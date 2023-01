Ehrenamtsabend im Bezirk Enz/Murr Am 12.01.2023 trafen sich die Abordnungen des TV Aldingen, GSV Pleidelsheim und SV Horrheim, neben anderen Gästen, in der Vereinsgaststätte des TV Aldingen zum Ehrenamtsabend.

Der erste Punkt des Abends war der DFB-Ehrenamtspreis, hier werden Menschen geehrt, die sich langjährige Verdienste im Verein erworben haben und die vom Verein zur Ehrung vorgeschlagen wurden. Die jeweilige Laudatio wurde durch Herrn Armin Rau gehalten. So wurde Martin Kohler vom SV Horrheim für sein Engagement mit dem 2ten Platz belohnt, Oliver Braun vom TV Aldingen, immerhin schon im 30ten Jahre seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein, wurde DFB-Ehrenamts-Bezirkssieger und wird zusätzlich in den Club 100 des DFB aufgenommen.

Dann war die Ehrung der „Jungen Fussballheldinnen und Fussballhelden“ an der Reihe, mit dem man das „junge Ehrenamt“ fördern möchte. Denn jeder Verein ist auf seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer angewiesen, wie Armin Rau in seiner Einführung sagte. Hier wurde Patrick Sirch mit dem 3ten Platz und einem Bildungsgutschein in Höhe von 100 Euro für seinen Einsatz beim GSV Pleidelsheim ausgezeichnet. Auf Platz 2 folgte Jana Klein, die trotz ihres jungen Alters bereits Spuren beim SV Horrheim hinterlassen hat und sich in die Vereinsarbeit einbringt. Für den 2ten Platz gab es ebenfalls die Ehrenurkunde sowie einen Bildungsgutschein in Höher von 100 Euro. In Zusammenarbeit zwischen dem WFV und dem Bezirk konnte man für Jana Klein noch einen Sonderpreis ergattern, sie darf im Mai die Reise nach Barcelona antreten, die eigentlich Platz 1 vorbehalten ist. Auf eben diesem 1ten Platz kam Jennifer Klein vom TV Aldingen, der es, in Zusammenarbeit mit Oliver Braun, gelungen ist, innerhalb kürzester Zeit einen Mädchenspielbetrieb im TV Aldingen auf- und auszubauen. Für diesen Einsatz wurde Jennifer Klein mit dem 1ten Platz geehrt und erhält ebenfalls einen Bildungsgutschein in Höhe von 100 Euro und fährt nach Barcelona.

Dann stand die Ehrung von verdienten Bezirksmitarbeitern auf der Agenda die von Ingo Ernst durchgeführt wurde. Hier wurde Herr Rainer Konrad vom SV Salamander Kornwestheim für sein langjähriges Engagement mit der Verbandnadel des WFV in Gold ausgezeichnet. Rainer ist seit 1997 als Bezirksjugendleiter für den Bezirk tätig und hatte sich schon vorher beim Verein und Bezirk eingebracht. Auch der TV Aldingen bedankte sich bei Rainer für seinen Einsatz und sein immer offenes Ohr und ehrte ihn mit der Vereinsplakette des TVA. Die nächste Ehrung erhielt Horst-Walter Schaefer vom SGV Hochdorf, der für seinen Einsatz im Ehrenamt mit der DFB Verdienstnadel ausgezeichnet wurde. Horst-Walter ist seit 2014 Vorsitzender im Sportgericht Enz/Murr und war vorher 30 Jahre in die Vereinsarbeit eingebunden. Auch Fritz Siegle vom TSV Unterriexingen wurde mit der DFB Verdienstnadel geehrt. Fritz ist seit 1991 als Staffelleiter im Bezirk und seit 54 Jahren auch als Schiedsrichter tätig und ist damit der Dienstälteste Staffelleiter Aktive im Bezirk.

Letzter Programmpunkt war der Vereins Ehrenamtspreis für den sich Vereine bewerben können, eine schöne Sache die sehr werthaltige Preis mit sich bringt. Dieser Preis wurde von Herrn Dr. Florian Bollacher übergeben. Auf Platz 2 kam hier der GSV Pleidelsheim der die Jury mit seiner Bewerbung beeindruckt hat, hier waren unter anderem die Aktion die in der Corona Pandemie gefahren wurden genannt. Dafür erhält der Verein, neben einem gefüllten Ballbeutel, noch einen Gutschein für ein Wochenende im Jufa-Hotel in Wangen für 18 Personen. Den 1ten Platz konnte sich der TV Aldingen sichern, hier war das Engagement des Vereins beim Aufbau der Mädchenabteilung, zwischenzeitlich fester Bestandteil, sicherlich ausschlaggebend. Der TV Aldingen wurde mit Sachpreisen im Wert von 1.500 Euro und einem Scheck in Höhe von 1.000 Euro ausgezeichnet. Zudem erhielt der TV Aldingen noch den mit einem 500 Euro dotierten Sonderpreis der Jugend. Tolle Preise für den Aufwand eine Online-Bewerbung einzureichen, es lohnt sich für jeden Verein.

Hier nochmals der Glückwunsch an die Preisträger, eine tolle Leistung. Der Abend fand dann seinen Ausklang bei guten Speisen und guten Gesprächen.