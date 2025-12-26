Ehemaliger Zweitligaspieler wird neuer Trainer in der Landesliga



Ugur Yilmaz übernimmt den Cheftrainerposten beim TSV Bernhausen zur Saison 26/27

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir Ugur Yilmaz als neuen Cheftrainer für die kommende Saison verpflichten konnten. Mit ihm wird auch sein Co-Trainer Lucio Fanelli den Weg an den Fleinsbach gehen.



Aktuell sind die beiden noch beim Nachbarn und Ligakontrahenten FV Spfr Neuhausen engagiert und geben dort alles, um den Ligaverbleib zu sichern.



Der ehemalige Regionalliga-Stürmer (Stuttgarter Kickers und FV Illertissen), sowie Zweitligaspieler in der Türkei ist auf dem Fildern kein Unbekannter.



Sowohl in Bonlanden (Ober-, Verbands- und Landesliga) als auch in Echterdingen (Landesliga) hat er seine Fußspuren durch seine intelligente Spielweise und zahlreiche Tore, aber auch durch seine persönliche Art hinterlassen.



Seit geraumer Zeit ist der B-Lizenz Inhaber nun schon im Trainergeschäft unterwegs. Zunächst als spielender Co-Trainer beim TVE, aktuell in seiner 3. Saison als Chef-Coach in Neuhausen. In seinem ersten Jahr übernahm er unseren Nachbarn im hinteren Teil der Bezirksliga, führte den Club direkt als Meister in die Landesliga und konnte in der vergangenen Saison als Liganeuling überzeugen und frühzeitig den Klassenverbleib schaffen. Auch in der aktuellen Saison hat er schon bewiesen, dass er eine Truppe zusammenstellen kann, die sich in der Landesliga behauptet. Wir wünschen für die Rückrunde alles Gute für den Ligaverbleib.



Von Anfang an war „Ugi“ für uns ein hochinteressanter Kandidat und wir sind froh, einen so reflektierten und authentischen Fachmann und Kenner der Region und Liga mit tollem Netzwerk für uns gewinnen zu können. Gemeinsam mit Lucio haben die beiden bewiesen, ein gutes Auge für Talente in der Region zu haben und eine Mannschaft mit klarer Philosophie zu führen.



Lucio begleitet Ugur schon seit mehreren Jahren als Mannschaftskamerad und Freund, sowie nun auch im dritten Jahr als Co-Trainer und ist ebenso wie Ugur ein absolut positiv „Fußballverrückter“.



Unser Plan, den vor einigen Jahren eingeschlagenen erfolgreichen Weg weiterzugehen, unsere Mannschaft stetig weiterzuentwickeln, dabei junge Spieler gezielt einzubinden und den TSV Bernhausen Fußball mit hoher Identifikation in den kommenden Jahren stabil und erfolgreich zu positionieren ist mit dieser zukunftsweisenden Verpflichtung gesichert.



Der TSV Bernhausen freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ugur Yilmaz und Lucio Fanelli und blickt mit großer Zuversicht auf die kommenden Spielzeiten.