Ehrenamtler bei Gala des SFV ausgezeichnet DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Sportminister Reinhold Jost unter den Ehrengästen

Am Freitagabend lud der Saarländische Fußballverband (SFV) zur Ehrenamtsgala nach Spiesen ins CFK Zentrum ein. Knapp 70 Frauen und Männer wurden vom Verband für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Als Ehrengäste konnte SFV-Präsident Heribert Ohlmann unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Sportminister Reinhold Jost begrüßen.

SFV-Präsident Heribert Ohlmann: "Unser Ziel mit der Ehrenamtsgala ist es, als Verband unseren Dank auszusprechen. Dank an alle Frauen und Männer, die sich freiwillig in den Vereinen des SFV engagieren. Sie sind das Symbol für alle, die dafür sorgen, dass Spiele stattfinden, Projekte umgesetzt werden und Veranstaltungen organisiert werden. Ihr Beitrag ist unersetzlich und von großem Wert für unsere Gesellschaft. Danken möchte ich auch Reimer Biehl, der die Gala organisiert hat."

„Was unsere Ehrenamtler tagtäglich an der Basis vollbringen, ist nicht nur ein unverzichtbarer Dienst am Fußball, sondern an der gesamten Gesellschaft. Ohne Sie geht es nicht. Nicht in Ihren Vereinen, nicht in den Städten und Gemeinden, aber auch nicht in der Nationalmannschaft. Denn hier, an der Basis, nimmt alles seinen Anfang“, so DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger: „Sport verbindet und schafft Zusammenhalt. Unsere Sportvereine sind die größte Nicht-Regierungs-Zusammenhalts-Organisation, die wir in Deutschland haben. Und das ist nur möglich, weil sich so viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Dieser Einsatz für den Sport und unsere Gesellschaft wäre mit Gold kaum aufzuwiegen, deshalb ist die Ehrenamtsgala ein umso wichtigerer Anlass, den Möglich-Machern die Ehre zu geben!“

Eine besondere Ehrung erfuhren Dr. Peter Häckelmann (SV Ottweiler) und Patrick Ziegler (SV Eimersweiler), die in den Club 100 des DFB aufgenommen wurden.

Als "Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ (Ehrenamtler zwischen 18 und 30 Jahre) wurden Nina Bauernfeld (1. FC Niederkirchen), Maximilian Alt (JFG Schaumberg-Prims), Konstantin Glück (SV Bexbach), Felix Stüttgen (SV Geislautern) und Dominik Masloh (FSV Saarwellingen) ausgezeichnet.

Folgende Menschen wurden geehrt:

Kreis Westsaar: