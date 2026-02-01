– Foto: Ralph Rolli

Unter dem Motto "Ehrenamt ist unbezahlbar – Ehrenamt macht Freude" fand der zweite Ehrenamtsabend des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall in der Sparkasse Schwäbisch-Hall Crailsheim in Schwäbisch Hall statt.

Pünktlich wie im Vorjahr schneite es vor und während der Veranstaltung, dies hatte zwar zur Folge, dass einige geladene Gäste und zu Ehrende nicht teilnehmen konnte - trotzdem war die Veranstaltung gut besucht. Dies würdigte der Bezirksvorsitzende Siegfried Trittner genauso, wie die Sportkreispräsidentin Simone Schneider-Seebeck, die auch freudig bemerkte, dass sie – anders wie im Vorjahr – auch ein paar Grußworte richten durfte.

Bei der Ehrungsgala zeichnete sich in der Kategorie Ehrenamt Josef Kohnle (Sportfreunde Bühlerzell) aus, der mit vielfältigen Aufgaben nicht nur bei den Sportfreunden für Bewunderung bei den Zuschauern sorgte. Weitere Ehrungen gingen an: Matthias Kolleth (SG Oppenweiler-Strümpfelbach), der Vorsitzender des Fördervereines und zuständig für Sponsoren und Spenden ist und federführend für die Sanierung des Vereinsheimes war, ebenfalls von der SGOS wurde Alexander Müller geehrt („gute Seele des Vereines “ zweiter Vorsitzender sowie Ehrenamtsbeauftragter), Marco Pfauser (SV Kaisersbach, seit 2021 Jugendtrainer des SVK, er leistet einen wertvollen Beitrag im Bereich Inklusion). Ebenfalls geehrt wurde Jens Reichenbach vom TSV Sulzdorf.