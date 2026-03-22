Ehningen gewinnt Acht-Tore-Duell in Unterzahl, Waldstetten enttäuscht

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 19. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat sich das Bild in der Tabelle weiter geschärft. TSV Köngen bleibt trotz eigener Niederlage mit 39 Punkten vorn, doch dahinter rückte TSV Ehningen mit einem wilden 5:3 in Bernhausen auf 35 Punkte heran und schloss zu TSGV Waldstetten und SV Waldhausen auf. Im unteren Bereich setzte FV Sontheim/Brenz mit dem überraschenden 1:0 in Bad Boll ein seltenes, aber umso lauteres Lebenszeichen. Es war ein Sonntag, der die Liga noch enger, nervöser und spürbar elektrischer gemacht hat.

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Im Kellerduell zwischen dem SC Geislingen und dem Aufsteiger TSVgg Plattenhardt sahen 230 Zuschauer eine von Kampf und Leidenschaft geprägte Begegnung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischten die Gastgeber einen Blitzstart in den zweiten Durchgang. In der 46. Minute erzielte Sven Sönmez das Tor zum 1:0. Die Freude währte jedoch nur kurz, da sich die Geislinger in der 55. Minute selbst schwächten: Tomislav Ivezic musste nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig den Platz verlassen. In Unterzahl versuchte Geislingen den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, doch der Druck der Gäste aus Plattenhardt nahm stetig zu. In der 83. Minute gelang Ekrem Servi schließlich der Ausgleichstreffer zum 1:1. ---

Eine Überraschung ereignete sich in Waldhausen, wo der SV Waldhausen den Tabellenführer TSV Köngen empfing. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Zunächst schien alles nach Plan für den Favoriten zu laufen: In der 53. Minute brachte Michele Ciro Antonio Corbisiero den Spitzenreiter mit dem 0:1 in Front. Waldhausen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und bewies große Moral. In der 73. Minute markierte Tair Avdiovski den Treffer zum 1:1-Ausgleich und leitete damit eine dramatische Schlussphase ein. Die Gastgeber setzten alles auf eine Karte und wurden in der 85. Minute belohnt, als Andreas Herkommer das Tor zum 2:1-Endstand erzielte. In der hitzigen Schlussminute sah Dennis Vrljicak auf Seiten der Köngener noch die Gelb-Rote Karte (90.). ---

Das Verfolgerduell zwischen dem VfL Sindelfingen und dem Aufsteiger 1. FC Eislingen endete vor 150 Zuschauern mit einer Punkteteilung, die keinem der beiden Teams im Kampf um die vorderen Plätze so recht weiterhilft. Die Gäste aus Eislingen erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 2. Minute durch Marcel Hodzic mit 0:1 in Führung. Sindelfingen benötigte einige Zeit, um sich von diesem frühen Schock zu erholen, blieb aber im Spiel. Nach der Pause belohnten sich die Hausherren für ihren Aufwand. In der 54. Minute erzielte Max Brendle den Ausgleich zum 1:1. In der Folge konnten beide Mannschaften keinen weiteren Treffer mehr erzielen. ---

Es war die Überraschung dieses Sonntags. TSV Bad Boll wollte mit einem Heimsieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten, doch stattdessen setzte FV Sontheim/Brenz ein Zeichen, das in dieser Saison Seltenheitswert hat. Vor 142 Zuschauern und unter der Leitung von Moritz Herr hielt der Tabellenletzte dem Druck stand und schlug in der Schlussphase zu. Matthias Schnürch erzielte in der 81. Minute das Tor des Tages und bescherte Sontheim erst den zweiten Saisonsieg. Für Bad Boll ist diese Niederlage ein schmerzhafter Rückschlag. Die Mannschaft bleibt bei 30 Punkten und verpasste die Gelegenheit, weiter nach oben zu schieben. Für Sontheim dagegen sind diese drei Punkte weit mehr als nur ein Ergebnis. Sie sind ein Beweis, dass diese Mannschaft sich trotz der schweren Saison noch nicht aufgegeben hat. ---

