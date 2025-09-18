 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
Ehmen gegen Reislingen – Vorsfelde fordert Isenbüttel

Siebter Spieltag im Überblick

Nach einem turbulenten 6. Spieltag mit spektakulären Torfestivals und unerwarteten Punktverlusten richtet sich der Blick auf ein Wochenende voller richtungsweisender Duelle. Besonders im Fokus stehen das Nachbarschaftsduell Ehmen gegen Reislingen sowie das Topspiel zwischen Vorsfelde II und Tabellenführer Isenbüttel.

TSV Ehmen (3.) – SV Reislingen/Neuhaus (8.)

Ehmen feierte zuletzt einen 5:3-Auswärtssieg bei Schlusslicht Jahn Wolfsburg, offenbarte dabei aber defensive Schwächen. Reislingen bewies Moral beim 3:3 gegen Hankensbüttel und reist mit breiter Brust an. Ein echtes Duell mit Potential für viele Tore.

VfB Fallersleben II (11.) – TSV Hehlingen (10.)

Der Aufsteiger aus Fallersleben überraschte am Freitag mit dem 1:0-Sieg in Wahrenholz und kletterte aus der Abstiegszone. Hehlingen dagegen kam beim 1:5 gegen Vorsfelde unter die Räder und sucht nach Stabilität. Ein Duell zweier Teams, die dringend Konstanz brauchen.

HSV Hankensbüttel (5.) – VfL Wahrenholz (7.)

Hankensbüttel spielte zuletzt ein wildes 3:3 in Reislingen und blieb damit ungeschlagen, während Wahrenholz die bittere Heimniederlage gegen Fallersleben verdauen muss. Beide Vereine sind ambitioniert und wollen den Anschluss nach oben nicht verlieren. Ein spannendes Nachbarschaftsduell mit viel Tradition.

VfR Wilsche-Neubokel (13.) – TV Jahn Wolfsburg (16.)

Wilsche verlor knapp in Brome und steckt im Tabellenkeller fest, während Jahn Wolfsburg trotz drei eigener Treffer erneut ohne Punkte blieb. Mit nur vier Toren Unterschied haben beide die schlechtesten Defensiven der Liga. Für den Verlierer droht ein tiefer Schnitt ins Selbstvertrauen.

SV Gifhorn (9.) – FC Brome 1919 (12.)

Gifhorn lieferte sich beim 3:5 gegen Lupo ein Offensivspektakel, zahlte aber teuer für seine Abwehrschwächen. Brome wiederum feierte mit dem 2:1 gegen Wilsche einen wichtigen Befreiungsschlag. Gifhorn muss nach drei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, Brome hat die Chance die taumelnden Gastgeber weiter zu ärgern.

FC Schwülper (14.) – USI Lupo Martini Wolfsburg II (6.)

Schwülper kassierte beim 0:5 in Hillerse die nächste herbe Schlappe und muss dringend die Defensive stabilisieren. Lupo dagegen glänzte mit einem 5:3 gegen Gifhorn und zählt inzwischen zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Ein klares Spiel auf dem Papier, doch Schwülper hat zuhause schon Überraschungen geschafft.

WSV Wendschott (15.) – TSV Hillerse (2.)

Wendschott erkämpfte sich beim 2:2 in Isenbüttel einen sensationellen Punkt und will daran anknüpfen. Doch mit Hillerse kommt der bislang makellose Tabellenzweite, der Schwülper mit 5:0 deklassierte. Ein Duell David gegen Goliath – alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine kleine Sensation.

SSV Vorsfelde II (4.) – MTV Isenbüttel (1.)

Das absolute Topspiel beschließt den Spieltag am Montagabend. Vorsfelde präsentierte sich beim 5:1 in Hehlingen bärenstark und will den Spitzenreiter ins Wanken bringen. Isenbüttel dagegen büßte beim 2:2 gegen Wendschott seine weiße Weste ein und steht nun besonders unter Druck, Platz eins zu verteidigen.

