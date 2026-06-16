Ehre, wem Ehre gebührt Ohne engagierte Kräfte geht im Jugendsport nichts +++ Sieben von ihnen wurden beim Tag des Jugendfußballs in Weinheim vor großer Kulisse mit Ehrennadeln ausgezeichnet von Claus Rosenberg · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Beim Tag des Jugendfußballs in Weinheim ehrte der Kreis Alzey-Worms verdiente Kräfte aus den Vereinen. Rechts Jugendleiter Niklas Lippold. Foto: Fußball-Kreis Alzey-Worms

Alzey-Worms. Der Kreis ehrte bei den Jugendfußball-Tagen mehrere verdiente Vereinsmitarbeiter. Wir stellen sie in den Kurzportraits vor.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Silberne Ehrennadel Florian Haas ist einer der guten Geister der JFV JSG Wonnegau/TuS Offstein. Er setzt in verschiedenen Bereichen Akzente. Seit 2008 bis heute ist er Trainer im Jugendfußballbereich - insgesamt 26 Jahre mit kurzen Unterbrechungen. Als Schriftführer managt er den Jugendfußballverein, dessen Gründung mit auf seine Initiative zurückgeht, seit 2019 im Hintergrund mit. Zudem wird der kreative Kopf für seine Unterstützung bei Veranstaltungen und Events wertgeschätzt.

Wilhelm Fröhlich widmet sich seit 1990 der anspruchsvollen Jugendarbeit. Wie es in der Laudatio heißt, habe er maßgeblichen Anteil am Aufbau und der Erweiterung der Jugendabteilung von TuS Wiesoppenheim. Er kümmere sich mit „unermüdlichem Einsatz um alle Belange im Jugendfußball, auch wenn es zunehmend schwierig wird“. 1987 bis 1990 arbeitete Fröhlich im Spielausschuss, ehe er sich in den Jugendbereich umorientierte. Bronzene Ehrennadel Bernhard Bär ist einer der Idealisten, der sein Amt gerne in jüngere Hände übergäbe, aber immer noch dort dabei ist, wo er gebraucht wird. Und zwar als Jugendleiter der TSG Pfeddersheim. Seit 2013 sei er im Einsatz und setze sich „für die Belange des Vereins auf und um den Sportplatz ein“. Er sorge für einen reibungslosen Ablauf in der Jugendabteilung des Vereins. Weiterhin sei er immer noch als Ansprechpartner für die Neuen da und sich auch für andere Aufgaben nicht zu schade.