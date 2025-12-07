Ehrenamt und Jugendarbeit beim TSV Gernlinden

In der Jugendabteilung beim TSV Gernlinden war die letzen Jahre einiges los.

Von einem Verein mit gerade einmal 4 Mannschaften stehen mittlerweile 13 Jugendmannschaften auf dem Platz.

Davon 6 im Kleinfeld und 7 im Kompakt- und Großfeld, die gleichzeitig mit den Vereinen RW Überacker und SC Malching in den Mannschaften von der A bis zur D-Jugend in einer Spielgemeinschaft spielen.

Das ist eine wahnsinnige Entwicklung, die wir hier in den letzten Jahren geschafft haben, sagt Jugendleiter Henning Beckmann beim diesjährigen Adventsfest vom TSV Gernlinden, welches jedes Jahr von den ehrenamtlichen der Fußballabteilung für die Jugendspieler und deren Familien organisiert wird. Auch in diesem Jahr haben sich wieder einige Spieler mit ihren Eltern am ersten Adventswochenende am Sportplatz getroffen und bei Punsch und Waffeln die Weihnachtszeit eingeläutet und das letzte Jahr Revue passieren lassen.

Ehrenamt ist hier nochmal ein Wort, welches es hervorzuheben gilt.

Die Funktionäre und Trainer beim TSV Gernlinden engagieren sich alle ehrenamtlich für den Verein und die vielen Jugendmannschaften.

Ein großes Zeichen für den Einsatz in der Gesellschaft und für die Jugend im Umkreis.

Für alle Trainer ist das selbstredend, was im Vergleich zu anderen Vereinen keine Selbstverständlichkeit ist und worauf wir sehr stolz sein können, sagt Henning Beckmann.



Auch der sportliche Erfolg gibt dem Verein, in dem sich die Jugendabteilung in den letzen Jahren wieder stark entwickelt hat, recht. Während im Kleinfeld die Mannschaften in der Liga und bei Turnieren immer auf den vorderen Plätzen mit dabei sind, konnte die D1 sich in der letzen Saison nach dem Aufstieg als erste Mannschaft des Vereins in der Kreisliga behaupten.

Das Ziel des Vereins und der Spielgemeinschaft ist es ebenfalls die Spieler im Verein zu halten und ihnen eine Perspektive zu bieten.

Bestes Beispiel dafür ist die aktuelle C-Jugend, deren Mannschaftsstamm schon seit der E-Jugend zusammenspielt und die Trainer hier Jahr für Jahr mit großem Engagement dabei sind.

Wir versuchen den Jungs die bestmögliche fußballerische Ausbildung zu bieten um einen langfristigen Erfolg zu erzielen sagt Florian Bielski (Trainer der C1-Jugend), der bereits seit 6,5 Jahren Jugendtrainer in Gernlinden ist.

In der aktuellen Saison spielen die ersten Mannschaften der Spielgemeinschaft nach dem Aufstieg der D1 von der D bis zu A-Jugend in der Kreisklasse.

Hier ist es auch unser Ziel und unser Anspruch langfristig in der Kreisklasse vorne mitzuspielen und auch den Schritt in die Kreisliga wieder zu schaffen sagt Florian Bielski.

Aufgrund der unterschiedlichen Jahrgängen in den Mannschaften ist es oft jedes Jahr aufs neue eine Herausforderung, der wir uns Jahr für Jahr immer gerne stellen für die Spielgemeinschaft die Mannschaften zusammenzustellen sagt Henning Beckmann, der sich bereits jetzt schon mit den Jugendleitern der anderen beiden Vereine mit den Planungen für die neue Saison beschäftigt.



Aber nicht nur auf die fußballerische Ausbildung wird beim TSV Gernlinden Wert gelegt, sondern auch auf den pädagogischen Umgang mit den Spielern, sowie den Jungs auch Werte wie Freundschaft, Zusammenhalt, Teamgeist und den Spaß am Fußballspielen beizubringen.



Wir freuen uns jetzt auf die Hallensaison mit unserem eigens organisieren Hallenturnier dem TSV-HALLENCUP und dem SG-CUP zu Beginn des neuen Jahres sowie unserem jährlichen Trainingslager im Sportcamp in Inzell berichtet Jugendleiter Henning Beckmann und ist voller Vorfreude auf die nächsten Jahre zusammen mit dem Trainerteam beim TSV Gernlinden.

Bei Interesse uns als Trainer oder Spieler zu verstärken, bitte per E-Mail unter fussballjugend@tsv-gernlinden.com Kontakt mit uns aufnehmen.