Ehninger 7:2-Feuerwerk, Köngen stolpert spät, Waldhausen bleibt dran

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Zum Abschluss des 22. Spieltags der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat sich das Rennen an der Spitze weiter zugespitzt. TSV Köngen ließ Punkte liegen, TSGV Waldstetten nutzte das sofort aus, und auch TSV Ehningen sowie SV Waldhausen setzten wichtige Akzente. Im Tabellenkeller verschärfte sich die Lage für MTV Stuttgart, SC Geislingen und FV Sontheim/Brenz weiter. Es war ein Sonntag voller Wendungen, später Treffer und klarer Signale.

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Es war ein wahrer Schlagabtausch, den die 150 Zuschauer miterleben durften. In einer Partie, die von der ersten Minute an unter Hochspannung stand, erwies sich der TSV Bernhausen als die effektivere Mannschaft. Den Torreigen eröffnete Filip Jordacevic bereits in der 2. Minute mit dem 0:1 für die Gäste. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, als Aaron Biedma-Andrades in der 7. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Ein unglückliches Eigentor von Tobias Kubitzsch in der 38. Minute brachte Bernhausen erneut in Front (1:2). Nach dem Seitenwechsel baute Lukas Walz die Führung in der 49. Minute auf 1:3 aus. Doch Sindelfingen gab sich nicht auf: Tahir Bahadir verkürzte in der 55. Minute auf 2:3. In der Schlussphase wurde es dann turbulent. Ivan Matanovic stellte in der 72. Minute den alten Abstand zum 2:4 wieder her, ehe Arbes Bytyci in der 82. Minute mit dem 3:4 noch einmal für Hoffnung bei den Gastgebern sorgte. Kurz vor dem Ende schwächte sich der VfL selbst, als Finn Edelmann in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Den Schlusspunkt setzte erneut Ivan Matanovic in der 85. Minute per Foulelfmeter zum 3:5-Endstand.

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Eine herbe Enttäuschung musste der 1. FC Eislingen vor 420 Zuschauern hinnehmen. Der gastgebende Aufsteiger fand gegen einen bestens aufgelegten TSV Bad Boll kaum Mittel. Die Gäste gingen durch einen Doppelschlag von Baran Ates in Führung, der in der 23. Minute das 0:1 und in der 29. Minute das 0:2 erzielte. Nach der Pause erhöhte Felix Strodel in der 50. Minute sogar auf 0:3. Eislingen keimte kurzzeitig Hoffnung auf, als Aykut Durna in der 56. Minute per Foulelfmeter auf 1:3 verkürzte, doch bereits in der 58. Minute stellte Felix Strodel mit seinem zweiten Treffer zum 1:4 den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Zwar gelang Salih Egrlic in der 66. Minute noch das 2:4, doch den emotionalen Schlusspunkt setzte Duncan Cunion in der 89. Minute mit dem Tor zum 2:5-Endstand für Bad Boll. ---

Der MTV Stuttgart stand lange vor einem wichtigen Erfolg, doch am Ende kippte das Spiel dramatisch. Mertcan Özocak brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte SV Waldhausen die Partie binnen weniger Minuten durch Andreas Herkommer und Michael Schiele. Fabio Baldi antwortete zwar mit dem 2:2 in der 75. Minute, doch das letzte Wort gehörte den Gästen. In der achten Minute der Nachspielzeit traf Philipp Schiele per Foulelfmeter zum 3:2 für Waldhausen. Für die Gäste ist dieser Sieg enorm wertvoll, weil sie mit 39 Punkten weiter fest im oberen Tabellendrittel bleiben. MTV Stuttgart dagegen verharrt bei 17 Punkten auf Rang 15 und erlebt einen weiteren bitteren Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg.

