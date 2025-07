Ehemaliges Fortuna-Top-Talent geht jetzt aufs College Daniel Bunk war nach Ende seines Profivertrags vereinslos. Nun setzt er seine Laufbahn im Ausland fort. Verlinkte Inhalte Regionalliga West F. Düsseld. II Daniel Bunk

Daniel Bunk galt vor einiger Zeit mal als eines der vielversprechenden Talente im deutschen Nachwuchsfußball. Diese Hoffnung hatte auch den Grund, dass Fortuna den damals 16-Jährigen im Dezember 2020 mit einem Profivertrag ausgestattet hatte. Die Flingerner banden Bunk zu diesem Zeitpunkt bis 2025 an sich und es war vorgesehen, dass der zunächst in der U19 der Rot-Weißen spielen wird und im Anschluss perspektivisch in den Profikader aufrücken soll.

Bunk hat auch einen DFB-Pokaleinsatz vorzuweisen Bunk war während des Abschnitts seiner Laufbahn sehr froh darüber, „diese große Wertschätzung vom Verein entgegengebracht zu bekommen“, sagte einst der gebürtige Wuppertaler, der sich 2012 als 8-Jähriger Fortuna anschloss und seitdem sämtliche Jugendabteilung der Rheinländer durchlief. Der Mittelfeldspieler war häufig Kapitän seiner Teams und kam auf mehrere Einsätze für Deutschlands Nachwuchs-Nationalmannschaften. „Ich spiele seit meiner Kindheit für die Fortuna und es war immer mein Traum, eines Tages in der großen Arena aufzulaufen. Dieser Vertrag ist der erste Schritt, aber es liegt noch ein langer Weg vor mir“, meinte Bunk.

Er lief tatsächlich mal in der Stockumer Arena auf, im September 2022 während eines Kurzeinsatzes beim 3:1-Sieg über Hansa Rostock. Schon davor schnupperte er ein paar wenige Minuten Profi-Luft, als er im Juli desselben Jahren in der ersten DFB-Pokalrunde beim 4:1-Erfolg über die Kickers Offenbach spät eingewechselt worden ist. Danach folgte noch ein Pflichtspiel in der Profimannschaft im Dezember 2023 beim 3:2-Sieg beim 1. FC Magdeburg. Es war Bunks dritter und letzter Auftritt für die Profis.