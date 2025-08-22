Ehingen will dringend punkten, wie legt Aufsteiger Burlafingen nach?

Die Bezirksliga Donau/Iller biegt in ihre zweite Runde ein, und bereits jetzt deuten sich spannende Konstellationen an. Der SV Jungingen will nach dem Auftaktsieg gegen die SGM Aufheim Holzschwang zu Hause gegen den TSV Blaustein nachlegen. Der SV Offenhausen empfängt mit der SGM Senden-Ay ein Team, das schon früh unter Druck geraten ist.
---
Der SV Jungingen startete mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg in Aufheim und rangiert damit in der oberen Tabellenhälfte. Nun will die Mannschaft den Heimvorteil nutzen, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Der TSV Blaustein hingegen zeigte beim 2:2 gegen den SV Offenhausen Moral, steht nach einem Spiel aber ohne Sieg da und benötigt dringend Punkte, um nicht früh im Mittelfeld stecken zu bleiben.
Nach dem 2:2 in Blaustein darf der SV Offenhausen zum Heimauftakt ran und möchte die positive Grundstimmung mit einem Dreier untermauern. Die Gäste der SGM Senden-Ay dagegen haben nach dem 2:3 gegen den FV Asch-Sonderbuch schon den ersten Rückschlag erlebt. Für sie zählt es nun, die Defensive zu stabilisieren, um nicht im Tabellenkeller zu verharren.
Beide Teams sind mit Siegen gestartet, was dieser Partie den Charakter eines frühen Spitzenspiels verleiht. Der FV Asch-Sonderbuch bewies beim 3:2 in Senden-Ay Kaltschnäuzigkeit, während SW Donau mit dem 3:1 gegen den TSV Langenau ein klares Ausrufezeichen setzte.
Der Aufsteiger FC Hüttisheim nahm zum Auftakt beim 1:1 in Westerheim einen wichtigen Punkt mit. Nun wartet mit dem SV Eggingen ein dicker Brocken, der mit einem 3:0 gegen den SC Türkgücü Ulm überzeugend losgelegt hat. Eggingen könnte mit einem weiteren Sieg früh in der Saison oben festzementiert werden, während Hüttisheim auf die eigene Heimstärke hofft.
Für den SC Türkgücü Ulm begann die Saison mit einem herben 0:3 in Eggingen und der Abstiegsgefahr im Rücken. Der FC Burlafingen hingegen gewann als Aufsteiger direkt mit 3:2 gegen die TSG Ehingen und kann unbeschwert aufspielen. Türkgücü braucht nun Punkte, um nicht von Beginn an im Tabellenkeller zu verharren.
Absteiger gegen Aufsteiger lautet die Konstellation in Ehingen. Die TSG Ehingen musste sich in Burlafingen mit 2:3 geschlagen geben und steht nun unter Druck, nicht sofort in den Negativstrudel zu geraten. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen bekam beim 0:5 gegen die SG Öpfingen die Grenzen aufgezeigt und muss sich in der neuen Liga erst finden.
Mit einem furiosen 5:0 in Kettershausen setzte die SG Öpfingen ein Ausrufezeichen und grüßt als Tabellenführer. Jetzt steht das erste Heimspiel an, bei dem die Euphorie genutzt werden soll, um die eigene Position zu festigen. Die SGM Aufheim Holzschwang verlor knapp mit 0:1 gegen den SV Jungingen und braucht dringend Zählbares, um nicht schon nach zwei Spieltagen ins Hintertreffen zu geraten.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________