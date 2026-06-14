Ehemaliger Zweitliga-Spieler verlässt Absteiger aus der Oberliga

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Beim 1. Göppinger SV setzt sich der sportliche Umbruch nach dem zweiten Abstieg in Folge fort. Nach dem Rückfall aus der Regionalliga Südwest im Vorjahr geht es nun aus der Oberliga in die Verbandsliga Württemberg. David Trivunic verlässt den Verein und kehrt zum FC Nöttingen zurück.

Der 25-jährige Abwehrspieler schließt sich damit einem Klub an, der den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg geschafft hat. Trivunic war in der vergangenen Saison für den 1. Göppinger SV in 24 Oberliga-Partien im Einsatz. Bereits in der Regionalliga-Spielzeit 2024/25 gehörte er zum GSV-Kader und kam dort auf 25 Spiele, ein Tor und zwei Vorlagen.

Für den Defensivspieler ist der Wechsel zugleich eine Rückkehr an eine bekannte Wirkungsstätte. Vor seiner Zeit in Göppingen hatte Trivunic bereits mehrere Jahre für den FC Nöttingen gespielt. In der Oberliga Baden-Württemberg absolvierte er für den Verein unter anderem 21 Spiele in der Saison 2023/24, 18 Einsätze in der Runde 2022/23 und 24 Partien in der Spielzeit 2021/22. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Laufbahn 171 Spiele, sechs Tore und zwei Assists.