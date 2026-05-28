Ehningen und Köngen im Titelfernduell, Keller zittert bis zuletzt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 29. und vorletzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 verdichtet sich die Spannung noch einmal mit voller Wucht. TSV Ehningen und TSV Köngen scheinen die Meisterschaft unter sich auszumachen, doch auch im Rennen um den Relegationsplatz ist noch Bewegung. Gleichzeitig herrscht im Keller wegen der unklaren Zahl an direkten Absteigern weiter große Nervosität. Nur FV Sontheim/Brenz ist sicher abgestiegen. Für viele andere Mannschaften ist dieser Spieltag ein Balanceakt zwischen Hoffnung, Druck und der Angst vor einem bitteren letzten Wochenende.

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt TSV Bernhausen TSV Bernhsn 15:30 PUSH

Für TSVgg Plattenhardt wird die Luft immer dünner. Das 0:1 gegen TSV Köngen war ein weiterer Rückschlag, und mit 25 Punkten steht der Aufsteiger tief im Gefahrenbereich. Zuhause gegen TSV Bernhausen braucht Plattenhardt nun fast zwingend ein Ergebnis, um vor dem letzten Spieltag überhaupt noch realistisch hoffen zu dürfen. Bernhausen kommt dagegen mit Rückenwind. Das wilde 4:3 in Bad Boll war ein Sieg mit großer Wucht und hält die Tür nach oben offen. Mit 51 Punkten bleibt der Drittplatzierte in Schlagdistanz zur Relegation. Die Rollen sind verteilt, aber gerade solche Spiele sind tückisch: Plattenhardt kämpft ums Überleben, Bernhausen um die letzte große Chance.

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh TSV Bad Boll TSV Bad Boll 15:30 PUSH

FV Spfr Neuhausen hat beim 0:3 in Waldhausen einen Dämpfer hinnehmen müssen und steht nun bei 35 Punkten. Das Polster ist noch da, aber angesichts der offenen Abstiegsfrage nicht beruhigend. Vor eigenem Publikum braucht Neuhausen deshalb wieder ein klares Signal, dass der Verein in diese gefährliche Schlussrechnung nicht mehr hineingezogen wird. TSV Bad Boll reist nach dem bitteren 3:4 gegen Bernhausen mit Wut und Frust an. Sportlich war das ein Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze, denn mit 48 Punkten ist noch etwas möglich. Für Bad Boll geht es darum, die Saison nicht austrudeln zu lassen. Für Neuhausen ist es dagegen ein Spiel mit echter Keller-Schwere. ---

Das torlose 0:0 in Geislingen half TV Echterdingen nur begrenzt. Mit 31 Punkten bleibt die Lage angespannt, auch wenn der Abstand auf die ganz hinteren Plätze noch da ist. Weil die genaue Zahl der Absteiger weiter unklar ist, braucht Echterdingen jeden Zähler. Ein Heimsieg würde vieles beruhigen, ein weiterer Rückschlag dagegen neue Unruhe bringen. SV Waldhausen hat mit dem 3:0 gegen Neuhausen ein starkes Lebenszeichen geschickt und sich auf 46 Punkte verbessert. Damit ist der Druck deutlich geringer, ganz heraus ist die Mannschaft in dieser komplizierten Lage aber noch nicht. Waldhausen kann freier spielen, Echterdingen muss mehr. Genau darin liegt der Nerv dieses Duells. ---

Für TSV Ehningen ist die Ausgangslage klar: Die Spitze gehört noch immer ihnen. Das spektakuläre 5:3 in Sindelfingen hat gezeigt, dass diese Mannschaft auch unter heftigem Druck liefern kann. Mit 57 Punkten geht der Tabellenführer in den vorletzten Spieltag und weiß, dass jeder weitere Sieg den Traum vom Titel greifbarer macht. SC Geislingen holte zuletzt ein 0:0 gegen Echterdingen und steht bei 33 Punkten. Das ist kein beruhigender Wert, aber immerhin eine Ausgangsposition, die Hoffnung zulässt. Gegen den Spitzenreiter ist Geislingen Außenseiter, doch gerade Mannschaften im Abstiegskampf entwickeln in solchen Spielen oft besondere Widerstandskraft. Ehningen darf sich keinen Ausrutscher erlauben. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:30 PUSH

