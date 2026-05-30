Ehningen ist praktisch Meister, Köngen taumelt an der Spitze

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 29. und vorletzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat TSV Ehningen den Griff nach der Meisterschaft fast geschlossen. Der Spitzenreiter patzte zwar gegen SC Geislingen, doch weil TSV Köngen zugleich gegen 1. FC Eislingen verlor, wuchs der Vorsprung auf drei Punkte und 29 Tore. Dahinter schob sich TSGV Waldstetten mit Macht zurück ins Rennen um die Relegation. Im Keller wurde es für TSVgg Plattenhardt und MTV Stuttgart noch dunkler, auch wenn die genaue Zahl der Absteiger weiter nicht feststeht. Es war ein Spieltag voller Wucht, Rückschläge und später Wendungen.

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TSVgg Plattenhardt war ganz nah dran an einem Sieg, der im Abstiegskampf neue Hoffnung entfacht hätte. Ekrem Servi traf in der 45. Minute zum 1:0, Mark Hörz legte in der 45.+2 Minute das 2:0 nach. Gegen einen Aufstiegskandidaten schien plötzlich alles möglich, die Gastgeber hatten das Spiel und die Emotionen auf ihrer Seite. Doch TSV Bernhausen kam zurück. Mihael Tomic verkürzte in der 77. Minute auf 2:1, ehe Ivan Matanovic in der 89. Minute doch noch das 2:2 erzwang. Für Plattenhardt war es ein Punkt, der sich fast wie eine Niederlage anfühlen musste. Bernhausen rettete immerhin einen Zähler und bleibt im Rennen um Rang zwei.

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Lange sprach alles für TSV Bad Boll. Matteo-Pio Stefania brachte die Gäste in der 22. Minute mit 0:1 in Führung und erhöhte in der 33. Minute auf 0:2. Neuhausen wirkte geschlagen, Bad Boll kontrollierte die Partie und schien auf dem Weg zu einem wichtigen Auswärtssieg. Dann drehte sich die Dramaturgie in den letzten Minuten. David Govorušić verkürzte in der 81. Minute auf 1:2 und hielt Neuhausen am Leben. In der 90.+3 Minute traf er erneut und riss die Partie endgültig zurück auf Anfang. Für Bad Boll war das Remis ein schmerzhafter Punktverlust, für Neuhausen ein spätes Lebenszeichen mit großem Wert.

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In Echterdingen war es lange ein Spiel auf Messers Schneide. Die Gastgeber kämpften um jeden Ball, doch SV Waldhausen blieb geduldig und wartete auf den einen Moment. Der kam in der 75. Minute, als Mustafa Sungur zum 0:1 traf und den Gästen damit einen ganz wichtigen Auswärtssieg bescherte. Für TV Echterdingen war diese Niederlage besonders bitter. In der Schlussphase der Saison zählt jeder Punkt doppelt, und eine Partie ohne eigenen Treffer wiegt dann noch schwerer. Waldhausen dagegen schob sich mit diesem Erfolg auf 49 Punkte und verschaffte sich spürbar Luft. Es war kein lauter Sieg, aber ein sehr bedeutender.

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Der Spitzenreiter wurde früh kalt erwischt. Julius Boni traf bereits in der 2. Minute zum 0:1 für SC Geislingen und brachte sofort Unruhe in die Partie. Ehningen musste reagieren, tat sich aber zunächst schwer gegen einen Gegner, der mit großer Disziplin verteidigte und mutig dagegenhielt. Doch Lars Jäger glich in der 33. Minute zum 1:1 aus und bewahrte Ehningen vor einem noch größeren Rückschlag. Mehr gelang dem Tabellenführer nicht mehr. Trotzdem fiel der Schaden gering aus, weil Köngen ebenfalls verlor. So wirkt dieses Remis am Ende fast wie ein halber Sieg im Titelrennen. Geislingen sammelte einen Punkt, der im Kellerkampf noch schwer wiegen kann.

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Was zunächst wie ein normales Heimspiel begann, wurde für TSGV Waldstetten zu einem Abend voller Wucht. Niels Waldraff eröffnete in der 15. Minute, Can-Luca Groiss erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause brachen dann endgültig alle Dämme: Dominik Pfeifer traf in der 45. Minute zum 3:0, direkt danach legte erneut Can-Luca Groiss in der 45. Minute das 4:0 nach. Spätestens da war die Partie entschieden. Groiss setzte in der 86. Minute per Foulelfmeter auch noch den Schlusspunkt zum 5:0. Waldstetten meldete sich damit mit aller Macht im Rennen um die Relegation zurück. Für Sindelfingen war es dagegen ein Auftritt, der die zuletzt ordentliche Ausgangslage wieder deutlich eintrübte.

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Es war kein spektakuläres Spiel, aber eines mit großer Bedeutung. SV Böblingen suchte vor eigenem Publikum nach einem Schritt Richtung Sicherheit, doch GSV Maichingen hielt dagegen und ließ sich auch von der tabellarischen Spannung nicht beeindrucken. Lange stand die Partie auf der Kippe. Dann kam die 84. Minute: Kevin Flaig traf zum 0:1 für Maichingen und veränderte damit die Stimmung komplett. Für die Gäste war es ein enorm wertvoller Sieg, weil er Abstand nach unten schafft. Böblingen dagegen verpasste die Chance, sich entscheidend abzusetzen. Ein spätes Tor, ein tiefer Stich, ein sehr lauter Auswärtserfolg.

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Der Tabellenletzte spielte plötzlich wie entfesselt. Jakob Gläser traf in der 10. Minute zum 1:0, Bernhard Rembold legte in der 29. Minute das 2:0 nach. Zwar verkürzte Raphael Hahn in der 52. Minute auf 2:1 für MTV Stuttgart, doch danach brach die Partie für die Gäste komplett auseinander. Daniel Gentner traf in der 76. Minute per Foulelfmeter zum 3:1, danach folgten Tobias Hörger (78.), Edis Yoldas (84.) und Matthias Schnürch (90.) zum 6:1. Die Rote Karte gegen Götz Gaiser in der 75. Minute verschärfte den Stuttgarter Zusammenbruch zusätzlich. Für Sontheim war es ein seltener Befreiungsschlag, für Stuttgart ein Abend, der den Blick nach unten noch finsterer machte.

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Für TSV Köngen war es ein Abend, an dem der große Traum einen harten Dämpfer bekam. Aykut Durna brachte Eislingen in der 41. Minute per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung, ehe Yannik Kögler praktisch im Gegenzug in der 43. Minute ebenfalls per Foulelfmeter zum 1:1 ausglich. Alles schien offen. Doch nach der Pause übernahm Eislingen die Kontrolle. Thomas Arngold traf in der 58. Minute zum 1:2, ehe erneut Aykut Durna in der 82. Minute auf 1:3 stellte. Für Köngen war das ein schwerer Schlag im Titelrennen. Ehningen zog davon, und nun kämpfen Köngen, Waldstetten und Bernhausen um die Relegation. Eislingen hielt sich mit diesem Sieg ebenfalls im oberen Rennen.