Ehningen jubelt knapp, Eislingen und Bernhausen teilen Punkte, Absage

Der 16. Spieltag in der Landesliga, Staffel 2, wurde heute mit zwei richtungsweisenden Partien fortgesetzt. Ehningen feierte einen schwer erkämpften Heimsieg und stärkt damit seine Position im oberen Tabellenbereich, während sich Eislingen und Bernhausen in einem Duell zweier Topteams die Punkte teilten. Beide Spiele boten Intensität, Spannung und Momente, die für die nächsten Wochen Bedeutung haben werden. Zudem gab es eine Spielabsage.
Es war ein dreckiges und umkämpftes Abendspiel in Waldstetten. Den Treffer des Tages erzielte Tim Eckstein nach einer Flanke in der 14. Minute. Die Gastgeber probierten viel, schwächten sich allerdings durch Gelb-Rote-Karten für Dominik Pfeifer (72.) und Eric Ruben Taxis (90.+4.) gleich doppelt.
Vor 80 Zuschauern setzte der TSV Ehningen ein kleines, aber bedeutendes Ausrufezeichen. In einer Partie, die lange von Geduld, Zweikämpfen und wenigen klaren Abschlüssen geprägt war, gelang den Gastgebern nach der Pause der entscheidende Treffer. Gabriel Körtge Corral traf in der 47. Minute zum 1:0 und sorgte damit für den einzigen Torerfolg des Spiels. Ehningen verteidigte die knappe Führung mit großer Leidenschaft und festigte seine Position im oberen Drittel.
Der 1. FC Eislingen und der TSV Bernhausen lieferten sich vor 155 Zuschauern ein intensives Topduell, das 2:2 endete. Aykut Durna brachte die Eislinger in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Bernhausen antwortete schnell: Lukas Walz erzielte in der 35. Minute das 1:1. Eislingen legte in der 45. Minute erneut vor, als Max-Julian Hölzli das 2:1 erzielte. Kurz nach der Pause folgte die entscheidende Szene: Ein unglückliches Eigentor von Robin Reichert in der 52. Minute brachte Bernhausen den 2:2-Ausgleich. Beide Mannschaften suchten in der Folge nach der Entscheidung, doch weder Eislingen noch Bernhausen gelang der letzte Punch.
Das Spiel wurde abgesagt.
