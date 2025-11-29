Ehningen jubelt knapp, Eislingen und Bernhausen teilen Punkte, Absage

Es war ein dreckiges und umkämpftes Abendspiel in Waldstetten. Den Treffer des Tages erzielte Tim Eckstein nach einer Flanke in der 14. Minute. Die Gastgeber probierten viel, schwächten sich allerdings durch Gelb-Rote-Karten für Dominik Pfeifer (72.) und Eric Ruben Taxis (90.+4.) gleich doppelt. ---

Vor 80 Zuschauern setzte der TSV Ehningen ein kleines, aber bedeutendes Ausrufezeichen. In einer Partie, die lange von Geduld, Zweikämpfen und wenigen klaren Abschlüssen geprägt war, gelang den Gastgebern nach der Pause der entscheidende Treffer. Gabriel Körtge Corral traf in der 47. Minute zum 1:0 und sorgte damit für den einzigen Torerfolg des Spiels. Ehningen verteidigte die knappe Führung mit großer Leidenschaft und festigte seine Position im oberen Drittel. ---

Der 1. FC Eislingen und der TSV Bernhausen lieferten sich vor 155 Zuschauern ein intensives Topduell, das 2:2 endete. Aykut Durna brachte die Eislinger in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Bernhausen antwortete schnell: Lukas Walz erzielte in der 35. Minute das 1:1. Eislingen legte in der 45. Minute erneut vor, als Max-Julian Hölzli das 2:1 erzielte. Kurz nach der Pause folgte die entscheidende Szene: Ein unglückliches Eigentor von Robin Reichert in der 52. Minute brachte Bernhausen den 2:2-Ausgleich. Beide Mannschaften suchten in der Folge nach der Entscheidung, doch weder Eislingen noch Bernhausen gelang der letzte Punch. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---



Schlusslicht FV Sontheim empfängt Sindelfingen und sucht vor der Pause nach dem Befreiungsschlag. Der Achte reist als Favorit an, doch der Gastgeber wird über Kampf und defensive Disziplin versuchen, den ersten Dreier der Saison anzuvisieren.

Morgen, 14:30 Uhr TSV Köngen TSV Köngen GSV Maichingen Maichingen 14:30 PUSH



Spitzenreiter TSV Köngen will gegen Maichingen den Herbsttitel ins Trockene bringen. Die Gäste stehen im unteren Mittelfeld, könnten mit einem Coup jedoch wertvolle Luft zur Abstiegszone schaffen.

Morgen, 14:30 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt MTV Stuttgart MTV Stgt 14:30 PUSH



Plattenhardt empfängt den MTV Stuttgart zum Kellerduell mit hoher Fallhöhe. Beide Teams trennt wenig – wer defensiv weniger anbietet, nimmt im letzten Auftritt des Jahres wichtige Punkte mit.

Morgen, 14:30 Uhr TV Echterdingen Echterdingen FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 14:30 PUSH



Echterdingen misst sich mit den FV Sportfreunden Neuhausen in einer Partie zwischen Abstiegssorgen und Mittelfeldruhe. Der Gastgeber benötigt jeden Zähler, während Neuhausen mit einem Auswärtspunkt die Hinrunde solide abrunden kann.