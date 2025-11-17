 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ehmen zerlegt Hillerse - Vorsfelde II überrollt Wendschott

Ergebnissübersicht Bezirksliga Braunschweig 1

Die Bezirksliga Braunschweig 1 erlebt am 15. Spieltag ein Beben: Der TSV Ehmen fegt Primus TSV Hillerse überraschend deutlich vom Platz, während Verfolger SSV Vorsfelde II mit einem 8:0-Torfestival ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzt. Im Keller holt der FC Brome wichtige Punkte, Fallersleben und Schwülper liefern ein wildes Remis, und Reislingen verliert spät gegen Wilsche-Neubokel.

Gestern, 10:45 Uhr
TSV Ehmen
TSV EhmenTSV Ehmen
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
6
1
Abpfiff

TSV Ehmen (4.) – TSV Hillerse (1.) 6:1

Ehmen überrollt den Spitzenreiter dank eines furiosen Starts, in dem Widdrat (3.) früh die Weichen stellt. Hillerses Eggers trifft zwar sofort zum 1:1 (4.), doch Raue (7./18.) und ein Eigentor von Tusche (26.) bringt dem TSV eine komfortable Pausenführung. Nach der Halbzeit erhöhen Zhitija (75.) und erneut Raue (83.) auf 6:1. Hillerse bleibt trotz des Debakels punktgleich mit Vorsfelde an der Spitze.

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben II
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
3
3
Abpfiff

VfB Fallersleben II (9.) – FC Schwülper (14.) 3:3

Fallersleben startet perfekt durch Palupskys Blitztreffer (1.), verliert danach aber den Faden und liegt nach Toren von Gressmann (19.) und Pietschmann (26.) zurück. Im packenden Schlussakt gleicht Berisha (80.) aus, ehe Knaus das Spiel spät dreht (87.). Doch Schwülpers Macht trifft in der Nachspielzeit zum umjubelten 3:3 (90.). Das Remis hilft beiden Teams nur bedingt.

Gestern, 14:00 Uhr
HSV Hankensbüttel
HSV HankensbüttelHankensbütte
SV Gifhorn
SV GifhornSV Gifhorn
Abgesagt

Das Spiel ist ausgefallen.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Reislingen/Neuhaus
SV Reislingen/NeuhausReislingen
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-NeubokelWilsche-Neub
2
3
Abpfiff

SV Reislingen/Neuhaus (10.) – VfR Wilsche-Neubokel (6.) 2:3

Im Duell zwischen dem SV und VfR sorgt Pinheiro-Maroues früh für die Gästeführung (7.), die Bülter (31.) egalisiert. Jansen bringt Wilsche kurz vor der Pause erneut in Front (45.). Cioffo gleicht in einer spannenden Schlussphase zwar aus (86.), doch Jansen trifft in der 90. Minute eiskalt zum Auswärtssieg. Wilsche-Neubokel festigt damit Rang sechs, Reislingen bleibt im Tabellenmittelfeld hängen.

Gestern, 14:00 Uhr
VfL Wahrenholz
VfL WahrenholzWahrenholz
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn WolfsburgJahn Wolfsb.
0
0
Abpfiff

VfL Wahrenholz (8.) – TV Jahn Wolfsburg (16.) 0:0

Trotz klarer Favoritenrolle gelingt Wahrenholz gegen den Tabellenletzten kein Treffer. Jahn Wolfsburg verteidigt leidenschaftlich und holt seinen ersten Punkt der Saison. Für Wahrenholz ist das Remis ein herber Dämpfer im Kampf um die obere Tabellenhälfte.

Gestern, 11:45 Uhr
TSV Hehlingen
TSV HehlingenHehlingen
FC Brome 1919
FC Brome 1919FC Brome
0
4
Abpfiff

TSV Hehlingen (13.) – FC Brome 1919 (12.) 0:4

Brome sichert sich im direkten Duell mit Hehlingen drei Punkte und zieht am Gegner vorbei. Mohammad bringt die Gäste nach einer halben Stunde in Führung (32.), ehe Schmidt (53.) und ein Doppelpack von Alves Winkler (84./86.) den klaren Erfolg herausschießen.

Gestern, 14:00 Uhr
MTV Isenbüttel
MTV IsenbüttelIsenbüttel
USI Lupo Martini Wolfsburg
USI Lupo Martini WolfsburgLM Wolfsburg II
Abgesagt

Das Spiel ist ausgefallen.

Gestern, 14:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf. II
WSV Wendschott
WSV WendschottWendschott
8
0
Abpfiff

SSV Vorsfelde II (2.) – WSV Wendschott (15.) 8:0

Vorsfelde II zeigt gegen den WSV einen entfesselten Auftritt. Kolbig (10.), Istock (18./54.) und Mokry (26.) sorgen früh für klare Verhältnisse, bevor Ismail (57.), Sahr (65.) und ein Eigentor von Spano (68.) das Ergebnis weiter hochtreiben. Weih setzt mit dem 8:0 den Schlusspunkt (80.). Wendschott muss das Spiel jetzt ordentlich verarbeiten, während Vorsfelde jetzt punktgleich mit Hillerse an der Tabellenspitze steht.

