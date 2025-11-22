Ehrenamtsgala des Bezirks – Fußballhelden, Herzblut & Vorbilder

Top Veranstaltung, top Organisation – so lässt sich die Ehrenamtsgala des Fußballbezirks Nordschwarzwald treffend zusammenfassen. Eine beeindruckende Zahl an engagierten Kandidaten zeigte, wie lebendig und wertvoll ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen der Region ist. Die Auswahl der Preisträger fiel der Jury dabei alles andere als leicht: Bei so vielen herausragenden Bewerbern war es fast schade, dass in jeder Kategorie nur ein erster Platz vergeben werden konnte.

Durch den emotionalen und unterhaltsamen Abend führte Moderator Uli Bernhard, der mit seiner charmanten Art Preisträger und Gäste gleichermaßen begeisterte. Ebenso bedankte sich der Bezirk bei der Vertreterin des Württembergischen Fußballverbandes, Dagmar Schütter, deren Worte die Bedeutung von ehrenamtlicher Arbeit noch einmal besonders hervorhoben.

Ein besonderer Dank geht an den Gastgeber SG Dettlingen-Bittelbronn, der mit einem perfekt abgestimmten Veranstaltungskonzept und mit großer Gastfreundschaft glänzte. Unter der organisatorischen Verantwortung von Dominik Schmid wurde die Jubiläumssporthalle zum würdigen Rahmen für die Ehrung unserer Ehrenamtlichen.

Der Bezirksvorstand war ebenfalls vollständig vertreten und zeigte damit die hohe Wertschätzung gegenüber Ehrenamt und Jugendarbeit: Wolfgang Ottmar (Vorsitzender), Matthias Pakai (Stellvertreter), Rudolf Kittel (Bezirksjugendleiter) und Zeljko Klinec (Spiel- und Staffelleiter) begleiteten die Ehrungen und gratulierten persönlich.

Der Bezirkssieg ging an 🎖️ Damian Märkle (FC Alzenberg/Wimberg) – ein herausragender Jugendtrainer, der seine Mannschaft seit den E-Junioren begleitet, Werte vermittelt, Integration fördert und Nachwuchstrainer ausbildet.

Der DFB würdigte junge Trainerinnen und Trainer, die sich in besonderem Maße für die Jugendarbeit einsetzen. Ausgezeichnet wurden:

Der Bezirkssieg ging an 🥇 Sven Katz (VfL Hochdorf) – seit über 30 Jahren Motor des Vereins, Visionär, Schaffer und Identifikationsfigur.

Die Ehrenamtsgala 2025 zeigte eindrucksvoll, dass Fußball weit über sportliche Leistung hinausgeht. Er schafft Zusammenhalt, integriert Menschen und bildet junge Persönlichkeiten. Die Gewinner – stellvertretend für Tausende Ehrenamtliche im Bezirk – sind Vorbilder, die unseren Vereinen Zukunft geben.

Der Vereinssieg ging an 🏆 SG Dettlingen/Bittelbronn – 50 Jahre Vereinsgeschichte, 12 Events in 12 Monaten, 10.500 Euro Spenden für Kinderkrebshilfe und über 50.000 ehrenamtliche Stunden. Ein beispielhaftes Zeichen gelebter Gemeinschaft.

Fußballhelden 2025

Stanley Dabbs – SV Betzweiler-Wälde

Stanley kam über das Jugendheim zum SV Betzweiler-Wälde und entwickelte sich zum aktiven Spieler und engagierten Jugendtrainer. Seit letztem Jahr betreut er eigenständig die C-Jugend und übernimmt trotz seines jungen Alters Verantwortung im Verein. Seine schnelle Integration und sein Einsatz machen ihn zu einem Vorbild und wichtigen Bestandteil des Vereinslebens.





Moritz Albrecht – TSV Möttlingen

Ehemals Jugendspieler und heute lizenzierter Trainer und Jugendleiter, engagiert sich Moritz mit Leidenschaft für die Jugendausbildung im SV Althengstett. Durch seine Offenheit und Teamfähigkeit prägt er sowohl die Nachwuchsförderung als auch die Weiterentwicklung der Vereinsstrukturen. Besonders hervorzuheben ist sein Konzept, das den Übergang der A-Jugend in den Aktivenbereich erleichtert.





Mark Neidinger – SG Empfingen

Mark setzte während seines FSJ Impulse in Schule und Verein und entwickelte ein vollständiges Torspieler-Konzept. Er baute die Mädchenmannschaften mit auf, trainiert heute im C-Jugendteam und bleibt als Torhüter der A-Junioren spielerisch aktiv. Sein Engagement prägte seine Berufswahl, sodass er sich für ein Lehramtsstudium entschied.





Lars Jäckle – SV Alpirsbach-Rötenbach

Als Eigengewächs des Vereins trainiert Lars die B-Jugend und spielt gleichzeitig in der 1. Mannschaft. Durch seine moderne Ansprache überzeugt er Jugendliche und übernimmt zudem handwerkliche Aufgaben im Verein, da er seinen Meister im elterlichen Betrieb macht. Er ist Trainer, Spieler und Vereinshelfer zugleich.





