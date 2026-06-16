Ehre, wem Ehre gebührt

Alzey-Worms. Der Kreis ehrte bei den Jugendfußball-Tagen mehrere verdiente Vereinsmitarbeiter. Wir stellen sie in den Kurzportraits vor.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Florian Haas ist einer der guten Geister der JFV JSG Wonnegau/TuS Offstein. Er setzt in verschiedenen Bereichen Akzente. Seit 2008 bis heute ist er Trainer im Jugendfußballbereich - insgesamt 26 Jahre mit kurzen Unterbrechungen. Als Schriftführer managt er den Jugendfußballverein, dessen Gründung mit auf seine Initiative zurückgeht, seit 2019 im Hintergrund mit. Zudem wird der kreative Kopf für seine Unterstützung bei Veranstaltungen und Events wertgeschätzt.
Wilhelm Fröhlich widmet sich seit 1990 der anspruchsvollen Jugendarbeit. Wie es in der Laudatio heißt, habe er maßgeblichen Anteil am Aufbau und der Erweiterung der Jugendabteilung von TuS Wiesoppenheim. Er kümmere sich mit „unermüdlichem Einsatz um alle Belange im Jugendfußball, auch wenn es zunehmend schwierig wird“. 1987 bis 1990 arbeitete Fröhlich im Spielausschuss, ehe er sich in den Jugendbereich umorientierte.
Bernhard Bär ist einer der Idealisten, der sein Amt gerne in jüngere Hände übergäbe, aber immer noch dort dabei ist, wo er gebraucht wird. Und zwar als Jugendleiter der TSG Pfeddersheim. Seit 2013 sei er im Einsatz und setze sich „für die Belange des Vereins auf und um den Sportplatz ein“. Er sorge für einen reibungslosen Ablauf in der Jugendabteilung des Vereins. Weiterhin sei er immer noch als Ansprechpartner für die Neuen da und sich auch für andere Aufgaben nicht zu schade.
Christoph Rodrian lernte viele Vorstandsämter kennen, ehe er den Vorsitz bei seinem SV Guntersblum übernahm. Der verdiente Fußballfunktionär wurde im zurückliegenden Jahr als DFB-Ehrenamtspreisträger ausgezeichnet. Als Jugendtrainer engagiert er sich bereits seit 2014. Kennzeichnend ist die progressive Beteiligung an der Jugendarbeit des Vereins, indem er regelmäßig neue Entwicklungsschritte anregt. Dies schlägt sich in der Resonanz der Kinder und Jugendlichen nieder. Der SV verbucht auch dank seines Engagements seit Jahren einen spürbaren Aufwärtstrend. Die Anzahl der aktiven Kinder/Jugendlichen sei enorm angestiegen. Ihnen steht eine Zukunft im eigenen Klub offen. Es ist die DNA des Klubs, Jugendspieler in die eigenen Aktivenmannschaften zu integrieren.
Dirk Erler vom TuS Nack verantwortet die Jugendarbeit seines Vereins und die der JSG Rheinhessische Schweiz. Seit 2015 ist er Jugendleiter und Jugendtrainer. Herausgestrichen wird, dass er als Trainer eine starke Mannschaft entwickelt hat, aus der (fast) alle Spieler den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben. Dies entspricht dem Primat des Klubs, der die Entwicklung der jungen Spieler für den eigenen Verein großschreibt.
Gerd Knobloch geht beim TV Freimersheim ins 15. Jahr als Vorsitzender. Darüber hinaus engagiert sich der DFB-Ehrenamtspreisträger von 2012 als Jugendleiter und Trainer.
Andreas Hahn ist mitverantwortlich für die führende Arbeit von Wormatia Worms im Jugendfußball-Kreis Alzey-Worms. Schon 2007 stieg er als Jugendleiter ein und ist seitdem im erweiterten Vorstand des Oberligisten. Ihm wird die positive Entwicklung der Jugendarbeit im Verein zugeschrieben. Unter anderem schaffte er die Kooperation mit dem NLZ von Mainz 05. Ein weiteres Steckenpferd von Hahn ist die Betreuung und Begleitung aller Umbaumaßnahmen auf dem Klubgelände an der Alzeyer Straße.