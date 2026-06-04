Ehningen ist durch, Köngen will in die Relegation, zwei Teams hoffen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 30. und letzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 ist die Meisterfrage geklärt: TSV Ehningen steht nach dem 1:1 gegen SC Geislingen und dank des klar besseren Torverhältnisses bereits als Titelträger fest. Dahinter aber ist die Spannung ungebrochen. TSV Köngen, TSGV Waldstetten, TSV Bernhausen und auch der 1. FC Eislingen schauen noch auf den Relegationsrang. Im Keller ist FV Sontheim/Brenz sicher abgestiegen, für TSVgg Plattenhardt und MTV Stuttgart ist die Lage fast aussichtslos, während TV Echterdingen und SC Geislingen weiter auf Rettung hoffen. Es ist ein letzter Spieltag voller Druck, Hoffnung und offener Rechnungen.

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Der 1. FC Eislingen hat mit dem 3:1 in Köngen eindrucksvoll bewiesen, dass diese Mannschaft den Saisonendspurt noch nicht abgeschenkt hat. Mit 51 Punkten ist Rang zwei zwar nicht in eigener Hand, doch die Chance auf die Relegation lebt. Gegen TSVgg Plattenhardt ist die Ausgangslage klar: Nur ein Sieg hält alle Türen offen. Für Plattenhardt wurde das 2:2 gegen Bernhausen trotz einer 2:0-Führung zum Sinnbild dieser nervenaufreibenden Saison. Zwei Gelb-Rote Karten und ein spätes Gegentor machten aus einer möglichen Befreiung nur einen halben Schritt. Jetzt braucht der Aufsteiger fast schon ein Wunder. In Eislingen zählt nur noch ein mutiger, kompromissloser Auftritt.

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Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt TSV Köngen TSV Köngen 15:30 PUSH

Für den TSV Köngen ist die Lage schmerzhaft klar: Das 1:3 gegen Eislingen hat die direkte Aufstiegshoffnung beendet, nun geht es darum, den Relegationsplatz zu verteidigen. Mit 55 Punkten hat Köngen die beste Ausgangsposition hinter Meister Ehningen, darf sich in Stuttgart aber keinen Ausrutscher leisten. Der MTV Stuttgart wurde beim 1:6 in Sontheim/Brenz brutal durchgeschüttelt und reist mit schwerem Gepäck in dieses letzte Heimspiel. Die Rote Karte gegen Götz Gaiser passte zu einem Nachmittag, an dem fast alles gegen den MTV lief. Trotzdem bleibt die Pflicht, sich im Saisonfinale gegen einen Aufstiegsanwärter mit aller Kraft zu stemmen. ---

GSV Maichingen hat mit dem 1:0 in Böblingen einen wichtigen Sieg geholt und sich auf 39 Punkte geschoben. Damit ist die Mannschaft noch nicht in völliger Sicherheit, aber deutlich stabiler unterwegs als noch vor wenigen Wochen. Zuhause gegen den Tabellenletzten soll nun der letzte Zweifel beseitigt werden. FV Sontheim/Brenz ist bereits abgestiegen, hat beim 6:1 gegen MTV Stuttgart aber gezeigt, dass diese Mannschaft trotz aller Rückschläge noch lebt. Sechs Tore am vorigen Spieltag geben Selbstvertrauen, auch wenn die Tabelle keine Rettung mehr zulässt. Für Maichingen ist das deshalb kein bequemes Heimspiel, sondern ein Duell gegen einen Gegner, der ohne Furcht aufspielen kann. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr VfL Sindelfingen Sindelfingen SV Böblingen SV Böblingen 15:30 PUSH

Zwischen VfL Sindelfingen und SV Böblingen wartet ein Derby mit viel Schärfe. Sindelfingen wurde in Waldstetten beim 0:5 regelrecht überrollt und muss nach diesem Rückschlag Antworten finden. Mit 41 Punkten ist die Ausgangslage ordentlich, aber nicht so ruhig, dass man sich einen weiteren schwachen Auftritt leisten könnte. Böblingen verlor zuletzt 0:1 gegen Maichingen und kassierte dazu eine Rote Karte gegen Filip Hlebec sowie Gelb-Rot gegen Maurice Zivny. Auch das schmerzt vor dem letzten Spieltag. Mit ebenfalls 41 Punkten steckt die Mannschaft in einer Zone, in der noch immer gerechnet wird. Dieses Derby ist deshalb weit mehr als nur Prestige. ---

Für den SC Geislingen war das 1:1 in Ehningen ein starkes Lebenszeichen. Früh ging die Mannschaft dort in Führung und nahm dem Meister einen Punkt ab. Mit 34 Zählern bleibt die Lage trotzdem heikel, weil hinter den Tabellenständen noch die Unsicherheit der Abstiegsregelung lauert. Ein weiterer Punktgewinn wäre von großem Wert. TSGV Waldstetten kommt nach dem furiosen 5:0 gegen Sindelfingen mit voller Wucht. Besonders Can-Luca Groiss mit drei Treffern stand für einen Auftritt, der Relegation ausstrahlte. Mit 53 Punkten kann Waldstetten Rang zwei noch erreichen. Der Druck liegt also auf beiden Seiten – unten gegen die Angst, oben gegen die verpasste Chance. ---

SV Waldhausen hat mit dem 1:0 in Echterdingen einen wichtigen Sieg eingefahren und steht bei 49 Punkten. Das ist eine starke Ausgangslage, aber in dieser Saison eben noch keine Garantie für komplette Gelassenheit. Gegen den feststehenden Meister soll nun ein letzter großer Heimauftritt folgen. TSV Ehningen ist durch. Das 1:1 gegen Geislingen reichte in Verbindung mit dem deutlichen Torverhältnis, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Gerade deshalb ist dieses Auswärtsspiel mental interessant: Feiert der Titelträger gelöst auf oder lässt die Spannung nach? Waldhausen wird jede kleine Nachlässigkeit nutzen wollen, Ehningen will seine Saison würdig abschließen. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll TV Echterdingen Echterdingen 15:30 PUSH

Der TSV Bad Boll verspielte zuletzt beim 2:2 in Neuhausen eine 2:0-Führung und verpasste damit die Chance, sich weiter nach oben zu schieben. Mit 49 Punkten spielt die Mannschaft trotzdem eine starke Runde und wird im letzten Heimspiel auf einen klaren Abschluss drängen. Für TV Echterdingen ist der Druck ungleich größer. Das 0:1 gegen Waldhausen war ein harter Rückschlag, weil erneut ein Spiel lange offen blieb und am Ende doch verloren ging. Mit 31 Punkten ist die Rettung noch möglich, aber sie verlangt fast zwingend nach einem Erfolg in Bad Boll. Es wird ein Spiel zwischen Gelassenheit und nackter Anspannung. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 15:30 PUSH

TSV Bernhausen hat sich in Plattenhardt mit einem späten 2:2 noch zurückgekämpft und damit wenigstens die Relegationschance gewahrt. Mit 52 Punkten braucht Bernhausen nun Schützenhilfe, aber auch einen eigenen Sieg. Nur dann kann der Blick überhaupt noch nach oben gehen. FV Spfr Neuhausen zeigte beim 2:2 gegen Bad Boll große Moral und kam nach einem 0:2 noch zurück. Diese späte Widerstandskraft könnte im Saisonfinale Gold wert sein, denn mit 36 Punkten ist die Lage noch nicht entspannt. Für Bernhausen ist es ein Spiel auf Hoffnung, für Neuhausen eines auf Sicherheit. Genau diese Mischung verspricht ein hitziges Finale.