Allgemeines
– Foto: Thomas Nast

Ehningen jubelt knapp, Eislingen und Bernhausen teilen Punkte, Absage

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der 16. Spieltag in der Landesliga, Staffel 2, wurde heute mit zwei richtungsweisenden Partien fortgesetzt. Ehningen feierte einen schwer erkämpften Heimsieg und stärkt damit seine Position im oberen Tabellenbereich, während sich Eislingen und Bernhausen in einem Duell zweier Topteams die Punkte teilten. Beide Spiele boten Intensität, Spannung und Momente, die für die nächsten Wochen Bedeutung haben werden. Zudem gab es eine Spielabsage.

---

Gestern, 19:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
0
1

Es war ein dreckiges und umkämpftes Abendspiel in Waldstetten. Den Treffer des Tages erzielte Tim Eckstein nach einer Flanke in der 14. Minute. Die Gastgeber probierten viel, schwächten sich allerdings durch Gelb-Rote-Karten für Dominik Pfeifer (72.) und Eric Ruben Taxis (90.+4.) gleich doppelt.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
1
0
Abpfiff

Vor 80 Zuschauern setzte der TSV Ehningen ein kleines, aber bedeutendes Ausrufezeichen. In einer Partie, die lange von Geduld, Zweikämpfen und wenigen klaren Abschlüssen geprägt war, gelang den Gastgebern nach der Pause der entscheidende Treffer. Gabriel Körtge Corral traf in der 47. Minute zum 1:0 und sorgte damit für den einzigen Torerfolg des Spiels. Ehningen verteidigte die knappe Führung mit großer Leidenschaft und festigte seine Position im oberen Drittel.

---

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
2
2

Der 1. FC Eislingen und der TSV Bernhausen lieferten sich vor 155 Zuschauern ein intensives Topduell, das 2:2 endete. Aykut Durna brachte die Eislinger in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Bernhausen antwortete schnell: Lukas Walz erzielte in der 35. Minute das 1:1. Eislingen legte in der 45. Minute erneut vor, als Max-Julian Hölzli das 2:1 erzielte. Kurz nach der Pause folgte die entscheidende Szene: Ein unglückliches Eigentor von Robin Reichert in der 52. Minute brachte Bernhausen den 2:2-Ausgleich. Beide Mannschaften suchten in der Folge nach der Entscheidung, doch weder Eislingen noch Bernhausen gelang der letzte Punch.

---

Heute, 14:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Morgen, 14:30 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
14:30

Schlusslicht FV Sontheim empfängt Sindelfingen und sucht vor der Pause nach dem Befreiungsschlag. Der Achte reist als Favorit an, doch der Gastgeber wird über Kampf und defensive Disziplin versuchen, den ersten Dreier der Saison anzuvisieren.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
14:30

Spitzenreiter TSV Köngen will gegen Maichingen den Herbsttitel ins Trockene bringen. Die Gäste stehen im unteren Mittelfeld, könnten mit einem Coup jedoch wertvolle Luft zur Abstiegszone schaffen.

Morgen, 14:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
14:30

Plattenhardt empfängt den MTV Stuttgart zum Kellerduell mit hoher Fallhöhe. Beide Teams trennt wenig – wer defensiv weniger anbietet, nimmt im letzten Auftritt des Jahres wichtige Punkte mit.

Morgen, 14:30 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
14:30

Echterdingen misst sich mit den FV Sportfreunden Neuhausen in einer Partie zwischen Abstiegssorgen und Mittelfeldruhe. Der Gastgeber benötigt jeden Zähler, während Neuhausen mit einem Auswärtspunkt die Hinrunde solide abrunden kann.

__________________________________________________________________________________________________

