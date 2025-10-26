 2025-10-15T11:43:40.576Z

Symbolbild
Symbolbild – Foto: Thomas Rinke

Ehleringen gewinnt Forfait, Pokalspiel wird wiederholt

Kayl-Tetingen verliert nachträglich mit 0:3 – Schiedsrichterfehler bei Merl - Kopstal

2.Division, 2.Bezirk

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
3
0
§ Urteil

Wegen eines Verstoßes gegen Satzungsartikel $102#16 verliert Kayl-Tetingen sein Gastspiel in Ehleringen nachträglich am grünen Tisch mit 0:3. Die Union 05 wurde zudem zu einer Geldstrafe von 121,75 Euro verurteilt. Der Bericht des Verbandsgericht erhält keinen näheren Details zu den Ereignissen, es könnte sich jedoch um einen Wechselfehler gehandelt haben.

Coupe FLF

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
-
-
§ Urteil

Die Partie zwischen Merl und Kopstal in der „Coupe FLF“ muss wiederholt werden. Auch dies entschied das Verbandsgericht der FLF. Grund soll FuPa-Informationen zufolge ein Schiedsrichterfehler gewesen sein. Im Elfmeterschießen hätte der Unparteiische einen Schuss mit doppeltem Ballkontakt als Tor gelten, anstatt den Elfmeter wiederholen zu lassen. Ein Nachholtermin war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Paul KrierAutor