Justin Göppert – SV Gültlingen

Seit 2023 bringt Justin als B-Jugend-Trainer sein Fachwissen, sein Studium und seine Praxiserfahrung beim SC Freiburg aktiv in den Verein ein. Als erfolgreicher Spieler besitzt er Vorbildfunktion und überzeugt durch Empathie, Motivation und organisatorisches Engagement in Camps und Turnieren.





Sieger „Fußballheld 2025“

Damian Märkle – FC Alzenberg/Wimberg

Damian Märkle ist seit seiner Kindheit fester Bestandteil des FC Alzenberg/Wimberg. Von den Jugendmannschaften bis zu den Aktiven hat er seine sportliche Entwicklung vollständig im Verein durchlaufen. Früh erkannte er, dass er mehr zurückgeben möchte, und wurde Jugendtrainer. Als Trainer begleitete er seine Mannschaft von den E-Junioren bis zur heutigen C-Jugend – eine außergewöhnliche Kontinuität, die Vertrauen und Verbundenheit schafft.

Damian vermittelt nicht nur Trainingsinhalte, sondern Werte. Er sieht jedes Kind und fördert Persönlichkeitsentwicklung sowie Teamgeist. Unvergessliche Erlebnisse wie Trainingslager, Unternehmungen und Übernachtungen organisiert er mit seinem Trainerteam eigenständig. Sein Fokus liegt auf einer positiven, druckfreien Umgebung, in der junge Talente wachsen können.

Auch außerhalb des Platzes denkt er an die Zukunft: Er bildet gezielt Nachwuchstrainer aus und übergibt Verantwortung, damit Werte wie Fairness, Disziplin und Engagement weitergegeben werden. So nimmt er beispielsweise Jugendliche als Co-Trainer mit ins Team.

Zudem schafft Damian Integration durch Fußball. Geflüchtete finden über ihn Anschluss, Freundschaften entstehen und die Bindung zum Verein wächst. Viele Jugendliche bleiben durch seine Arbeit langfristig im Verein und unterstützen bei Festen und Veranstaltungen. Trotz eigener beruflicher Belastung nimmt sich Damian Zeit – für Kinder, für den Fußball, für seinen Verein. Er lebt Vereinsarbeit mit Herz, Empathie und Zukunftsblick.





DFB-Ehrenamtspreis 2025 –

Pascal Fischer – VfR Klosterreichenbach

Seit zehn Jahren prägt Pascal als Trainer die Jugendarbeit in Klosterreichenbach und baute den Mädchenfußball entscheidend mit auf. Sein Engagement führte zur Weiterentwicklung der Frauenabteilung, die heute nachhaltig wächst. Seine zuverlässige Vereinsarbeit wird sowohl intern als auch von der Mannschaft sehr geschätzt.





Markus Winkler – VfR Hirsau/Ernstmühl

Markus kam 2008 nach Hirsau und übernahm vom Spieler über den Spielleiter bis hin zum 1. Vorsitzenden zahlreiche Aufgaben. Er ist rund um die Uhr für Verein und Jugend da, Vorbild für junge Spieler und lebt Ehrenamt wie kaum ein anderer. Verbindlich, präsent und engagiert hält er die Vereinsarbeit am Laufen.





Manuel Faißt – SV Oberiflingen

Als Jugendtrainer, Ausschussmitglied und Helfer bei jedem Arbeitseinsatz ist Manuel ein unverzichtbarer Allrounder. Er repariert, betreut, organisiert und packt überall mit an – vom Sportplatz bis zur Bewirtung. Er überzeugt nicht mit großen Worten, sondern mit konsequenter Tatkraft und Verlässlichkeit.





Herbert Noe – FC Neuweiler

Seit 1987 prägt Herbert als Sportheimwirt das Vereinsleben des FC Neuweiler. Er organisiert Bewirtung, begleitet Veranstaltungen und ist verlässliche Unterstützung für Mannschaften und Jugend. Das Sportheim wurde zu seinem zweiten Zuhause – er ist Herz, Seele und sozialer Mittelpunkt des Vereins.





Diana Akermann – SV Eutingen

13 Jahre lang leitete Diana die Jugendarbeit des SV Eutingen und prägte die Entwicklung von nun insgesamt 11 Jugendmannschaften. Ihre strukturelle Arbeit, das Turnier- und Betreuungssystem sowie ein breites Jugendteam haben die Abteilung professioneller und zukunftsfähig gemacht. Sie war eine Jugendleiterin mit Herz.





Dominic Blum – SV Gültlingen

Dominic ist Allrounder, Organisator, Helfer bei Bau- und Sanierungsprojekten, Spieler, Schiedsrichter und Ausschussmitglied. Ob Elfmeterturnier, Schäferlauf oder Bewirtung: Er ist immer dabei und übernimmt Verantwortung, statt zu fragen. Ein Ehrenamtler, der keine Aufgaben sucht – er erledigt sie.





