Ehleringen – Wintger: nichts für schwache Nerven!

Der folgende Freistoß wurde abgeblockt, der Abpraller landete im Rückraum bei Skenderovic, der mit einem Strahl zur erstmaligen Ehleringer Führung abzog (2:1, 29.‘). Doch man merkte der ASW nie an, dass sie einen Mann weniger hatte: Dragolovcanin verdoppelte seine persönliche Ausbeute mit einem verwandelten Foulelfmeter (2:2, 33.‘).Wintger blieb dran und Ribeiro Dos Anjos stolperte den Verein aus dem Ösling aus kurzer Distanz zur erneuten Führung (2:3, 43.‘). Als Starcevic in der Nachspielzeit von der Strafraumgrenze nachlegte, schaute Ehleringen verdutzt aus der Wäsche (2:4, 45.‘+4).

Die Anfangsphase der 2.Halbzeit war offen, beide Torhüter konnten sich auszeichnen. Als Ehleringens Malheiro Figueira in der 63.‘ ebenfalls rot wegen einer Notbremse sah, herrschte wieder personeller Gleichstand. Wintger baute sein Plus an Torgelegenheiten danach aus, Faljic scheiterte in der 66.‘ so z.B. am Pfosten. Mit Anbruch der Schlussviertelstunde bekam der FCE die zweite Luft. Während Dramé den Anschluss noch verpasste verkürzte Kozar mit einem verwandelten Handelfmeter (3:4, 80.‘). Es wurde also wieder spannend. Munteans Kopfball führte nicht zum Ausgleich, auf der anderen Seite sorgte Ribeiro Dos Anjos mit einem „Fallrückzieher-Lob“ unter die Latte für die Vorentscheidung (3:5, 87.‘).

Doch es war noch nicht vorbei: Muntean legte das Spielgerät nach einem Pass in die Tiefe zum 4:5 am Torwart vorbei ins Netz (90.‘+2). Bei 7 Minuten Nachspielzeit blieb Ehleringen noch genügend Zeit, in dieser verrückten Partie endgültig zurückzukommen, doch so weit sollte es dann doch nicht mehr kommen. Am Ende verdiente sich Wintger den Sieg vor allem aus zwei Gründen: feine fast 40-minütige Unterzahl sah man dem Team nie an, daneben konnte man sich ein deutliches Chancen-Plus erarbeiten.

Stimmen zum Spiel

Rasim Kalabic, Trainer der AS Wintger: „Wir müssen sehr zufrieden sein. Es stimmt, wie Sie sagen, dass wir mit der frühen roten Karte eigentlich einen Nachteil hätten haben sollen. Aber ich habe die ganze Zeit an meine Jungs geglaubt. Man hat gesehen, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Sie haben bis zum letzten Moment gekämpft. Wir haben die Begegnung in der 1.Halbzeit spielerisch mit zehn Leuten gewonnen. Als wir merkten, dass uns einer fehlt, haben wir alles gegeben, um die Partie zu unseren Gunsten zu drehen. Dragolovcanin, Ribeiro und Starcevic sind drei Offensivspieler, die wirklich viel für den Verein arbeiten.“

Rodolfo Ribeiro, Torhüter des FC Ehleringen: „Uns fehlte wieder das Spielglück. Doch wenn man solche Geschenke verteilt, wenn man so lange mit einem Mann mehr spielt, 2:1 in Führung liegt und das Schwerste eigentlich gemacht hat und dann schießt Wintger uns fünf Tore, dann ist es schwer, zu gewinnen. Offensiv lief es ein bisschen besser als in der Meisterschaft. Normalerweise sind wir hinten sicherer als vorne, aber in dieser Partie war es umgekehrt.“