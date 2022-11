„Ehrenamt überrascht“ erneut im Sportzentrum des SC Baccum

Jan engagiert sich im SCB seit 1997. Angefangen als Betreuer in der A-Jugend machte er den Schritt zum Betreuer in die 2. Senioren. Es folgten weitere Jahre als Trainer der G-Junioren, F-Junioren und E-Junioren. Während der Trainertätigkeiten bei seinen Jugendmannschaften war Jan auch immer zeitgleich noch als Co-Trainer der 2. Seniorenmannschaft aktiv, was eine enorme zeitliche Belastung mit sich bringt. Dieses großartige Engagement ist Jan hoch anzurechnen. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat Jan seit der Saison 2021/2022 das Amt des Koordinators für die Jugendmannschaften F- und G-Junioren auch noch übernommen.

Ein sichtlich überraschter Jan nahm unter großem Beifall der beiden Jugendmannschaft die Urkunde, sowie ein Präsent von Maren Sostmann sowie die Glückwünsche des SC Baccum vom Vorsitzenden Reinhard Deermann, dem Ehrenamtsbeauftragten Marco Mengering und dem Fußballobmann Jürgen Oberbossel entgegen.