»Ehre für mich«: Torsten Holm wird Coach der SpVgg Plattling Der Ex-Profi übernimmt nach dem Rückzug von Johannes Wittenzellner und Tobias Eckl den Trainerposten beim Bezirksligisten von Thomas Seidl · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

Torsten Holm hat der SpVgg Plattling sein Ja-Wort gegeben – Foto: Alfred Brumbauer

Die SpVgg Plattling hat einen namhaften Übungsleiter unter Vertrag genommen: Torsten Holm coacht die Isarstädter in der kommenden Saison und tritt damit die Nachfolge von Johannes Wittenzellner und Tobias Eckl an, die ein paar Tage vor dem letzten Spieltag den Verantwortlichen mitteilten, in der Saison 2026/2027 nicht mehr zur Verfügung zu stehen.



Der neue Chefanweiser hat im bayerischen Amateurfußball einen bekannten Namen. In seiner aktiven Zeit hatte Holm Stationen beim TSV 1860 München, SSV Jahn Regensburg und FC Ingolstadt. Als Trainer betreute er bereits eine Reihe von bekannten Klubs wie die DJK Ammerthal, den SV Manching und den TSV Bad Abbach. In den vergangenen eineinhalb Jahren stand der 54-Jährige an der Seitenlinie des West-Bezirksligisten TV Aiglsbach.

"Die Anfrage der Spielvereinigung Plattling ist sehr kurzfristig gekommen und hat mich sehr gefreut. In den 80er-Jahren wurde mein Vater beruflich nach Niederbayern versetzt und ich habe als Jugendlicher insgesamt sechs Jahre beim TSV Nattenberg verbracht. Das war eine tolle Zeit und ich habe in der Region noch viele gute Bekannte. Damals war auch eine sehr erfolgreiche Ära der SpVgg Plattling, die neben der SpVgg Landshut und dem 1. FC Passau eine echte Top-Adresse im niederbayerischen Fußball war. Ich habe mir viele Heimspiele der damaligen Bayernliga-Mannschaft (Anm. d. Red.: Die Bayernliga war seinerzeit die dritthöchste Spielklasse) angesehen und verbinde mit diesem Verein eine große Fußball-Tradition. Es ist eine Ehre für mich, diesen Klub nun trainieren zu dürfen und in meine alte Heimat zurückzukehren. Mit den Verantwortlichen hatte ich tolle Gespräche und daher musste ich nicht lange überlegen", sagt Torsten Holm, der aktuell noch im oberbayerischen Geisenfeld wohnt.











"Ich plane im Sommer einen Umzug, zumal ich seit ein paar Monaten in Regensburg arbeite. Wohin es mich ziehen wird, steht noch nicht genau fest. Aber es kann gut sein, dass es in den Straubinger oder Deggendorfer Raum geht", verrät Holm, der noch kein konkretes Ziel für seine neuen Aufgabe ausgibt: "Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen und zudem kann es so kommen, dass wir in die Bezirksliga Ost umgruppiert werden. Um den Aufstieg wird es für uns nicht gehen, aber wir wollen eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen."











Die sportliche Leitung der Isarstädter freut sich über die Zusage des Wunschkandidaten: "Torsten war unsere 1a-Lösung und von daher sind wir richtig happy, dass er uns zugesagt hat. Er ist ein erfahrener Trainer, der schon Aufstiege in die Landes- und sogar Bayernliga in seiner Vita stehen hat. Das ist eine echte Hausnummer und menschlich hat es auch sofort gematcht. Nun wollen wir die letzten personellen Baustellen noch beheben und dann freuen wir uns auf die kommende Saison", gibt Plattlings Manager Michael Breu zu Protokoll.