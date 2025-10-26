Ehleringen gewinnt Forfait, Pokalspiel wird wiederholt

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wegen eines Verstoßes gegen Satzungsartikel $102#16 verliert Kayl-Tetingen sein Gastspiel in Ehleringen nachträglich am grünen Tisch mit 0:3. Die Union 05 wurde zudem zu einer Geldstrafe von 121,75 Euro verurteilt. Der Bericht des Verbandsgericht erhält keinen näheren Details zu den Ereignissen, es könnte sich jedoch um einen Wechselfehler gehandelt haben.
Die Partie zwischen Merl und Kopstal in der „Coupe FLF“ muss wiederholt werden. Auch dies entschied das Verbandsgericht der FLF. Grund soll FuPa-Informationen zufolge ein Schiedsrichterfehler gewesen sein. Im Elfmeterschießen hätte der Unparteiische einen Schuss mit doppeltem Ballkontakt als Tor gelten, anstatt den Elfmeter wiederholen zu lassen. Ein Nachholtermin war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.