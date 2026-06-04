Ehemals Rapid Wien: Ammerthal holt Oliver Harandt

Soll für zusätzliche Stabilität in der Ammerthaler Defensive sorgen: Oliver Harandt. – Foto: DJK Ammerthal

Der gebürtige Nürnberger mit slowakischen Wurzeln erlernte das Fußballspielen beim heimischen TSV Katzwang. Sein Talent wurde früh erkannt und gefördert. Es folgte der Schritt ins NLZ des SSV Jahn Regensburg. Als A-Jugendlicher spielte Harandt dann für die SpVgg Greuther Fürth. Seine ersten Schritte im Herrenbereich ging der 1,95 Meter große und beidfüßige Abwehrspieler beim österreichischen Drittligisten FC Kitzbühel. Dort überzeugte der Defensivspezialist und wurde vom Erstligisten Rapid Wien mit einem Profivertrag ausgestattet. Ein Kreuzbandriss bremste ihn jedoch jäh aus, es folgte eine lange Zwangspause. Nach überstandener Verletzung zog es Harandt schließlich zurück in die bayerische Heimat. Zur Saison 2024/25 schloss er sich dem ATSV Erlangen an, für den er insgesamt 31 Bayernligaspiele absolvierte. Wegen einer Meniskusverletzung war er abermals lange außer Gefecht gesetzt, ist seit vergangenem März aber wieder einsatzfähig.



Ammerthals Sportdirektor und Trainer Tobias Rösl freut sich auf den jungen und ehrgeizigen Neuzugang, den er als „Defensivspezialisten“ bezeichnet: „Mit Oliver bekommen wir einen spielerisch starken und sehr gut ausgebildeten Innenverteidiger. Er ist als Verstärkung der Abwehrreihen vorgesehen und soll für zusätzliche defensive Stabilität sorgen“, so Rösl gegenüber FuPa. Insgesamt hat der Bayernliga-Rückkehrer damit 13 Neuverpflichtungen getätigt. Neben Harandt sind das Maximilian Hiltl (SC Luhe-Wildenau), Volodymyr Kharabara (SSV Jahn Regensburg II), Jörn Hohe (TSV Weißenburg), Dominik Boldogh (SC Feucht), Michel Silva Pereira (FC Amberg), Lucas Markert und Tanyel Deliboyraz (beide ATSV Erlangen), Nils Jenauth (FC Altdorf), Eron Sejdijaj (SpVgg Mögeldorf) sowie Malik Pankey, Nicolas Wolf und Nikola Milovski (alle FSV Erlangen-Bruck).