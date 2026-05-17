Ehrennadel in Silber!

Hannes und Paul Kaiser wurden für ihre mehr als 20-jährige Vereinszugehörigkeit sowie ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement im Verein gewürdigt. Beide sind nicht nur Trainer in unserer Nachwuchsabteilung, sondern auch aktive Spieler in den Herrenmannschaften. Darüber hinaus leisten sie hervorragende Arbeit im Vorstand, in dem sie gewählt wurden, und tragen mit ihrer Einstellung maßgeblich dazu bei, unseren Verein in die Zukunft zu führen.

Die Auszeichnung mit der silbernen Ehrennadel des Kreisfußballverband Westmecklenburg e. V. überreichte Frank Tiede, stellvertretender Vorsitzender des KFV Westmecklenburg. Auch Ministerin Jacqueline Bernhardt, Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz, beglückwünschte Hannes und Paul zu ihren heutigen Ehrungen.

Wir als Verein sind sehr stolz auf euch und freuen uns, dass ihr diese Anerkennung absolut verdient habt. Ehrenamt ist unbezahlbar!