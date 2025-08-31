Ehningen glänzt, Eislingen siegt in Maichingen, Bernhausen makellos

In einem kampfbetonten Spiel trennten sich Bad Boll und Böblingen mit einem Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Baran Ates den TSV Bad Boll in der 57. Minute in Führung. Doch Böblingen kämpfte sich zurück und belohnte sich in der 80. Minute, als Anton Lendl den Ausgleich erzielte. ---

Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Geislingen. Schon in der ersten Minute brachte Arsim Istrefi die Gastgeber in Führung, doch TSV-Aufsteiger Köngen zeigte sich unbeeindruckt. Dennis Vrljicak drehte die Partie mit zwei Treffern in der 14. und 17. Minute. Für Geislingen wurde es in der zweiten Halbzeit noch bitterer: Damiano de Lucia sah in der 68. Minute Gelb-Rot, und in der Nachspielzeit musste Malik Eyüpoglu mit Rot den Platz verlassen. Köngen verteidigte die Führung in Unterzahl tapfer und bleibt mit drei Siegen aus drei Spielen punktgleich mit Waldhausen an der Tabellenspitze. ---

Es entwickelte sich in Maichingen ein offener Schlagabtausch. Heiko Schall brachte die Gastgeber in der 13. Minute früh in Führung. Doch die Gäste aus Eislingen schlugen zurück: Aykut Durna glich in der 36. Minute aus und drehte die Partie in der 63. Minute. Maichingen zeigte Moral, Michael Klauß erzielte in der 67. Minute den umjubelten Ausgleich. Doch kurz vor Schluss folgte der bittere Nackenschlag: Max-Julian Hölzli traf in der 90.+2 Minute. ---

In Echterdingen ließ der TSV Ehningen nichts anbrennen. Marcel Berberoglu eröffnete in der 27. Minute per Foulelfmeter den Torreigen. Ender Özcan erhöhte in der 33. Minute, bevor Gökhan Akyüz in der 55. Minute das 3:0 erzielte. Erneut Özcan traf in der 68. Minute, ehe Tino Dannecker in der 80. Minute den 5:0-Endstand herstellte. ---

Vor 222 Zuschauern erlebten die Fans in Neuhausen ein torreiches Duell, das die Gäste aus Waldstetten für sich entschieden. Dominik Pfeifer brachte sein Team in der 18. Minute in Führung und erhöhte nach dem Treffer von Melih Furkan Zenen in der 28. Minute kurz vor der Pause in der 43. Minute per Foulelfmeter auf 3:0. David Govorušić verkürzte in der 49. Minute, doch Niels Waldraff stellte in der 57. Minute den alten Abstand wieder her. Markus Fickeisen traf in der 69. Minute zum 2:4, doch zu mehr reichte es für die Gastgeber nicht. ---