Ehmen muss beim Spitzenreiter ran, Schwülper und Fallersleben im Duell

Der 15. Spieltag bringt gleich mehrere Schlüsselduelle im Aufstiegsrennen und im Tabellenkeller. Spitzenreiter Hillerse muss bei Ehmen bestehen, während Lupo II und Vorsfelde II ihre Verfolgerrollen behaupten wollen. Gleichzeitig stehen im Abstiegskampf direkte Duelle an, die das Tabellenbild deutlich verändern könnten. Ein hochspannender Sonntag mit richtungsweisenden Partien steht bevor.

Fallersleben holte beim 1:2 in Gifhorn keine Punkte. Schwülper hatte spielfrei und möchte mit frischen Kräften im direkten Duell punkten. Beide Teams stecken im Kampf um den Klassenerhalt. Ein richtungsweisendes Spiel, das enormen Druck von den Schultern des Siegers nehmen könnte.

Ehmen verlor überraschend 1:2 in Wendschott und will Wiedergutmachung leisten. Hillerse bleibt nach dem 4:2 gegen Isenbüttel souveräner Tabellenführer. Das Spitzenspiel verspricht Tempo, Offensivkraft und hohe Intensität. Für Ehmen bietet sich eine Chance, die Liga spannend zu halten.

Reislingen überzeugte mit einem klaren 5:0 bei Jahn Wolfsburg und kletterte in der Tabelle. Wilsche-Neubokel verlor dagegen 0:2 gegen Hankensbüttel und wurde nach sechs ungeschlagenen Spielen das erste mal besiegt. Beide Teams liegen im Mittelfeld und könnten mit einem Sieg wichtige Plätze gutmachen. Die Tagesform dürfte entscheidend sein.

Hankensbüttel gewann 2:0 in Wilsche-Neubokel und festigte seine Ambitionen nach oben. Gifhorn feierte mit dem 2:1 gegen Fallersleben einen wichtigen Befreiungsschlag. Nach drei Niederlagen in Folge konnte die SV endlich wieder dreifach punkten. Mit Hankensbüttel steht allerdings ein härterer gegner an. Sieben Punkte trennen die beiden Konkurrenten, Gifhorn könnte einen Riesenschritt Richtung gesichertes Mittelfeld machen.

VfL Wahrenholz (8.) – TV Jahn Wolfsburg (16.) Wahrenholz kommt mit breiter Brust nach dem deutlichen 6:1 in Brome. Jahn Wolfsburg kassierte beim 0:5 gegen Reislingen die zwölfte Niederlage im zwölften Spiel. Die Rollen sind klar verteilt, doch Wahrenholz muss trotzdem Geduld und Struktur beweisen. Für Jahn zählt nur der Versuch, endlich Stabilität zu finden.

So., 16.11.2025, 11:45 Uhr TSV Hehlingen Hehlingen FC Brome 1919 FC Brome 11:45 PUSH

TSV Hehlingen (12.) – FC Brome 1919 (13.) Hehlingen reist mit der knappen 1:2-Niederlage bei Lupo Martini II im Gepäck in ein Sechs-Punkte-Spiel im unteren Mittelfeld. Brome kassierte zuletzt ein 1:6-Debakel gegen Wahrenholz und will Wiedergutmachung betreiben. Beide Teams können mit einem Sieg einen wichtigen Schritt aus der unteren Tabellenregion machen. Ein enges und umkämpftes Aufeinandertreffen ist zu erwarten.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr MTV Isenbüttel Isenbüttel USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg II 14:00 PUSH

MTV Isenbüttel (6.) – USI Lupo Martini Wolfsburg II (3.) Isenbüttel unterlag zuletzt 2:4 beim Spitzenreiter Hillerse, zeigte aber offensive Qualität. Lupo II erkämpfte sich ein hartes 2:1 gegen Hehlingen und bleibt oben dran. Beide Teams stehen für Offensivfußball und könnten ein Spektakel liefern. Für Lupo geht es darum, den Anschluss an Platz zwei zu halten.