Ehrenamt mit Herz und Wirkung: Lisa Marie Maier vom BFV ausgezeichnet!

Der TSV Natternberg freut sich außerordentlich, die Auszeichnung von Lisa Marie Maier durch den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) bekanntzugeben.

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung am 18. Juli 2025 in den Brienner Gärten in München wurde Sie gemeinsam mit 21 weiteren engagierten Vereinsvertreter*innen aus ganz Bayern für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement im Mädchen- und Damenfußball geehrt.