SV Böblingen hat das direkte Duell im unteren Mittelfeld mit beeindruckender Klarheit für sich entschieden. Beim 3:0 in Neuhausen setzte die Mannschaft früh die entscheidenden Akzente. Felix Widmann traf bereits in der 9. Minute, Dennis Traub legte nur fünf Minuten später in der 14. Minute nach. Damit war die Richtung früh vorgegeben. Als Fabian Schragner in der 87. Minute auf 3:0 stellte, war die Partie endgültig entschieden. Für FV Spfr Neuhausen ist diese Heimniederlage bitter, weil sie im Kampf um Abstand nach unten besonders schwer wiegt. Die Mannschaft bleibt bei 23 Punkten und rutscht auf Rang zwölf. Böblingen dagegen verbesserte sich auf 25 Punkte und verschaffte sich nach diesem entschlossenen Auftritt spürbar Luft. ---

Hier kippte das Spiel spät, dann aber mit voller Wucht. Lange deutete vieles auf ein enges, nervöses Duell hin, doch in der Schlussphase brach TV Echterdingen plötzlich durch. Giuseppe Pirracchio traf in der 66. Minute zur Führung. Danach wurde es in den letzten Augenblicken wild: Florian Dölker erhöhte in der 90. Minute, Flon Ajvazi legte in der 90.+1 Minute das 3:0 nach. Der späte Treffer von Patrick Nagler in der 90. Minute war für TSGV Waldstetten nur noch Ergebniskosmetik. Für Echterdingen ist dieser Sieg von enormem Wert. Der Absteiger steht nun bei 24 Punkten und verschafft sich im Abstiegskampf Luft. Waldstetten verpasste es dagegen, den Sprung näher an die Spitze zu machen, und bleibt bei 35 Punkten. Gerade weil Köngen nicht enteilt ist, schmerzt dieser Abend doppelt. ---

GSV Maichingen hat gegen MTV Stuttgart einen souveränen und frühen Heimsieg gefeiert. Schon nach drei Minuten brachte Michael Klauß die Gastgeber in Führung. Mario Ferrelli erhöhte in der 12. Minute, Filippo Intemperante traf in der 26. Minute zum 3:0. Damit war die Partie bereits früh klar in Richtung Maichingen gekippt. Den Schlusspunkt setzte Endrit Syla in der 88. Minute. Maichingen steht damit nun bei 26 Punkten und kann etwas freier atmen. Für den MTV ist diese Niederlage dagegen ein schwerer Dämpfer. Nach dem starken Auftritt gegen Bernhausen folgte nun wieder ein klarer Rückschlag. Mit 17 Punkten bleibt die Mannschaft tief in der Gefahrenzone und muss weiter um jeden Schritt kämpfen. ---

Es war das spektakulärste Spiel dieses Sonntags – und eines, das lange in beide Richtungen offenstand. TSV Bernhausen erwischte einen glänzenden Start. Ivan Matanovic traf in der 3. Minute, Marc Galla erhöhte in der 19. Minute auf 2:0. Doch TSV Ehningen antwortete mit Wucht. Manuel Nothacker verkürzte in der 28. Minute, Tino Dannecker glich in der 37. Minute aus, und Maurice Dreher drehte die Partie noch vor der Pause in der 42. Minute. Bernhausen schlug noch einmal zurück: Jamie-Noah Demir erzielte in der 54. Minute das 3:3. Doch die Antwort der Gäste kam sofort. Nur eine Minute später traf erneut Maurice Dreher zum 4:3, ehe Gökhan Akyüz in der 81. Minute den Endstand herstellte. Die Rote Karte gegen Lars Jäger in der 78. Minute fiel dabei in eine Phase, in der Ehningen ohnehin schon wieder auf Siegkurs lag. Für Ehningen ist dieser Auswärtssieg ein gewaltiges Signal. Die Mannschaft zog auf 35 Punkte hoch und schloss damit zu den ersten Verfolgern hinter Spitzenreiter Köngen auf. Bernhausen dagegen bleibt bei 31 Punkten und musste nach einem 2:0-Vorsprung einen Abend hinnehmen, der besonders weh tut.