TSGV Waldstetten lebt noch. Das 3:2 in Maichingen nach 0:2-Rückstand war ein Sieg der Nerven und des Glaubens. Mit 50 Punkten bleibt die Mannschaft im Rennen um den Relegationsplatz und kann sich vor diesem Heimspiel noch berechtigte Hoffnungen machen. Jeder weitere Punkt hält den Druck auf die Konkurrenz hoch. VfL Sindelfingen verlor zuletzt das wilde 3:5 gegen Ehningen, verkaufte sich dabei aber teuer. Mit 41 Punkten steht die Mannschaft im Mittelfeld einer Liga, in der dieser Bereich trügerisch sein kann. Noch ist nicht alles sicher. Für Waldstetten ist es ein Spiel der letzten großen Chance nach oben, für Sindelfingen eines, das endgültige Ruhe bringen könnte. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SV Böblingen SV Böblingen GSV Maichingen Maichingen 15:30 PUSH

SV Böblingen hat mit dem 3:1 beim MTV Stuttgart einen wichtigen Sieg geholt und sich auf 41 Punkte verbessert. Das verschafft Luft, aber keine absolute Gelassenheit. Im Derby gegen GSV Maichingen geht es nun darum, das gute Gefühl zu konservieren und die komplizierte Schlusslage nicht noch einmal unnötig zu verschärfen. Für Maichingen war das 2:3 gegen Waldstetten ein besonders schmerzhafter Abend, weil der vorzeitige Klassenerhalt greifbar nah war. Mit 36 Punkten ist die Mannschaft weiter in einer heiklen Zone. Dieses Spiel trägt deshalb die typische Derby-Schärfe und gleichzeitig den Druck eines Kellerduells. Viel mehr Spannung zwischen Nachbarschaft und Notwendigkeit geht kaum. ---

Für FV Sontheim/Brenz ist der Abstieg besiegelt, doch die Mannschaft hat beim 1:1 in Eislingen gezeigt, dass sie sich nicht kampflos verabschieden will. Gerade im letzten Heimspiel der Saison dürfte der Wille groß sein, sich mit Haltung und Widerstand zu präsentieren. Für den Gegner macht genau das diese Aufgabe unangenehm. MTV Stuttgart verpasste beim 1:3 gegen Böblingen einen ganz wichtigen Sieg und steht mit 27 Punkten tief im Zittern. In dieser Lage ist ein Auswärtsspiel bei einem bereits abgestiegenen Gegner oft gefährlicher, als es die Tabelle sagt. Stuttgart braucht Punkte, vielleicht sogar zwingend. Alles andere würde den Druck vor dem letzten Spieltag brutal erhöhen. ---

Das ist eines der großen Spiele dieses Wochenendes. TSV Köngen hat mit dem 1:0 in Plattenhardt seine Rolle im Titelrennen behauptet und steht bei 55 Punkten. Der Aufsteiger bleibt damit dicht hinter Ehningen und weiß: Ein weiterer Sieg hält den Traum von der Meisterschaft am Leben. Zuhause dürfte die Erwartung entsprechend hoch sein. Doch 1. FC Eislingen ist kein gewöhnlicher Gegner. Das 1:1 gegen Sontheim war zwar ein Rückschlag, doch mit 48 Punkten bleibt die Mannschaft in der Verfolgergruppe. Auch Eislingen kann noch auf die Relegation schielen. Genau deshalb trägt dieses Duell die Wucht eines Spitzenspiels: Köngen jagt den Titel, Eislingen die letzte Tür nach oben.