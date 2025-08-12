Ehmen gewinnt Topspiel in Vorsfelde

Das Spiel begann ausgeglichen, wobei Vorsfelde II in der Anfangsphase zu einigen Chancen kam. "Vorsfelde hat 2-3 Chancen aber Timmerhoff hält gut oder wir verteidigen es im letzten Moment", erklärte Ehmens Trainer Toni Renelli. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Gäste besser ins Spiel und erspielten sich durch Bälle hinter die Abwehrkette gefährliche Situationen. In der 26. Minute nutzte Jannik Jenker eine davon zum 1:0 für Ehmen.

Kurz vor der Halbzeit kam es zu einer spielentscheidenden Szene: Ein rotes Foulspiel gegen einen Vorsfelder Innenverteidiger ermöglichte einen Freistoß, den Ehmen direkt zum 2:0 durch Kevin Kluk verwandelte.

Mit Überzahl und zwei Toren Vorsprung schaffte es Ehmen zunächst nicht, das Spiel vollständig zu kontrollieren. Vorsfelde setzte verstärkt auf Druck und erzielte in der 65. Minute durch Robin Luschert den Anschlusstreffer per Elfmeter. Dennoch behielten die Gäste die Nerven und erhöhten in der 74. Minute durch Marco Raue auf 3:1.

„Wir haben zu wenig aus unserer Überzahl gemacht und das Spiel nicht ideal gestaltet“, so Renelli. "Haben dann noch drei bis vier Aktionen mit vier gegen zwei Überzahl die wir nicht gut ausspielen." Trotz der ungenutzten Chancen verteidigte Ehmen den Vorsprung und nahm am Ende verdient die drei Punkte mit.

„Wir sind glücklich, die Punkte mitgenommen zu haben gegen einen starken Gegner“, bilanzierte der TSV-Trainer abschließend.

SSV Vorsfelde II – TSV Ehmen 1:3

SSV Vorsfelde II: Vladimir Milicevic, Julian Agullo-Stolz, Lennart Schmidt, Malte Istock, Lukas Koschik, Robin Luschert, Connor Fast, Cedric Schröder, Marcel-Luis Mokry (83. Nils Burgstedt), Sören Hampel (76. Milan-Albert Weih), Philip Wernecke (63. Clenio N`Kossi Antonio) (79. Jonathan Kolbig) - Trainer: Patrick Klein - Trainer: Leon Schroeder

TSV Ehmen: Christian Timmerhoff, Robin-Jason Lang, Alexander Widdrat (68. Lion Zhitija), Jannik Jenker, Christian Brilz (89. Matti Schanda), Ruwen Krebs, Kevin Kluk, Tim Weschpatat (74. Jorge Andres Chaverra Cortes), Marco Raue, Orhan Shala (86. Mohamed Abdalla), Serdar Aydin (59. Phil Hamann) - Trainer: Antonio Renelli

Tore: 0:1 Jannik Jenker (26.), 0:2 Kevin Kluk (45.), 1:2 Robin Luschert (65.), 1:3 Marco Raue (74.)