Ehrenpromotion in den Startblöcken: kaum zu überbietende Spannung? Zweite Liga könnte einmal mehr sehr eng werden, Absteiger werden als Topfavoriten auf den Wiederaufstieg gehandelt von Paul Krier · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

Mamer (l.) und Rodange werden als Aufstiegskandidaten gehandelt – Foto: Andjelko Markulin

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Wie Monnerich und Lorentzweiler in dieser Saison wohl abschneiden werden? – Foto: Bertame Marco

Der 1.Spieltag Bereits am Freitag wird die neue Saison in der Ehrenpromotion mit dem Ostderby zwischen Canach und dem FC Koeppchen eingeläutet. Zwei Spiele finden am Samstag statt, wobei Beles – Remich-Bous bereits um Punkte gegen den Abstieg gehen wird, kann man den Zielsetzungen beider Clubs Glauben schenken (s.o.). Auch am Sonntag kommt es zu zwei Derbys. Rückkehrer Beggen trifft auf City und Fola begrüßt Nachbar Monnerich. Mit Mamer – Petingen stehen sich auch zwei Absteiger zum Auftakt der Spielzeit 26/27 gegenüber. Am Freitag