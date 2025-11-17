Ehmen zerlegt Hillerse - Vorsfelde II überrollt Wendschott

Die Bezirksliga Braunschweig 1 erlebt am 15. Spieltag ein Beben: Der TSV Ehmen fegt Primus TSV Hillerse überraschend deutlich vom Platz, während Verfolger SSV Vorsfelde II mit einem 8:0-Torfestival ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzt. Im Keller holt der FC Brome wichtige Punkte, Fallersleben und Schwülper liefern ein wildes Remis, und Reislingen verliert spät gegen Wilsche-Neubokel.

Fallersleben startet perfekt durch Palupskys Blitztreffer (1.), verliert danach aber den Faden und liegt nach Toren von Gressmann (19.) und Pietschmann (26.) zurück. Im packenden Schlussakt gleicht Berisha (80.) aus, ehe Knaus das Spiel spät dreht (87.). Doch Schwülpers Macht trifft in der Nachspielzeit zum umjubelten 3:3 (90.). Das Remis hilft beiden Teams nur bedingt.

Ehmen überrollt den Spitzenreiter dank eines furiosen Starts, in dem Widdrat (3.) früh die Weichen stellt. Hillerses Eggers trifft zwar sofort zum 1:1 (4.), doch Raue (7./18.) und ein Eigentor von Tusche (26.) bringt dem TSV eine komfortable Pausenführung. Nach der Halbzeit erhöhen Zhitija (75.) und erneut Raue (83.) auf 6:1. Hillerse bleibt trotz des Debakels punktgleich mit Vorsfelde an der Spitze.

Im Duell zwischen dem SV und VfR sorgt Pinheiro-Maroues früh für die Gästeführung (7.), die Bülter (31.) egalisiert. Jansen bringt Wilsche kurz vor der Pause erneut in Front (45.). Cioffo gleicht in einer spannenden Schlussphase zwar aus (86.), doch Jansen trifft in der 90. Minute eiskalt zum Auswärtssieg. Wilsche-Neubokel festigt damit Rang sechs, Reislingen bleibt im Tabellenmittelfeld hängen.

VfL Wahrenholz (8.) – TV Jahn Wolfsburg (16.) 0:0 Trotz klarer Favoritenrolle gelingt Wahrenholz gegen den Tabellenletzten kein Treffer. Jahn Wolfsburg verteidigt leidenschaftlich und holt seinen ersten Punkt der Saison. Für Wahrenholz ist das Remis ein herber Dämpfer im Kampf um die obere Tabellenhälfte.

TSV Hehlingen (13.) – FC Brome 1919 (12.) 0:4 Brome sichert sich im direkten Duell mit Hehlingen drei Punkte und zieht am Gegner vorbei. Mohammad bringt die Gäste nach einer halben Stunde in Führung (32.), ehe Schmidt (53.) und ein Doppelpack von Alves Winkler (84./86.) den klaren Erfolg herausschießen.

Das Spiel ist ausgefallen.