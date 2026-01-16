Ehemaliger Zweitliga-Stürmer verlängert beim Landesligisten

+ 4 weitere

Bei Landesliga-Aufsteiger SG Schorndorf gibt es kurz vor dem Wochenende noch eine spannende Verlängerung. Der aktuelle Kapitän Matthias Morys, früher Spieler des VfB Stuttgart, VfR Aalen, RB Leipzig und der SG Sonnenhof Großaspach, verlängert bei den Schorndorfern.

𝘿𝙚𝙧 𝙆𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖̈𝙣 𝙫𝙚𝙧𝙡𝙖̈𝙣𝙜𝙚𝙧𝙩

Noch lange nicht fertig! Unser Kapitän Matthias Morys setzt ein dickes Ausrufezeichen und verlängert bis zum Sommer 2027.

Gemeinsam gehen wir den Weg weiter!

Die aktuelle Tabelle der Landesliga Württemberg, Staffel 1

1. SKV Rutesheim 16 12-1-3 43:16 37

2. FV Löchgau 15 10-5-0 36:11 35

3. TSG Öhringen (Auf) 16 10-2-4 31:17 32

4. SG Weinstadt 16 9-1-6 43:31 28

5. TV Oeffingen 16 8-2-6 40:29 26

6. SG Schorndorf (Auf) 16 8-2-6 36:31 26

7. SV Leonberg/Eltingen (Auf) 16 7-2-7 30:28 23

8. TSV Ilshofen 16 6-5-5 22:22 23

9. Sport-Union Neckarsulm 15 7-1-7 30:22 22

10. SSV Schwäbisch Hall 15 6-2-7 21:29 20

11. TSV Heimerdingen 1910 (Ab) 16 5-3-8 32:29 18

12. TSV Crailsheim 16 4-4-8 29:42 16

13. SV Kaisersbach 15 4-3-8 19:46 15

14. SpVgg Satteldorf 16 4-2-10 21:35 14

15. GSV Pleidelsheim 16 3-4-9 20:41 13

16. SGM Krumme Ebene am Neckar 16 3-1-12 18:42 10

