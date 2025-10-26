Ehleringen gewinnt Forfait, Pokalspiel wird wiederholt

Die Partie zwischen Merl und Kopstal in der „Coupe FLF“ muss wiederholt werden. Auch dies entschied das Verbandsgericht der FLF. Grund soll FuPa-Informationen zufolge ein Schiedsrichterfehler gewesen sein. Im Elfmeterschießen hätte der Unparteiische einen Schuss mit doppeltem Ballkontakt als Tor gelten, anstatt den Elfmeter wiederholen zu lassen. Ein Nachholtermin war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.