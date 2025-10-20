Ehmen zerlegt Hehlingen – Lupo II siegt spät in Hankensbüttel

Der 11. Spieltag brachte klare Siege, bittere Rückschläge und späte Tore. Besonders Ehmen setzte mit einem Offensivfeuerwerk ein Ausrufezeichen, während Reislingen/Neuhaus dem Favoriten Hillerse ein Remis abtrotzte. Am Tabellenende bleibt Aufsteiger TV Jahn Wolfsburg weiterhin ohne Punkt.

In einem umkämpften Kellerduell behielt der VfB Fallersleben II knapp die Oberhand. Nach dem frühen 0:1 durch Svetlik (10.) antwortete Geffert postwendend (21.), ehe Palupsky (82.) spät den umjubelten Siegtreffer erzielte. Damit zieht der Aufsteiger mit 12 Punkten an Brome vorbei.

Mit einer Demonstration der Offensivkraft überrollte der TSV Ehmen den Gegner vom TSV Hehlingen. Alexander Widdrat (15.) eröffnete den Torreigen, ehe Orhan Shala (34./50.) und Robin-Jason Lang (41.) nachlegten. Im zweiten Durchgang brach Hehlingen völlig auseinander, Ehmen traf durch Raue (59.), Brilz (62.) und Weschpatat (84.) nach Belieben. Der sechste Saisonsieg bringt Ehmen bis auf Rang vier (20 Punkte). Hehlingen kassiert dagegen die dritte Niederlage in Serie.

Der TSV Hillerse ließ überraschend Punkte liegen. Nach früher Führung durch Borgfeld (17.) und Bach (19.) schien alles auf Kurs, doch Oso (34.) und Cioffo (48.) egalisierten für kämpferische Gastgeber. Hillerse bleibt zwar Zweiter (22 Punkte), hat aber nun drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Vorsfelde II mit zwei Nachholspielen. Für Reislingen war es das dritte Unentschieden der Saison.

Ein packendes Duell mit offenem Visier entschieden die Gäste aus Wolfsburg für sich. Kaabi (24./53.) und Mustapha (49.) trafen für Lupo II, während Chefu (51.) und Schiller (84.) Hankensbüttel Hoffnung gaben. Trotz Schlussoffensive blieb der Ausgleich aus. Lupo rückt mit nun 16 Punkten auf Platz sieben vor, Hankensbüttel bleibt mit 17 Zählern knapp davor.

VfL Wahrenholz (8.) – MTV Isenbüttel (3.) 1:3 (1:1) Der MTV Isenbüttel festigte durch einen abgeklärten Auftritt Platz drei (22 Punkte). Nach Amins frühem Führungstreffer (10.) glich Vespermann (17.) für den VfL aus, doch Bartsch (58.) und Helms (60.) entschieden das Spiel binnen zwei Minuten. Wahrenholz hielt kämpferisch dagegen, fand aber offensiv zu wenig Lösungen. Die Gäste bleiben damit punktgleich mit Hillerse im Titelrennen.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr FC Schwülper FC Schwülper SV Gifhorn SV Gifhorn 14:00 PUSH

WSV Wendschott (15.) – VfR Wilsche-Neubokel (5.) 0:2 (0:2) Wilsche legte los wie die Feuerwehr: Jansen (1.) und Pieper (7.) sorgten für einen Traumstart. Danach verwalteten die Gäste das Ergebnis souverän. Der VfR steht mit 19 Punkten auf Rang fünf, während Wendschott (4 Punkte) weiter tief im Tabellenkeller steckt.