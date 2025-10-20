 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Friehelm Brauner, Thies Meyer

Ehmen zerlegt Hehlingen – Lupo II siegt spät in Hankensbüttel

Bezirksliga Braunschweig 1: Elfter Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 1
Fallersleben II
Jahn Wolfsb.
FC Schwülper
Hankensbütte

Der 11. Spieltag brachte klare Siege, bittere Rückschläge und späte Tore. Besonders Ehmen setzte mit einem Offensivfeuerwerk ein Ausrufezeichen, während Reislingen/Neuhaus dem Favoriten Hillerse ein Remis abtrotzte. Am Tabellenende bleibt Aufsteiger TV Jahn Wolfsburg weiterhin ohne Punkt.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Ehmen
TSV EhmenTSV Ehmen
TSV Hehlingen
TSV HehlingenHehlingen
7
0
Abpfiff

TSV Ehmen (4.) – TSV Hehlingen (10.) 7:0 (3:0)

Mit einer Demonstration der Offensivkraft überrollte der TSV Ehmen den Gegner vom TSV Hehlingen. Alexander Widdrat (15.) eröffnete den Torreigen, ehe Orhan Shala (34./50.) und Robin-Jason Lang (41.) nachlegten. Im zweiten Durchgang brach Hehlingen völlig auseinander, Ehmen traf durch Raue (59.), Brilz (62.) und Weschpatat (84.) nach Belieben. Der sechste Saisonsieg bringt Ehmen bis auf Rang vier (20 Punkte). Hehlingen kassiert dagegen die dritte Niederlage in Serie.

Gestern, 14:30 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben II
FC Brome 1919
FC Brome 1919FC Brome
2
1
Abpfiff

VfB Fallersleben II (12.) – FC Brome 1919 (13.) 2:1 (1:1)

In einem umkämpften Kellerduell behielt der VfB Fallersleben II knapp die Oberhand. Nach dem frühen 0:1 durch Svetlik (10.) antwortete Geffert postwendend (21.), ehe Palupsky (82.) spät den umjubelten Siegtreffer erzielte. Damit zieht der Aufsteiger mit 12 Punkten an Brome vorbei.

Gestern, 14:30 Uhr
HSV Hankensbüttel
HSV HankensbüttelHankensbütte
USI Lupo Martini Wolfsburg
USI Lupo Martini WolfsburgLM Wolfsburg II
2
3
Abpfiff
S

HSV Hankensbüttel (6.) – USI Lupo Martini Wolfsburg II (7.) 2:3 (0:1)

Ein packendes Duell mit offenem Visier entschieden die Gäste aus Wolfsburg für sich. Kaabi (24./53.) und Mustapha (49.) trafen für Lupo II, während Chefu (51.) und Schiller (84.) Hankensbüttel Hoffnung gaben. Trotz Schlussoffensive blieb der Ausgleich aus. Lupo rückt mit nun 16 Punkten auf Platz sieben vor, Hankensbüttel bleibt mit 17 Zählern knapp davor.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Reislingen/Neuhaus
SV Reislingen/NeuhausReislingen
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
2
2
Abpfiff

SV Reislingen/Neuhaus (11.) – TSV Hillerse (2.) 2:2 (1:2)

Der TSV Hillerse ließ überraschend Punkte liegen. Nach früher Führung durch Borgfeld (17.) und Bach (19.) schien alles auf Kurs, doch Oso (34.) und Cioffo (48.) egalisierten für kämpferische Gastgeber. Hillerse bleibt zwar Zweiter (22 Punkte), hat aber nun drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Vorsfelde II mit zwei Nachholspielen. Für Reislingen war es das dritte Unentschieden der Saison.

Gestern, 14:30 Uhr
VfL Wahrenholz
VfL WahrenholzWahrenholz
MTV Isenbüttel
MTV IsenbüttelIsenbüttel
1
3
Abpfiff

VfL Wahrenholz (8.) – MTV Isenbüttel (3.) 1:3 (1:1)

Der MTV Isenbüttel festigte durch einen abgeklärten Auftritt Platz drei (22 Punkte). Nach Amins frühem Führungstreffer (10.) glich Vespermann (17.) für den VfL aus, doch Bartsch (58.) und Helms (60.) entschieden das Spiel binnen zwei Minuten. Wahrenholz hielt kämpferisch dagegen, fand aber offensiv zu wenig Lösungen. Die Gäste bleiben damit punktgleich mit Hillerse im Titelrennen.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
SV Gifhorn
SV GifhornSV Gifhorn
14:00
Spieltext FC Schwülper - SV Gifhorn

Gestern, 14:30 Uhr
WSV Wendschott
WSV WendschottWendschott
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-NeubokelWilsche-Neub
0
2
Abpfiff

WSV Wendschott (15.) – VfR Wilsche-Neubokel (5.) 0:2 (0:2)

Wilsche legte los wie die Feuerwehr: Jansen (1.) und Pieper (7.) sorgten für einen Traumstart. Danach verwalteten die Gäste das Ergebnis souverän. Der VfR steht mit 19 Punkten auf Rang fünf, während Wendschott (4 Punkte) weiter tief im Tabellenkeller steckt.

Gestern, 14:30 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf. II
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn WolfsburgJahn Wolfsb.
3
0
Abpfiff

SSV Vorsfelde II (1.) – TV Jahn Wolfsburg (16.) 3:0 (0:0)

Die Vorsfelder Reserve tat sich lange schwer gegen Schlusslicht TV Jahn, drehte nach der Pause aber auf. Luschert (49./89.) und Ismail (90.) sorgten mit späten Treffern für klare Verhältnisse. Vorsfelde II steht nun bei 25 Punkten. Für den punktlosen Aufsteiger aus Wolfsburg wird die Lage mit jedem Spieltag prekärer.

Aufrufe: 020.10.2025, 18:00 Uhr
NBAutor