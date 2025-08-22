 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Stephan Schöttl

Ehingen will dringend punkten, wie legt Aufsteiger Burlafingen nach?

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 2. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.
SV Jungingen

Die Bezirksliga Donau/Iller biegt in ihre zweite Runde ein, und bereits jetzt deuten sich spannende Konstellationen an. Der SV Jungingen will nach dem Auftaktsieg gegen die SGM Aufheim Holzschwang zu Hause gegen den TSV Blaustein nachlegen. Der SV Offenhausen empfängt mit der SGM Senden-Ay ein Team, das schon früh unter Druck geraten ist.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Jungingen
SV JungingenSV Jungingen
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
15:00

Der SV Jungingen startete mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg in Aufheim und rangiert damit in der oberen Tabellenhälfte. Nun will die Mannschaft den Heimvorteil nutzen, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Der TSV Blaustein hingegen zeigte beim 2:2 gegen den SV Offenhausen Moral, steht nach einem Spiel aber ohne Sieg da und benötigt dringend Punkte, um nicht früh im Mittelfeld stecken zu bleiben.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Offenhausen
SV OffenhausenSV Offenhausen
SGM Senden-Ay
SGM Senden-AySGM Senden-Ay
15:00

Nach dem 2:2 in Blaustein darf der SV Offenhausen zum Heimauftakt ran und möchte die positive Grundstimmung mit einem Dreier untermauern. Die Gäste der SGM Senden-Ay dagegen haben nach dem 2:3 gegen den FV Asch-Sonderbuch schon den ersten Rückschlag erlebt. Für sie zählt es nun, die Defensive zu stabilisieren, um nicht im Tabellenkeller zu verharren.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FV Asch-Sonderbuch
FV Asch-SonderbuchFV Asch-S.
SW Donau
SW DonauSW Donau
15:00

Beide Teams sind mit Siegen gestartet, was dieser Partie den Charakter eines frühen Spitzenspiels verleiht. Der FV Asch-Sonderbuch bewies beim 3:2 in Senden-Ay Kaltschnäuzigkeit, während SW Donau mit dem 3:1 gegen den TSV Langenau ein klares Ausrufezeichen setzte.

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
TSV Langenau
TSV LangenauTSV Langenau
SV Westerheim
SV WesterheimWesterheim
16:00

Der TSV Langenau startete mit einer 1:3-Niederlage bei SW Donau und steht somit schon unter Zugzwang. Der SV Westerheim holte beim 1:1 gegen den FC Hüttisheim immerhin einen Zähler, verpasste jedoch den Sieg. Dieses Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld hat richtungsweisenden Charakter für die weitere Entwicklung.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FC Hüttisheim
FC HüttisheimHüttisheim
SV Eggingen
SV EggingenEggingen
15:00live

Der Aufsteiger FC Hüttisheim nahm zum Auftakt beim 1:1 in Westerheim einen wichtigen Punkt mit. Nun wartet mit dem SV Eggingen ein dicker Brocken, der mit einem 3:0 gegen den SC Türkgücü Ulm überzeugend losgelegt hat. Eggingen könnte mit einem weiteren Sieg früh in der Saison oben festzementiert werden, während Hüttisheim auf die eigene Heimstärke hofft.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
FC Burlafingen
FC BurlafingenBurlafingen
15:00

Für den SC Türkgücü Ulm begann die Saison mit einem herben 0:3 in Eggingen und der Abstiegsgefahr im Rücken. Der FC Burlafingen hingegen gewann als Aufsteiger direkt mit 3:2 gegen die TSG Ehingen und kann unbeschwert aufspielen. Türkgücü braucht nun Punkte, um nicht von Beginn an im Tabellenkeller zu verharren.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Ehingen
TSG EhingenTSG Ehingen
TSV Kettershausen-Bebenhausen
TSV Kettershausen-BebenhausenKettershsn-B
15:00

Absteiger gegen Aufsteiger lautet die Konstellation in Ehingen. Die TSG Ehingen musste sich in Burlafingen mit 2:3 geschlagen geben und steht nun unter Druck, nicht sofort in den Negativstrudel zu geraten. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen bekam beim 0:5 gegen die SG Öpfingen die Grenzen aufgezeigt und muss sich in der neuen Liga erst finden.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
SGM Aufheim Holzschwang
SGM Aufheim HolzschwangSGM Aufheim Holzschwang
15:00

Mit einem furiosen 5:0 in Kettershausen setzte die SG Öpfingen ein Ausrufezeichen und grüßt als Tabellenführer. Jetzt steht das erste Heimspiel an, bei dem die Euphorie genutzt werden soll, um die eigene Position zu festigen. Die SGM Aufheim Holzschwang verlor knapp mit 0:1 gegen den SV Jungingen und braucht dringend Zählbares, um nicht schon nach zwei Spieltagen ins Hintertreffen zu geraten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 022.8.2025, 17:00 Uhr
Nicolas BläseAutor