Ehmen auswärts beim Ligaprimus – Hillerse mit Chance auf Top drei

Nach dem überzeugenden 5:2-Auswärtssieg in Hehlingen will Hillerse seine gute Form nutzen, um nochmal die oberste Tabellengruppe aufzumischen. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber auf Platz drei klettern, sollten die Ergebnisse der anderen dafür stimmen. Kästorf-Warmenau schöpft nach dem 3:0-Erfolg gegen Lupo Martini II neue Hoffnung im Abstiegskampf. Dennoch bleibt der Tabellenletzte unter großem Druck, weiter punkten zu müssen.

Vorsfelde II steht derzeit auf dem Bronzeplatz, doch die Formkurve zeigte zuletzt mit nur einem Sieg aus fünf Spielen nach unten. Gegen Wendschott, die zuletzt mit zwei Siegen in Folge für Befreiung von den Asbtiegsrängen sorgen konnten, ist ein Heimsieg Pflicht, um Platz drei abzusichern. Die Gäste kassierten bislang 59 Gegentore – nur drei Teams sind defensiv schwächer. Ein Punktgewinn in Vorsfelde wäre trotz guter Form eine Überraschung.

MTV Gifhorn (1./61) – TSV Ehmen (4./39)

Der ungeschlagene Tabellenführer aus Gifhorn will gegen den Vierten Ehmen seine beeindruckende Serie von 19 Siegen und vier Remis weiter ausbauen. Beim 2:0 in Hankensbüttel ließ das Team zuletzt keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Ehmen holte zuletzt ein 1:1 in Wahrenholz, steht aber nun vor der schwierigsten Aufgabe der Saison. Ein Punktgewinn beim Titelfavoriten wäre ein Achtungserfolg.