„DFB-Ehrenamtssieger 2025“

Sven Katz – VfL Hochdorf

Seit über 30 Jahren ist Sven Katz Herzstück des VfL Hochdorf. Er begann als Jugendspieler und wuchs mit dem Verein, übernahm unzählige Ämter – vom Jugendleiter bis hin zum Vorstand der Abteilung Fußball. Doch Sven ist nicht nur Funktionär: Er ist Antreiber, Organisator und Identifikationsfigur.

Er lebt jede Aufgabe, die er übernimmt. Ob Projekte, Feste, Turniere oder Mannschaftsaufbau – Sven packt an, plant und arbeitet, bis alles funktioniert. Seine Energie ist ansteckend, sein Einsatz kompromisslos. Er spricht Spieler und Spielerinnen aktiv an, wirbt auf Sportplätzen und gewinnt Menschen für den Verein.

Dieser Einsatz trägt Früchte: Neben Herren- und Jugendteams bestehen heute auch Juniorinnen- und ein Frauenteam. Sven begleitet und betreut Mannschaften persönlich, denn Nähe zum Vereinsleben ist ihm wichtiger als Titel. Sein Leitmotiv: „Für meinen Verein immer da sein.“

Er ist Schaffer, Visionär, Träumer, aber vor allem Macher. Einer, der nicht fragt, ob es geht – sondern wie. Der Verein nennt ihn Zugpferd, weil er zieht, mitnimmt und begeistert. Sven lebt den VfL Hochdorf nicht nur, er gestaltet ihn jeden Tag.





Vereinsehrenamtspreis

SV Gültlingen

620 Mitglieder, mehrere Sportarten und ein starker Fokus auf Gemeinschaft und Inklusion prägen den SV Gültlingen. Drei beispielhafte Projekte zeigen Engagement und soziale Verantwortung: Sportheimbewirtung in Eigenregie, Erste-Hilfe-Freshup-Kurse sowie das Schutzkonzept „Kein Raum für Missbrauch“. Der Verein steht für Mehrgenerationenzusammenhalt und soziale Verantwortung.





SV Eutingen

544 Mitglieder und ein breites Sportangebot prägen den SV Eutingen. Mit dem Bauprojekt „Aus Alt mach Neu“, Energie-Sparmaßnahmen sowie Umweltaktionen der Jugend setzt der Verein starke Akzente in Nachhaltigkeit und Ausbildung junger Menschen zu sozialem Engagement. Der Leitgedanke: „mehralseinverein“.





SG Herzogsweiler-Durrweiler

Mit 300 Mitgliedern setzt die SG Herzogsweiler-Durrweiler auf Integration durch Fußball. Besonders über 20 Kinder aus Flüchtlingsfamilien haben durch den Verein Anschluss gefunden. Mit gezielter Elternarbeit, geduldiger Trainerarbeit und gegenseitiger Wertschätzung entsteht ein lebendiger Zusammenhalt.





FV Ahldorf

Der FV Ahldorf verbindet Tradition, moderne Jugendarbeit und Gemeinschaftsprojekte. Zum 105-jährigen Jubiläum wurden ein Buch, ein Festwochenende und eine ehrenamtliche Terrassensanierung mit über 500 Arbeitsstunden umgesetzt. Aktive Jugendförderung, moderne Anlagen und starke Dorfeinbindung prägen den Verein.





Vereinssieger 2025

SG Dettlingen/Bittelbronn

50 Jahre SG Dettlingen/Bittelbronn – ein Jubiläum, das nicht nur gefeiert, sondern gelebt wurde. 278 Mitglieder bilden die Basis eines außergewöhnlich aktiven Vereins, der mit Kreativität und Leidenschaft für regionalen Zusammenhalt sorgt. Unter dem Jubiläumsmotto „SGeht immer was…“ schaffte die SG ein Jahr voller Ereignisse, die Menschen verbinden.

12 Events in 12 Monaten zeigen, was Einsatz und Teamgeist bewirken können: Fasnetsumzug, italienischer Abend, Comedy- und Zauber-Events sowie sportliche Highlights begeisterten Vereinsmitglieder und die gesamte Region. Das Programm war breit, innovativ und mit spürbarer Liebe organisiert.

Besonders beeindruckend: Der soziale Hintergrund des Jubiläums. Mit einer Spendenaktion wurden über 10.500 € für die Kinderklinik Tübingen gesammelt – ein emotionales Zeichen, dass Sport nie nur Selbstzweck ist, sondern Verantwortung trägt.

Rund 50 Ehrenamtliche leisteten über 50.000 Stunden. Eine Leistung, die weit über organisatorisches Geschick hinausgeht und zeigt, was möglich ist, wenn Menschen füreinander arbeiten. Der Verein beweist, dass Größe nicht in Zahlen liegt, sondern in Herz und Engagement.

Die SG Dettlingen/Bittelbronn zeigt beispielhaft, wie Ehrenamtskraft Zukunft gestaltet – leidenschaftlich, gemeinschaftlich und mit Blick auf das Wohl anderer.