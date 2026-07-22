Ehrenamt ist keine Belastung Drei Fragen an: Walter Kühlke vom MTV Himmelpforten und NFV von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Walter Kühlke – Foto: Privat

Er hat den MTV Himmelpforten in verschiedenen Ämtern nach oben geführt. Jetzt unterstützt er seit langer Zeit den Niedersächsischen Fußballverband nicht nur im Landkreis Stade. Walter Kühlke gehört zu den bekannten Gesichtern im Stader Fußball und ist immer offen für gute Gespräche.

Eine lange Zeit hast du beim MTV Himmelpforten die Fäden mit in der Hand gehabt. Was ist dir aus dieser Zeit positiv und/oder negativ in Erinnerung geblieben? Ja, es war wirklich eine sehr lange Zeit. Drei Jahre als Trainer der ersten Mannschaft und dann anschließend noch zehn Jahre als Fußballobmann.

Es sind bei mir nur positive Erinnerungen geblieben. Diese muss man eigentlich in unterschiedliche Bereiche aufteilen.

Zur Infrastruktur: In dieser Zeit konnte der dritte Sportplatz in Himmelpforten gebaut werden. Das Vereinsgebäude wurde umgebaut, und eine Schiedsrichterkabine sowie ein Besprechungsraum wurden erstellt. Weiterhin wurde in dieser Zeit ein Fußball-Förderkreis gegründet und ein Pavillon gebaut. Nicht nur die Fußballer und Gäste wurden bewirtet, sondern es erfolgten auch dort die Spieldurchsagen, und das Stadionheft „Elfmeter“ wurde verteilt. Social Media als Informationsquelle gab es damals noch nicht. Für die Kleinen wurde ein Spielplatz gebaut. Marion Söhl hat mit ihrem Team damals eine ganz hervorragende Arbeit geleistet.

Zum Sportlichen: In meiner Zeit als Obmann hatte der MTV eine sehr erfolgreiche sportliche Zeit. Nach zwei verlorenen Relegationsspielen erfolgte dann endlich im Jahr 1996 unter Trainer Gerd Burfeindt der lang ersehnte Aufstieg des MTV als Meister der Kreisliga in die Bezirksklasse. Die damaligen Feiern bei unserem Vereinswirt Friedo Witt in „ Witt’s Gasthaus“ waren legendär. Der MTV konnte im oberen Bereich der Bezirksklasse mitspielen und auch im Bezirkspokal einige Runden erfolgreich überstehen. Ein Relegationsspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga ging damals verloren. In dieser Zeit waren bis zu 300 Zuschauer auf der Sportanlage. Eine super Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke.

Heute bist du im Niedersächsischen Fußballballverband (NFV) als Schatzmeister tätig. Seit wann machst du das, und wie bist du dazu gekommen? Der Einstieg beim NFV erfolgte über das Sportgericht als Beisitzer im Jahr 2006. In 2015 stand ein Umbruch im Vorstand des NFV Kreis Stade an. Paul-Reinhard Schmidt als Kreisvorsitzender und Günter Buhrmester als Schatzmeister wollten nach vielen Jahren aufhören. Paul-Reinhard Schmidt fragte mich damals, welchen Job ich lieber machen möchte: Kreisvorsitzender oder Schatzmeister. Als Banker habe ich mich damals sehr schnell für den Schatzmeister entschieden. Seit einigen Jahren kann ich mich auch im Verband in Barsinghausen einbringen und den Kreis Stade dort vertreten. Im Nachhinein war der Job als Schatzmeister eine sehr gute Entscheidung.