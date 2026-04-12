Ehingen-Süd atmet im Keller auf, Calcio verpasst Befreiungsschlag

– Foto: Alexander Sättele

Zum Abschluss des 26. Spieltags der Verbandsliga Württemberg hat der SSV Ehingen-Süd mit einem knappen, aber enorm wertvollen 1:0 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen drei wichtige Punkte eingefahren. In einer Tabellenregion, in der jeder Erfolg sofort neue Hoffnung freisetzt, bekam dieses Spiel spürbare Bedeutung. Für Calcio war es dagegen ein bitterer Abend, weil im eigenen Stadion ein direkter Schritt nach vorn verpasst wurde.

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Vor 311 Zuschauern untermauerte der FC Holzhausen seine Ambitionen auf die vorderen Plätze mit einer abgeklärten Leistung. Die Gastgeber starteten furios in die Partie, als Tim Steinhilber bereits in der 2. Minute den Führungstreffer zum 1:0 erzielte. Der TSV Berg fand gegen die stabil stehende Defensive der Hausherren kaum Mittel. In der 28. Minute erhöhte Jovan Djermanovic auf 2:0, was die Vorentscheidung bedeutete. Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte erneut Tim Steinhilber, der in der 83. Minute zum 3:0-Endstand traf und Holzhausen damit den 17. Saisonsieg sicherte. ---

In einer kampfbetonten Begegnung vor 287 Zuschauern setzten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen knapp gegen das Tabellenschlusslicht durch. Manuel Michel brachte die Hausherren in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Es dauerte bis tief in die zweite Halbzeit, ehe Benjamin Walter in der 72. Minute auf 2:0 erhöhte. Der VfR Heilbronn bewies jedoch Moral und kam in der 83. Minute durch Julian Schiffmann zum 2:1-Anschlusstreffer. Für eine Wende reichte es jedoch nicht mehr, sodass Heilbronn mit weiterhin 13 Punkten am Ende der Tabelle verharrt. ---

Ein einziger Treffer entschied die Partie vor 170 Zuschauern zugunsten des Favoriten. Der TSV Oberensingen tat sich gegen einen defensiv kompakt stehenden FC Rottenburg lange schwer, fand aber in der 27. Minute die Lücke, als Patrick Werner das goldene Tor zum 1:0 erzielte. In der Folge verteidigte Oberensingen den Vorsprung leidenschaftlich. ---

Es war eine sportliche Demontage, die die 200 Zuschauer in Waiblingen miterleben mussten. Die Young Boys Reutlingen spielten sich in einen Rausch und ließen dem FSV Waiblingen nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Matthias Dünkel in der 27. Minute mit dem 0:1, gefolgt von Maximilian Herberth in der 31. Minute zum 0:2 und Luca Lennerth in der 34. Minute zum 0:3. Kurz vor der Pause markierte Adil Iggoute in der 45. Minute das 0:4. Nach dem Seitenwechsel ging das Schützenfest unvermindert weiter: Ante Galic traf in der 54. Minute zum 0:5 und in der 65. Minute zum 0:6. Erneut Adil Iggoute schraubte das Ergebnis in der 78. Minute auf 0:7, bevor ein Doppelpack von Marko Drljo in der 80. Minute (0:8) und 86. Minute den 0:9-Endstand perfekt machte. Reutlingen thront damit mit 64 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis einsam an der Spitze. ---

Der FC Esslingen feierte vor 121 Zuschauern einen immens wichtigen Auswärtssieg bei der TSG Tübingen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Louis Majhen die Gäste in der 34. Minute mit 0:1 in Front. Tübingen bemühte sich um den Ausgleich, wurde aber in der zweiten Halbzeit eiskalt ausgekontert. Innerhalb weniger Minuten entschieden die Esslinger die Partie: Kimi Kerber traf in der 66. Minute zum 0:2, Antonio Trento legte in der 68. Minute das 0:3 nach, und Dorde Smiljic sorgte in der 72. Minute für den 0:4-Endstand. ---

Trotz eines frühen Rückschlags feierte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach vor 120 Zuschauern einen deutlichen Heimsieg. Der SV Fellbach ging bereits in der 4. Minute durch Torben Hohloch mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Tim Ulrich Ruth glich in der 13. Minute zum 1:1 aus, und Yusuf Emre Baran drehte die Partie in der 23. Minute zum 2:1. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Jermain Ibrahim in der 46. Minute auf 3:1. Erneut Tim Ulrich Ruth in der 60. Minute (4:1) und nochmals Jermain Ibrahim in der 88. Minute stellten den 5:1-Endstand her. ---

Späte Dramatik am Bodensee: Vor 200 Zuschauern sah es lange nach einer torlosen Punkteteilung zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem TSV Weilimdorf aus. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend, bis die Gäste in der Schlussphase den entscheidenden Nadelstich setzten. In der 89. Minute erzielte Daniel Baierle den umjubelten Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Die Partie blieb lange eng, intensiv und von großer Vorsicht geprägt. Dann setzte Janis Peter in der 39. Minute den entscheidenden Moment und erzielte das Tor des Tages für den SSV Ehingen-Süd. Mehr brauchten die Gäste nicht, um sich in einem Spiel mit knappen Linien und hoher Anspannung durchzusetzen. Für Ehingen-Süd ist dieser Auswärtssieg von großem Wert. Die Mannschaft verbessert sich mit nun 27 Punkten auf Rang zwölf und verschafft sich im Kampf um den Klassenverbleib neue Luft. Calcio Leinfelden-Echterdingen bleibt bei 32 Punkten auf Platz elf und verpasst die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone zu lösen. Gerade deshalb trägt dieses 0:1 eine Schwere, die weit über einen gewöhnlichen Sonntag hinausgeht.