Gemeinsam mit seiner Frau Petra sowie dem MSV-Vorstandsvorsitzenden Christian Stiefelhagen machte sich die MSV-Legende auf den Weg nach Frankfurt. Dort wurde ihm am Freitag im Rahmen des 45. DFB-Bundestags der Titel des Ehrenspielführers der deutschen Nationalmannschaft verliehen. Er ist erst der siebte Spieler, dem diese Ehre zuteil wurde. Vor ihm wurden nur Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm zu Ehrenspielführern ernannt. Nach der Ehrung ging es für die Duisburger Delegation rasch wieder in Richtung Heimat, denn am Abend steht ja das Drittligaspiel der Meidericher gegen den SV Waldhof Mannheim an.