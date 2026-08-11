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Ligavorschau
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Ehrenpromotion in den Startblöcken: kaum zu überbietende Spannung?
Zweite Liga könnte einmal mehr sehr eng werden, Absteiger werden als Topfavoriten auf den Wiederaufstieg gehandelt
von Paul Krier · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser
Mamer (l.) und Rodange werden als Aufstiegskandidaten gehandelt – Foto: Andjelko Markulin
FuPa-Einschätzung: Nach einem größeren Umbruch muss sich die richtige Mischung unter Neu-Trainer Lars Schäfer erst finden, doch das Potenzial im Canacher Kader ist sehr groß. Einen Spitzenplatz anzustreben sollte sich aus dieser Konstellation heraus ergeben.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Insgesamt vier andere Vereine aus der Ehrenpromotion sehen Canach ebenfalls unter den Aufstiegskandidaten.
FuPa-Einschätzung: Mamer betritt die Post-Jager-Ära. Mit einem umgekrempelten Kader bleibt man selber vorsichtig und spricht offiziell von einer Saison im Zeichen eines Neuaufbaus. Bei der zu erwarten engen Ehrenpromotion kann Vorsicht die Mutter der Porzellankiste sein.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Auf der anderen Seite sehen vier Konkurrenten Mamer unter den Aufstiegskandidaten.
FuPa-Einschätzung: Fast zwei komplette neue Teams hat Absteiger Rodange über den Sommer transferiert. Insgesamt achtzehn neue Spieler gegenüber sechzehn Abgängen muss der neue Trainer Olivier Baudry zu einer Einheit formen. Die Qualität der Zugänge ist mit Leuten wie Ekeberg, Lecomte oder Ulbandini bemerkenswert. Wächst alles schnell zusammen, sollte Rodange zu den Spitzenteams der Liga gehören.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Geht es nach Rodanges Ligagegnern, ist die Mannschaft der Topfavorit schlechthin auf den Aufstieg.
FuPa-Einschätzung: Nachdem die Petinger Transfersperre aufgehoben war, begann der Absteiger seine durchaus bemerkenswerten Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Die Frage, die sich stellt ist, in wie fern der neue Trainer Frédéric Herinckx seine Mannschaft bereits formen konnte. Das Potenzial muss sich mit etlichen Verpflichtungen aus unteren Ligen erst zeigen. Ob man dieses von Beginn an abrufen kann, wird man erst nach den ersten Spieltagen wissen.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Immerhin ein anderer Verein aus der Ehrenpromotion sieht Petingen um den Aufstieg mitspielen.
FuPa-Einschätzung: Wird Bettemburg eine Art Geheimfavorit auf den Aufstieg? Die Konkurrenz hat den SCB nicht überall auf der Rechnung (s.u.), selber hielt sich der Verein FuPa gegenüber bedeckt, der Kader wurde aber nur punktuell angepasst, womit der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigte Aufwärtstrend im Idealfall in der Spielzeit 26-27 fortgesetzt werden kann - woraus sich die Rolle eines ernstzunehmenden Aufstiegskandidaten fast von selbst ergibt.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Nur ein anderer Club sieht Bettemburg oben mitspielen.
FuPa-Einschätzung: Während Bettemburgs Rolle als Aufstiegskandidat weniger geheim sein dürfte als es zunächst den Anschein hat, könnte Feulen durchaus ein Geheimfavorit auf einen der vier oberen Plätze sein. Neuzugänge wie „Vova“ und Lognard oder auch der starke Keeper Huriez aus Medernach könnten die Mannschaft noch einen Tick besser werden lassen als in der guten Vorsaison.
FuPa-Einschätzung: Mit einem leicht ausgedünnten Kader und den Abgängen von u.a. El Hamer, Nouidra oder dem Karriereende von Rivone musste die „Doyenne“ einige Verluste über den Sommer kompensieren. Die Konstanz auf dem Trainerstuhl könnte deswegen wichtig sein, die Escher scheint kaum jemand mit Blick nach oben auf der Rechnung zu haben.
FuPa-Einschätzung: Mersch hat im Sommer einen bemerkenswerten Umbruch vollzogen. Nach einer schwierigen Saison 2025-2026 bleibt man vorsichtig mit der Zielsetzung, etwas das in der Ehrenpromotion insgesamt durchaus ratsam sein sollte. Alle Hoffnungen alleine auf das Comeback von Benny Bresch zu setzen wäre auch nicht richtig. So muss sich die richtige Mischung finden, bevor man sieht, wo die Reise hingehen wird.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Immerhin ein Team aus der Ehrenpromotion sieht Mersch um den Aufstieg mitspielen.
FuPa-Einschätzung: Nach dem in der Vorsaison eingeleiteten Umbruch und dem stetigen Aufwärtstrend dürfte sich Monnerich in einer ähnlichen Lage wie Bettemburg wiederfinden: mit einem nur leicht angepassten aber auch ausgedünnten Kader kann man in der Lage sein, sein selbst gestecktes Ziel zu erreichen und oben mitmischen.
