Ehingen will dringend punkten, wie legt Aufsteiger Burlafingen nach?

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Jungingen SV Jungingen TSV Blaustein Blaustein

Der SV Jungingen startete mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg in Aufheim und rangiert damit in der oberen Tabellenhälfte. Nun will die Mannschaft den Heimvorteil nutzen, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Der TSV Blaustein hingegen zeigte beim 2:2 gegen den SV Offenhausen Moral, steht nach einem Spiel aber ohne Sieg da und benötigt dringend Punkte, um nicht früh im Mittelfeld stecken zu bleiben.

Nach dem 2:2 in Blaustein darf der SV Offenhausen zum Heimauftakt ran und möchte die positive Grundstimmung mit einem Dreier untermauern. Die Gäste der SGM Senden-Ay dagegen haben nach dem 2:3 gegen den FV Asch-Sonderbuch schon den ersten Rückschlag erlebt. Für sie zählt es nun, die Defensive zu stabilisieren, um nicht im Tabellenkeller zu verharren.

Beide Teams sind mit Siegen gestartet, was dieser Partie den Charakter eines frühen Spitzenspiels verleiht. Der FV Asch-Sonderbuch bewies beim 3:2 in Senden-Ay Kaltschnäuzigkeit, während SW Donau mit dem 3:1 gegen den TSV Langenau ein klares Ausrufezeichen setzte.

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau SV Westerheim Westerheim

Der TSV Langenau startete mit einer 1:3-Niederlage bei SW Donau und steht somit schon unter Zugzwang. Der SV Westerheim holte beim 1:1 gegen den FC Hüttisheim immerhin einen Zähler, verpasste jedoch den Sieg. Dieses Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld hat richtungsweisenden Charakter für die weitere Entwicklung.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim SV Eggingen Eggingen

Der Aufsteiger FC Hüttisheim nahm zum Auftakt beim 1:1 in Westerheim einen wichtigen Punkt mit. Nun wartet mit dem SV Eggingen ein dicker Brocken, der mit einem 3:0 gegen den SC Türkgücü Ulm überzeugend losgelegt hat. Eggingen könnte mit einem weiteren Sieg früh in der Saison oben festzementiert werden, während Hüttisheim auf die eigene Heimstärke hofft.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm FC Burlafingen Burlafingen

Für den SC Türkgücü Ulm begann die Saison mit einem herben 0:3 in Eggingen und der Abstiegsgefahr im Rücken. Der FC Burlafingen hingegen gewann als Aufsteiger direkt mit 3:2 gegen die TSG Ehingen und kann unbeschwert aufspielen. Türkgücü braucht nun Punkte, um nicht von Beginn an im Tabellenkeller zu verharren.

Absteiger gegen Aufsteiger lautet die Konstellation in Ehingen. Die TSG Ehingen musste sich in Burlafingen mit 2:3 geschlagen geben und steht nun unter Druck, nicht sofort in den Negativstrudel zu geraten. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen bekam beim 0:5 gegen die SG Öpfingen die Grenzen aufgezeigt und muss sich in der neuen Liga erst finden.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang