Ehlen macht Aufstieg perfekt

Endlich war es soweit: Der SV Blau Weiss Ehlen hat am vergangenen Sonntag nach 10 Jahren in der Kreisliga B den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. Mit einem souveränen Auswärtssieg beim TSV Deisel II durch Tore von Alexander Fehrler, Muhammed Ünal und Lukas Reinmold (2x) legte man um 13:00 Uhr den Grundstein für den vorzeitigen Aufstieg. Als dann um kurz vor 17:00 Uhr die Nachricht die Runde machte, dass der SV Balhorn II sein Heimspiel gegen den FSV Wolfhagen wohl durchaus überraschend mit 3:0 gewinnen konnte, war klar: Die Aufstiegsparty konnte steigen!

Dass man damit nicht nur ein Saisonziel aus diesem Jahr erreichen konnte, macht der 1. Vorsitzende Andreas Mittelbach klar: "In den ersten Gesprächen mit Rocky (Michael Schulz, Trainer) im Jahr 2022 war damals schon ein gemeinsames Ziel definiert: Der Aufstieg in die Kreisliga A in den kommenden drei Jahren!". Bereits im ersten Jahr zeigte sich dann ein deutlicher Trend nach oben, die Mannschaft beendete die Saison am Ende auf Platz 5, nachdem man in den vorherigen sechs Saisons nur einmal einen einstelligen Tabellenplatz belegen konnte.

Bereits vor Ende der letzten Saison einigte man sich dann folgerichtig auf eine Zusammenarbeit bis 2027. Am Ende belegte man den dritten Platz, drei Punkte hinter einem der Aufstiegsplätze. "Da war natürlich der ein oder andere enttäuscht, dass es nicht geklappt hatte. Rocky hat schon den verpassten Aufstieg im letzten Jahr positiv gesehen, so kann die Mannschaft noch ein weiteres Jahr zusammenwachsen. Mitlerweile gebe Ich ihm da völlig Recht - die mannschaftliche Geschlossenheit ist heute nochmal höher und die Mannschaft auch reifer, als noch in der letzten Saison."