FuPa-Einschätzung: Dass man in Beles vorsichtig ist, hat durchaus seine Gründe. Diese sind nicht unbedingt in der oft als gefährlich beschriebenen zweiten Saison nach einem Aufstieg zu suchen, sondern eher bei einer ganzen Serie an erfahrenen Spielern, die ihre Karriere beendet haben. Namen wie Bernard, Amodio, Martins, Christophe Rebussi oder Bob Simon wird der FC The Belval nicht ohne Weiteres ersetzen, zudem haben mit z.B. Hoffmann und Desgranges zwei Stammkräfte den Club verlassen. Auf der anderen Seite stehen mit u.a. Erragui oder Rodrigues bemerkenswerte Neuzugänge, deren Zahl die Abgänge aber nicht kompensiert.
FuPa-Einschätzung: Der erfahrene neue Trainer Fahrudin Kuduzovic könnte das größte Plus beim FC Berdenia sein, nachdem der nicht geplante Abgang von seinem Vorgänger Josef Cinar hingenommen werden musste, womit eine gewisse Kontinuität nicht möglich war. Abgänge wie die von Gashi und Long werden die Sache nicht einfacher machen in einem Kader, der quantitativ in etwa gleich groß wie in der Vorsaison bleibt.
FuPa-Einschätzung: Die starke Vorsaison zu toppen wird bei den Hauptstädtern schwierig. Der Kader ist in etwa gleich groß geblieben, doch die Abgänge von „Lebensversicherung“ Mendy sowie Leistungsträgern wie Basic oder Choi müssen erst kompensiert werden. Einerseits sticht Brian El Hamer als Neuzugang hervor, auch Cleidir Neves hat Erstliga-Erfahrung, ob das aber reicht, um z.B. auch den bereits im vergangenen Winter nach Lorentzweiler gewechselten Mokrani zu ersetzen, muss sich erst noch zeigen.
FuPa-Einschätzung: In Lorentzweiler kamen weniger neue Spieler als den Verein verlassen haben, qualitativ sollte man aber in der Lage sein, die schwierige vergangene Spielzeit hinter sich zu lassen und den Blick Richtung obere Tabellenhälfte zu richten. Florian David, Cédric Kockelmann oder Evan Da Costa sind nur einige, die die dafür nötige Qualität mitbringen. Bekommt man die richtige Mischung hin, kann man eine sehr interessante Rolle spielen.
FuPa-Einschätzung: Der Kader der Wormeldinger wurde ein gutes Stück breiter aufgestellt, woraus Martial Servais als neuer Cheftrainer aber zunächst die richtige Mischung entwickeln muss. Nach der vergangenen Saison ist die vorsichtige Zielsetzung beim FC Koeppchen nachvollziehbar, die ganz grossen Namen fehlen bei den Neuzugängen. Gespannt sein darf man auf Tomas Ferreira, der aus der Wormeldinger Partnergemeinde Mortagua aus Portugal an die Mosel wechselte.
FuPa-Einschätzung: Aufsteiger Remich-Bous hat ein Problem: viele der Aufstiegsgaranten haben die Schuhe an den berühmten Nagel gehängt oder werden kürzer treten. Der breit aufgestellte Kader muss sich deswegen erst wieder beweisen. Ein Ibrahimovic und Faladé, die zwar noch im Aufgebot stehen, werden nicht jünger und sich offensiv „nur“ auf Kops zu verlassen, wäre fatal. Trainer Reuter hatte aber wie angedeutet in allen Mannschaftsteilen eine große Auswahl, so dass das gesteckte Ziel ebenso erreichbar wie kein Selbstläufer sein wird.
FuPa-Einschätzung: Trotz Aufstiegs musste Beggen Leistungsträger wie Olivieri oder Laugier ziehen lassen. Auf der anderen Seite hat man eine gesunde Mischung von jungen Talenten zu sich lotsen können und eigene Nachwuchsspieler befördert. Mit der gleichen Einstellung wie in der Vorsaison, in der man den nicht unbedingt geplanten direkten Wiederaufstieg schaffte, kann man das Ziel, sich in der Ehrenpromotion zu stabilisieren und darüber die Klasse zu halten, schaffen. Dafür muss aber alles passen in einer Liga, in der Vorhersagen insgesamt sehr schwer sind.
Anmerkung: FuPa hat alle Vereine aus der Ehrenpromotion zu ihren Zielen angeschrieben, erhielt aber nur von deren drei eine Rückantwort, weitere drei teilten ihre Ziele und Favoriten über die FuPa-Vereinsverwaltung mit. Zu den verbleibenden haben wir uns auf öffentlich zugängliche Informationen für unsere Einschätzung gestützt. Nicht alle Clubs haben sich zudem ausführlich zu ihren Favoriten auf die Spitzenplätze geäußert. Die „Einschätzung durch die Konkurrenz“ ist aus diesem Grund nicht bei allen Teams aufgeführt.
Der 1.Spieltag
Bereits am Freitag wird die neue Saison in der Ehrenpromotion mit dem Ostderby zwischen Canach und dem FC Koeppchen eingeläutet. Zwei Spiele finden am Samstag statt, wobei Beles – Remich-Bous bereits um Punkte gegen den Abstieg gehen wird, kann man den Zielsetzungen beider Clubs Glauben schenken (s.o.). Auch am Sonntag kommt es zu zwei Derbys. Rückkehrer Beggen trifft auf City und Fola begrüßt Nachbar Monnerich. Mit Mamer – Petingen stehen sich auch zwei Absteiger zum Auftakt der Spielzeit 26/27 gegenüber.