»Ehre für mich«: Torsten Holm wird Coach der SpVgg Plattling

Die SpVgg Plattling hat einen namhaften Übungsleiter unter Vertrag genommen: Torsten Holm coacht die Isarstädter in der kommenden Saison und tritt damit die Nachfolge von Johannes Wittenzellner und Tobias Eckl an, die ein paar Tage vor dem letzten Spieltag den Verantwortlichen mitteilten, in der Saison 2026/2027 nicht mehr zur Verfügung zu stehen.
Der neue Chefanweiser hat im bayerischen Amateurfußball einen bekannten Namen. In seiner aktiven Zeit hatte Holm Stationen beim TSV 1860 München, SSV Jahn Regensburg und FC Ingolstadt. Als Trainer betreute er bereits eine Reihe von bekannten Klubs wie die DJK Ammerthal, den SV Manching und den TSV Bad Abbach. In den vergangenen eineinhalb Jahren stand der 54-Jährige an der Seitenlinie des West-Bezirksligisten TV Aiglsbach.
"Die Anfrage der Spielvereinigung Plattling ist sehr kurzfristig gekommen und hat mich sehr gefreut. In den 80er-Jahren wurde mein Vater beruflich nach Niederbayern versetzt und ich habe als Jugendlicher insgesamt sechs Jahre beim TSV Nattenberg verbracht. Das war eine tolle Zeit und ich habe in der Region noch viele gute Bekannte. Damals war auch eine sehr erfolgreiche Ära der SpVgg Plattling, die neben der SpVgg Landshut und dem 1. FC Passau eine echte Top-Adresse im niederbayerischen Fußball war. Ich habe mir viele Heimspiele der damaligen Bayernliga-Mannschaft (Anm. d. Red.: Die Bayernliga war seinerzeit die dritthöchste Spielklasse) angesehen und verbinde mit diesem Verein eine große Fußball-Tradition. Es ist eine Ehre für mich, diesen Klub nun trainieren zu dürfen und in meine alte Heimat zurückzukehren. Mit den Verantwortlichen hatte ich tolle Gespräche und daher musste ich nicht lange überlegen", sagt Torsten Holm, der aktuell noch im oberbayerischen Geisenfeld wohnt.