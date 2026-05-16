Ehrangs Trainer mit klarem Appell an das Team A7: Ausgerechnet gegen Saisonende durchläuft die Spielgemeinschaft von Mosel und Kyll eine Durststrecke — Was jetzt wichtig ist. von Lutz Schinköth · Heute, 01:49 Uhr · 0 Leser

Christoph Marzi war nach dem jüngsten Spiel seiner Mannschaft angefressen. – Foto: Fupa/Verein

Es ging alles so gut los: Positive Resultate nach der Winterpause sorgten bei der FSG Ehrang/Pfalzel zunächst für Aufbruchstimmung und nährten die Zuversicht, am Saisonende über dem Strich zu stehen. So gab aus den ersten vier ungeschlagenen Partien acht Punkte. Danach sprang jedoch nur noch ein Remis heraus, und die Spielgemeinschaft rutschte wieder ans Tabellenende ab.

Unglücklich verliefen die Partien beim 1:2 gegen Ligaprimus DJK St. Matthias sowie beim 4:5 in Föhren, als die entscheidenden Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fielen. In Unterzahl gelang gegen den Tabellenzweiten SV Trier-Irsch ein bemerkenswertes 3:3. „Der Punkt war auf jeden Fall verdient, weil wir vor allem in der ersten Halbzeit führen müssen. Nach der Pause treffen wir zusätzlich die Latte. Die Mannschaft hat nach frühen Rückständen oft eine große Moral bewiesen und Spiele gedreht“, sagt Trainer Christoph Marzi im Rückblick. Richtig angefressen wirkte der 41-Jährige dagegen nach der jüngsten 1:2-Niederlage im Abstiegsduell beim FSV Tarforst II: „Es war ein enttäuschender Auftritt, weil wir keine Spielfreude und kein Zweikampfverhalten gezeigt haben. Ich habe nicht gemerkt, dass es für uns um den Klassenerhalt geht. Wir hatten uns zwar viel vorgenommen, aber nichts davon auf den Platz bekommen.“

Nun fokussieren sich der Coach und sein Team auf die beiden noch anstehenden Aufgaben kommenden Sonntag ab 15 Uhr auf der Ehranger Heide gegen die SG Serrig/Saarburg und das finale Match eine Woche später beim TuS Schillingen. Der 41-Jährige, der auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie steht – als mitspielender Co-Trainer fungiert dann Routinier René Jahn (FuPa berichtete) – richtet einen klaren Appell an seine Mannschaft: „Für uns gibt es nur eine Ausrichtung: Wir spielen auf Sieg. Jeder kennt seine Aufgaben in unserem System. Entscheidend ist aber, dass wir als Einheit auftreten – als ein Haufen, der füreinander kämpft.“ Gegen Serrig/Saarburg erwartet Marzi ein hartes und intensives Spiel. „Die Tagesform wird entscheidend sein. Wir wollen gegen sie aus dem Hinspiel noch einiges geraderücken. Seinerzeit mussten wir nach knapp einer halben Stunde eine Rote Karte verkraften und haben nach einer Stunde schon 0:3 zurückgelegen. Wir hatten vor allem Johannes Carl nicht im Griff“, blickt Marzi noch einmal auf das 1:4 Ende Oktober zurück.