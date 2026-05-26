Ehrenpromotion: Rümelingen doch noch Meister

Monnerich gewann am letzten Spieltag gegen Lorentzweiler – Foto: Marco Bertame

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Was am Wochenende los war

Meisterehren werden Rümelingen zuteil, das sein Auswärtsspiel mit 4:2 in Wormeldingen gewannen und an den zwei Mannschaften, die vor dem Spieltag vor einem positioniert waren, vorbeizog. Allerdings lag man erst einmal mit 0:1 nach dreißig Minuten hinten, bevor der "Meister-Express" durch Gomes (49.'), Dragovic (52.') und Dos Santos (73.') so richtig Fahrt aufnahm. Nach dem Anschluss fünf Minuten vor Abpfiff kam zwar noch einmal Spannung auf, doch bereits zwei Zeigerumdrehungen später liess Sannier keinen Zweifel mehr an dem Sieg aufkommen. Während der Gegner nun in der Relegation im Moselderby auf Grevenmacher treffen wird, spielten Rümelingen die anderen Ergebnisse vollends in die Karten.

Der bisherige Tabellenführer Ettelbrück musste sich nämlich trotz Führung durch N'Gbin (30.') noch mit 3:1 im eigenen Stadion der US Feulen geschlagen geben. Immerhin steht man als Vizemeister auch als sicherer Aufsteiger fest und die kommende Erstklassigkeit dürfte der Etzella das Abrutschen auf Platz zwei immerhin versüßt haben. Denn Wiltz verstand es nicht diese Steilvorlage zu nutzen: bei einem Sieg oder Unentschieden bei Luxembourg City wären die Mannen aus dem Norden noch selbst auf Platz zwei gelandet und somit direkt aufgestiegen. Doch Tibor (36.') und Mendy (62.') brachten den Gastgeber auf die Siegerstraße, Cavagnera (70.') vom Punkt machte die Partie zwar nochmal spannend, zu einem Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen. Nun heißt es "Nachsitzen" für Wiltz, der Gegner am kommenden Samstag wird dabei Mamer heißen.

Ein richtiges Herzschlagfinale um die Relegation lieferten sich Walferdingen und Bettemburg, ein Punktgewinn hätte hier für den Gast ausgereicht. Und es sah auch alles so aus, als würde dies geschehen, bis zur 94.Minute stand es 0:0. Aber ein Spiel dauert bekanntlich so lang, bis der Schiedsrichter abpfeift und als es soweit war, stand plötzlich Walferdingen über dem Strich. Macedo hatte tatsächlich noch in besagter Minute getroffen, lässt Bettemburg auf Rang fünf fallen und eröffnet seinem Team nun den Aufstieg über den Umweg Relegation; am 1.Juni trifft man in diesem Entscheidungsspiel in Beggen auf Canach. Im Keller war noch eine Frage zu klären: Wer muss in die Relegation, wer rettet sich? Die Protagonisten hier: Mersch und Lorentzweiler. Dabei hatte Lorentzweiler das Nachsehen, musste man sich doch in Monnerich mit 2:0 geschlagen geben, zwei Tore in Hälfte 2 (ein Eigentor und Luisi) besiegelten das "Schicksal".

Somit hätte Mersch gegen Beles sogar verlieren können, aber hier ging man auf Nummer sicher und feierte den Klassenerhalt mit 4:0 aus eigener Kraft. Der Gast aus Beles war aber zahlenmäßig früh in Unterzahl, Weis wurde nach 18 Minuten mit Glatt Rot des Feldes verwiesen; zudem erhielt Rebussi kurz vor Schluss noch die Ampelkarte. Durch diesen Sieg hat man nun 4 Punkte Vorsprung gegenüber Lorentzweiler, die nun versuchen müssen, den Klassenerhalt über die Relegation (gegen Schieren) zu sichern. Die beiden Absteiger in die erste Division feierten nochmal ein Erfolgserlebnis: So schlug Schifflingen am Samstag Fola Esch mit 2:1 und Steinsel kam gegen Berburg zu einem 2:2.

Die Relegation

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