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Der GSV Maichingen hat gegen den SC Geislingen früh und entschlossen die Richtung vorgegeben. Martin Topic, Kevin Flaig und Filippo Intemperante sorgten mit ihren Treffern bis zur Pause für ein klares 4:0. Besonders diese erste Halbzeit war ein Auftritt voller Wucht, Tempo und Konsequenz, der dem Spiel schon früh seinen Stempel aufdrückte. Der Treffer von Florijan Ahmeti in der 89. Minute änderte am klaren Bild nichts mehr. Maichingen verbessert sich auf 32 Punkte und festigt Rang neun, während Geislingen mit 22 Punkten auf Platz 14 bleibt. Für die Gastgeber war es ein Sieg der Klarheit, für die Gäste eine Niederlage, die im unteren Tabellenbereich schwer wiegt.

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Der SV Böblingen war lange drauf und dran, dem Tabellenzweiten weh zu tun. Anton Lendl brachte die Gastgeber in der 52. Minute mit 1:0 in Führung. Doch in der Schlussphase zeigte der TSGV Waldstetten, warum er im Aufstiegsrennen so präsent bleibt. Patrick Nagler glich aus, Dominik Pfeifer drehte die Partie, Max Dudium legte das 3:1 nach. Zwar verkürzte Dennis Traub in der Nachspielzeit noch auf 2:3, doch Waldstetten brachte den Sieg über die Linie. Mit nun 42 Punkten bleibt der TSGV Waldstetten dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Böblingen bleibt bei 29 Punkten Zehnter und muss sich nach einer lange starken Leistung doch über einen verpassten Ertrag ärgern.

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Der FV Sontheim/Brenz erwischte mit dem frühen 1:0 durch Elias Oberling einen Traumstart. Doch danach entwickelte sich die Partie zu einer Demonstration der Offensivkraft des TSV Ehningen. Noch vor der Pause drehten Jonas Horvat und Lars Jäger das Spiel, danach rollte der Angriff der Gäste unaufhaltsam weiter. Christian Bildl traf doppelt, dazu kamen Tore von Tino Dannecker, Kenan Kasikci und Gökhan Akyüz. Das zwischenzeitliche 2:6 von Jorgo Kentiridis blieb nur Ergebniskosmetik. Ehningen springt mit 39 Punkten auf Rang vier und setzt ein starkes Zeichen. Sontheim/Brenz bleibt mit zehn Punkten Schlusslicht und musste einen weiteren schweren Nachmittag hinnehmen.

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Der TSV Köngen hat im Aufstiegsrennen Punkte liegen gelassen. Gegen den TV Echterdingen geriet der Tabellenführer früh durch Caglar Celiktas in Rückstand. Toni Panne glich nach der Pause aus, doch Celiktas traf in der 80. Minute erneut und brachte die Gäste wieder nach vorne. Lange sah es nach einem empfindlichen Dämpfer für Köngen aus. Dann rettete Lennart Lander in der 88. Minute wenigstens noch das 2:2. Für Köngen bedeutet das mit 43 Punkten weiterhin Rang eins, doch der Vorsprung ist geschrumpft. Echterdingen nimmt einen wichtigen Auswärtspunkt mit und steht nun bei 26 Zählern. Gerade im unteren Mittelfeld kann dieser späte Ertrag noch an Gewicht gewinnen.

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Die FV Spfr Neuhausen haben im direkten Duell im unteren Mittelfeld einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Nach torloser erster Halbzeit trafen David Govorušić und Markus Fickeisen zur 2:0-Führung. TSVgg Plattenhardt kam durch Aristidis Perhanidis zwar schnell wieder heran, doch die Hoffnung auf eine Wende blieb kurz. In der Nachspielzeit machte Fabio Andretti mit dem 3:1 alles klar. Neuhausen verbessert sich damit auf 29 Punkte und zieht mit etwas Abstand an Plattenhardt vorbei. Der Aufsteiger bleibt mit 24 Punkten auf Rang 13 und verpasst eine große Chance, sich im engen Kampf um Sicherheit spürbar Luft zu verschaffen.