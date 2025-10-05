Ehningen siegt bei Spitzenreiter Köngen, Waldstetten mit Torfestival

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 8. Spieltag in der Landesliga, Staffel 2, ist abgeschlossen und hatte es in sich: deutliche Siege, dramatische Wendungen und emotionale Tore bis in die Nachspielzeit. Während der TSV Ehningen ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen setzte, feierte Plattenhardt im Duell mit Echterdingen einen wichtigen Heimsieg. Auch Waldstetten überzeugte mit Offensivpower, während Böblingen eine bittere Pleite hinnehmen musste.

Maichingen kämpfte vor 113 Zuschauern leidenschaftlich, doch am Ende fehlte die letzte Konsequenz. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams. Je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher wurde, dass wohl ein einziges Tor die Partie entscheiden würde. Und genau das fiel spät: In der 88. Minute war es Tim Eckstein, der für Waldhausen traf und seiner Mannschaft den sechsten Saisonsieg bescherte. Für Maichingen war es eine bittere Niederlage, die den Anschluss ans Tabellenmittelfeld erschwert. Waldhausen dagegen bleibt Spitzenreiter Köngen dicht auf den Fersen.

Ein hochdramatisches Duell boten Sindelfingen und Geislingen den 100 Zuschauern. Schon in der 5. Minute brachte Pascal Volk die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Doch die Gastgeber schlugen mit voller Wucht zurück: Gianluca Gamuzza (19.) und Bünyamin Bakacs (28.) drehten die Partie, ehe Lukas Ziegler in der 35. Minute erneut für Geislingen ausglich. In der zweiten Hälfte kämpften beide Teams um jeden Ball, und nach der Gelb-Roten Karte gegen Artan Ademi in der 64. Minute schien Sindelfingen sogar ins Hintertreffen zu geraten. Doch kurz vor dem Abpfiff war es Tahir Bahadir, der in der 89. Minute zum umjubelten 3:2 traf. Ein Sieg mit großer Moral, der Sindelfingen wichtige Punkte verschafft. ---

Das Duell zwischen Eislingen und Neuhausen hielt, was es versprach. Die Hausherren erwischten den besseren Start: Robin Reichert traf in der 13. Minute zur Führung. Zwar glich David Govorušić in der 24. Minute aus, doch Aykut Durna brachte Eislingen nur zwölf Minuten später wieder in Front. Im zweiten Durchgang kippte das Spiel jedoch. Peter Güth traf in der 67. Minute zum Ausgleich und legte in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:2-Endstand nach. Trotz großem Kampf konnte Eislingen den Rückstand nicht mehr aufholen. Neuhausen hingegen verschafft sich mit diesem Auswärtssieg Luft im engen Mittelfeld. ---

150 Zuschauer sahen ein spannendes Aufeinandertreffen zweier Teams, die dringend Punkte brauchten. Den Anfang machte Fabijan Krpan, der in der 27. Minute das 1:0 erzielte. Nach der Pause legte Aristidis Perhanidis in der 59. Minute nach. Nur vier Minuten später schnürte erneut Fabijan Krpan mit seinem zweiten Treffer das 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Zwar konnte Flon Ajvazi in der 88. Minute für den TV Echterdingen noch verkürzen, doch am Ende blieb es beim 3:1-Erfolg für Plattenhardt. ---

Das Spitzenspiel verlief ganz anders als erwartet. Vor 75 Zuschauern setzte der TSV Ehningen ein Ausrufezeichen. Schon in der 9. Minute traf Marcel Berberoglu per Foulelfmeter zur Führung. Lars Jäger erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Kurz nach der Pause trat erneut Marcel Berberoglu zum Elfmeter an, vergab jedoch, konnte aber den Abpraller in der 48. Minute zum 3:0 nutzen. Gabriel Körtge Corral setzte in der 56. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Für Köngen endete die Partie noch bitterer: Nico Hummel sah in der 87. Minute Gelb-Rot. ---

Die Zuschauer in Sontheim erlebten ein wahres Torfestival, bei dem die Gäste aus Waldstetten ihre ganze Offensivstärke zeigten. Schon in der 11. Minute brachte Niels Waldraff die Gäste in Führung, Can-Luca Groiss legte in der 18. Minute nach. Zwar verkürzte Edis Yoldas in der 30. Minute auf 1:2, doch David Vasic stellte mit Treffern in der 39. und 45. Minute die Weichen auf Sieg. Nach der Pause erhöhte erneut Can-Luca Groiss in der 58. Minute, bevor Bastian Matuschek in der 66. Minute für Sontheim noch einmal traf. Den Schlusspunkt setzte Dominik Pfeifer in der 72. Minute zum klaren 6:2-Auswärtserfolg. ---

Vor 100 Zuschauern begann Böblingen furios: Marvin Pietruschka brachte die Hausherren bereits in der 12. Minute in Führung. Doch Bernhausen antwortete schnell: Ovidiu George Sterian glich in der 17. Minute aus. In der 69. Minute drehte Mihael Tomic per Foulelfmeter das Spiel zugunsten der Gäste. Spätestens nach dem Platzverweis für Alban Dodoli in der 74. Minute kippte die Partie endgültig. Manuel Kranz setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt zum 3:1 für Bernhausen. ---