Ehemaliges FCK-Talent wird dank Trading zum Millionär

Dubai/Kaiserslautern. Mika Seegel nimmt den Anruf in Dubai entgegen. Der 18-Jährige hat seinen Firmensitz in der Hauptstadt des Emirats, hält sich aber auch gerne in Marbella oder seiner Heimat Deutschland auf. Diese Freiheit genießt Seegel seit knapp sechs Monaten. Zuvor sah sein Alltag anders aus. Internatsleben, heißt: Ortsgebundenheit, enge Taktung, wenig Flexibilität. Lange war bei Seegel alles auf eine Karriere als Fußball-Profi ausgerichtet. Bis er sich im Januar entschloss, der U19 des 1. FC Kaiserslautern den Rücken zu kehren, um sich uneingeschränkt auf Trading zu konzentrieren. Und bisher zahlt sich die Entscheidung aus. Wortwörtlich.

Die genauen Hintergründe des ehemaligen FCK-Kapitäns zur Entscheidung, mit dem Fußball aufzuhören, Seegels anfängliche Negativerfahrung mit dem Traden und seine Erinnerungen an die NLZ-Zeit lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.