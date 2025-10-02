Ehleringen und Trainer Fanelli gehen getrennte Wege

Wie uns am Mittwoch von Seiten des FC Ehleringen mitgeteilt wurde, haben sich der Verein und sein Gespann um Cheftrainer Stefano Fanelli im Guten getrennt. Mit ihm verlassen auch Co-Trainer Luigi Castellucci und Torwarttrainer Mauro Castellani den Verein aus der 2.Division.

Aktuell befindet man sich in Ehleringen auf der Suche nach einem definitiven Nachfolger von Fanelli. Bis dieser gefunden worden ist, setze man den Angaben zufolge auf eine interne Lösung auf Interimsbasis, so der Verein weiter, ohne einen konkreten Namen zu nennen.