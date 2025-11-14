 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Ehmen muss beim Spitzenreiter ran, Schwülper und Fallersleben im Duell

Schnellüberblick des 15. Spieltags

Der 15. Spieltag bringt gleich mehrere Schlüsselduelle im Aufstiegsrennen und im Tabellenkeller. Spitzenreiter Hillerse muss bei Ehmen bestehen, während Lupo II und Vorsfelde II ihre Verfolgerrollen behaupten wollen. Gleichzeitig stehen im Abstiegskampf direkte Duelle an, die das Tabellenbild deutlich verändern könnten. Ein hochspannender Sonntag mit richtungsweisenden Partien steht bevor.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Ehmen
TSV Ehmen
TSV Hillerse
TSV Hillerse
14:00

TSV Ehmen (4.) – TSV Hillerse (1.)

Ehmen verlor überraschend 1:2 in Wendschott und will Wiedergutmachung leisten. Hillerse bleibt nach dem 4:2 gegen Isenbüttel souveräner Tabellenführer. Das Spitzenspiel verspricht Tempo, Offensivkraft und hohe Intensität. Für Ehmen bietet sich eine Chance, die Liga spannend zu halten.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB Fallersleben II
FC Schwülper
FC Schwülper
14:00

VfB Fallersleben II (11.) – FC Schwülper (14.)

Fallersleben holte beim 1:2 in Gifhorn keine Punkte. Schwülper hatte spielfrei und möchte mit frischen Kräften im direkten Duell punkten. Beide Teams stecken im Kampf um den Klassenerhalt. Ein richtungsweisendes Spiel, das enormen Druck von den Schultern des Siegers nehmen könnte.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
HSV Hankensbüttel
HSV Hankensbüttel
SV Gifhorn
SV Gifhorn
14:00

HSV Hankensbüttel (5.) – SV Gifhorn (10.)

Hankensbüttel gewann 2:0 in Wilsche-Neubokel und festigte seine Ambitionen nach oben. Gifhorn feierte mit dem 2:1 gegen Fallersleben einen wichtigen Befreiungsschlag. Nach drei Niederlagen in Folge konnte die SV endlich wieder dreifach punkten. Mit Hankensbüttel steht allerdings ein härterer gegner an. Sieben Punkte trennen die beiden Konkurrenten, Gifhorn könnte einen Riesenschritt Richtung gesichertes Mittelfeld machen.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SV Reislingen/Neuhaus
SV Reislingen/Neuhaus
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-Neubokel
14:00

SV Reislingen/Neuhaus (9.) – VfR Wilsche-Neubokel (7.)

Reislingen überzeugte mit einem klaren 5:0 bei Jahn Wolfsburg und kletterte in der Tabelle. Wilsche-Neubokel verlor dagegen 0:2 gegen Hankensbüttel und wurde nach sechs ungeschlagenen Spielen das erste mal besiegt. Beide Teams liegen im Mittelfeld und könnten mit einem Sieg wichtige Plätze gutmachen. Die Tagesform dürfte entscheidend sein.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
VfL Wahrenholz
VfL Wahrenholz
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn Wolfsburg
14:00

VfL Wahrenholz (8.) – TV Jahn Wolfsburg (16.)

Wahrenholz kommt mit breiter Brust nach dem deutlichen 6:1 in Brome. Jahn Wolfsburg kassierte beim 0:5 gegen Reislingen die zwölfte Niederlage im zwölften Spiel. Die Rollen sind klar verteilt, doch Wahrenholz muss trotzdem Geduld und Struktur beweisen. Für Jahn zählt nur der Versuch, endlich Stabilität zu finden.

So., 16.11.2025, 11:45 Uhr
TSV Hehlingen
TSV Hehlingen
FC Brome 1919
FC Brome 1919
11:45

TSV Hehlingen (12.) – FC Brome 1919 (13.)

Hehlingen reist mit der knappen 1:2-Niederlage bei Lupo Martini II im Gepäck in ein Sechs-Punkte-Spiel im unteren Mittelfeld. Brome kassierte zuletzt ein 1:6-Debakel gegen Wahrenholz und will Wiedergutmachung betreiben. Beide Teams können mit einem Sieg einen wichtigen Schritt aus der unteren Tabellenregion machen. Ein enges und umkämpftes Aufeinandertreffen ist zu erwarten.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
MTV Isenbüttel
MTV Isenbüttel
USI Lupo Martini Wolfsburg
USI Lupo Martini Wolfsburg II
14:00

MTV Isenbüttel (6.) – USI Lupo Martini Wolfsburg II (3.)

Isenbüttel unterlag zuletzt 2:4 beim Spitzenreiter Hillerse, zeigte aber offensive Qualität. Lupo II erkämpfte sich ein hartes 2:1 gegen Hehlingen und bleibt oben dran. Beide Teams stehen für Offensivfußball und könnten ein Spektakel liefern. Für Lupo geht es darum, den Anschluss an Platz zwei zu halten.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV Vorsfelde II
WSV Wendschott
WSV Wendschott
14:00

SSV Vorsfelde II (2.) – WSV Wendschott (15.)

Vorsfelde II hat als Tabellenzweiter einen Pflichtsieg im Blick, auch wenn der knappe 3-Punkte-Vorsprung auf Lupo II Druck erzeugt. Wendschott überraschte am 14. Spieltag mit einem starken 2:1 gegen Ehmen. Der Favorit muss aufmerksam bleiben, um keinen Ausrutscher zu riskieren. Für Wendschott wäre jeder Punkt ein Gewinn im Abstiegskampf.

