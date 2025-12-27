Ehningen setzt ein Ausrufezeichen, SGM Altingen/Entringen zieht nach

Der erste Turniertag des Gäubote-Cups in Herrenberg war ein Hallenabend unter Dauerstrom – mit Seitenbande, zwölf Minuten Spielzeit und einem Spielplan, der keine Schonfrist kannte.

Gruppe A: Altingen/Entringen und Unterjettingen vorne – Oberjettingen dicht dran In der Gruppe A entwickelte sich ein Dreikampf, der bis in die Schlussphase des Abends brannte. Die SGM Altingen/Entringen und der FC Unterjettingen schlossen mit jeweils 10 Punkten ab, Altingen/Entringen mit 15:7 Toren, Unterjettingen mit 11:6. Direkt dahinter folgte der VfL Oberjettingen mit 9 Punkten und dem torreichsten Konto der Gruppe: 18:9. Der VfL Herrenberg blieb mit 8 Punkten (11:8 Tore) in Reichweite, TV Gültstein sammelte 5 Punkte (5:12), TV Nebringen blieb ohne Zähler (2:20).

Turnierformat: Seitenbande, Tempo und Entscheidungen im Minutentakt Der Gäubote-Cup wird als 54. Hallenfußballturnier des VfL Herrenberg ausgetragen – mit Seitenbande. Das prägt den Rhythmus: Der Ball bleibt im Spiel, Umschaltmomente häufen sich, Fehler werden sofort bestraft. Am heutigen Samstag fand der erste Turniertag mit den Gruppen A und B, jeweils mit sechs Teams statt. Gespielt wurde zwölf Minuten.

Gruppe A: Unterjettingen startet stark, Altingen/Entringen antwortet entschlossen

Unterjettingen setzte früh ein Zeichen: 3:0 gegen TV Nebringen und später 3:1 gegen VfL Oberjettingen. Auch das 3:1 gegen den VfL Herrenberg passte ins Bild eines Teams, das in der Halle schnell zum Abschluss kam. Doch Altingen/Entringen hielt dagegen: 3:1 gegen Unterjettingen, 3:1 gegen Nebringen und 5:0 gegen Gültstein – Ergebnisse, die die Spitze festigten. Das direkte Duell zum späten Abend brachte keine Trennung, aber ein klares Gefühl für die Enge: Unterjettingen und Altingen/Entringen trennten sich 1:1 gegen Gültstein beziehungsweise 2:2 gegen Herrenberg, während Altingen/Entringen auch gegen Herrenberg 2:2 spielte. Am Ende reichten die zehn Punkte für beide ganz nach oben.

Gruppe A: Oberjettingen mit Offensivwucht – und einem Schlussakkord mit acht Toren

Der VfL Oberjettingen war das Team der großen Ausschläge. Der Start ging noch gegen Altingen/Entringen mit 3:2 an Oberjettingen, dann folgte ein deutliches 5:1 gegen TV Gültstein. Später bremste der VfL Herrenberg Oberjettingen mit 3:1 und Unterjettingen mit 3:1. Doch Oberjettingen lieferte den letzten Knall der Gruppe: 8:0 gegen TV Nebringen – ein Ergebnis, das die 18 erzielten Tore der Gruppe erklärt und den Abend noch einmal aufriss.

Gruppe A: Herrenberg sammelt Punkte, Nebringen erlebt einen harten Abend

Der VfL Herrenberg begann mit einem 1:1 gegen Gültstein, steigerte sich aber deutlich: 4:1 gegen Nebringen und 3:1 gegen Oberjettingen. In der Schlussphase verlor Herrenberg allerdings 1:3 gegen Unterjettingen. TV Nebringen blieb punktlos und geriet mehrfach unter Druck: 0:3 gegen Unterjettingen, 1:4 gegen Herrenberg, 1:3 gegen Altingen/Entringen und schließlich das 0:8 gegen Oberjettingen – Zahlen, die die Härte dieses Formats ohne Umwege zeigen.

Gruppe B: Ehningen dominiert – Deckenpfronn und Türkischer SV folgen

In der Gruppe B setzte der TSV Ehningen den Maßstab: 13 Punkte, 13:3 Tore – Tabellenführer mit klarer Kante. Dahinter platzierte sich der SV Deckenpfronn mit 10 Punkten (6:4 Tore), der Türkische SV Herrenberg kam auf 9 Punkte (6:3 Tore). Sportfreunde Kayh erreichten 7 Punkte (5:7), die SG Gäufelden blieb bei 3 Punkten (5:9), SV Oberjesingen ging ohne Punkt (2:11) aus dem Abend.

Gruppe B: Ehningen bleibt ungeschlagen und schiebt die Tür zur Endrunde auf

Ehningen begann mit einem 2:0 gegen SG Gäufelden und legte 4:1 gegen SV Oberjesingen nach. Auch im Duell der Gruppe gegen den Türkischen SV Herrenberg hielt Ehningen stand: 1:1. Die entscheidenden Signale kamen spät: 3:0 gegen Deckenpfronn und 3:1 gegen Kayh. Die Bilanz – nur drei Gegentore in sechs Spielen – zeigte, wie stabil Ehningen durch diesen langen Abend marschierte.

Gruppe B: Deckenpfronn effizient, Türkischer SV Herrenberg stabil, Kayh zäh

Deckenpfronn startete mit einem 0:0 gegen den Türkischen SV Herrenberg, gewann dann 2:0 gegen Kayh und 2:0 gegen Oberjesingen. Dazu kam ein 2:1 gegen Gäufelden – ein Paket, das zehn Punkte brachte, auch wenn das 0:3 gegen Ehningen die Spitze klar markierte. Der Türkische SV Herrenberg hielt sich mit Siegen gegen Gäufelden (2:1) und Oberjesingen (2:0) im oberen Feld, dazu die Remis gegen Deckenpfronn (0:0), Ehningen (1:1) und Kayh (1:1). Kayh wiederum sammelte wichtige Punkte gegen Oberjesingen (1:0) und Gäufelden (2:1), blieb aber im Top-Dreieck eng gebunden.

Ausblick: Ein erster Abend, der die Messlatte setzt

Nach dem ersten Turniertag ist die Richtung erkennbar: Ehningen hat in der Gruppe B die stärkste Ausgangslage, Altingen/Entringen und Unterjettingen teilen sich die Spitze in Gruppe A, während Oberjettingen mit Offensivdrang jederzeit ein Spiel sprengen kann. Genau das ist der Stoff dieses Turniers: Seitenbande, kurze Spielzeit, ein weiter Weg bis zur Entscheidung – und schon jetzt das Gefühl, dass jede Minute in Herrenberg Gewicht hat. Weiter geht es am Sonntag mit den Gruppen C und D.