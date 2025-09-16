 2025-09-16T08:29:04.993Z

Ehemaliger Westfalenliga-Spieler sucht neuen Verein - mit Kontaktdaten

Emmanuel Antwi Tabi, der bereits für den SC Westfalia Herne in der Westfalenliga gespielt hat, ist vereinslos. So könnt ihr ihn kontaktieren.

Im Sommer hatte Tabi beim ambitionierten Gelsenkirchener Bezirksligisten Sportfreunde Bulmke angeheuert. Nach eigenen Angaben kam es zur Trennung, da die Zusammenarbeit nicht wie vereinbart gelaufen ist. "Ich habe kein Geld erhalten", so Tabi, der auf ein neues Engagement zur Rückrunde hofft.

In seiner bisherigen Laufbahn hat Tabi zehn Westfalenliga-Einsätze für SC Westfalia Herne absolviert. Auch beim damals noch in der Westfalenliga spielenden SV Sodingen stand er schon unter Vertrag.

"Von meinem neuen Verein erwarte ich Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und eine gute Zusammenarbeit. Mir ist sowohl ein familiäres Umfeld als auch eine ambitionierte sportliche Ausrichtung wichtig", erklärt Tabi: "Ich stehe jederzeit für ein Probetraining oder ein persönliches Gespräch zur Verfügung."

>>> Die bisherige Vita

Positionen: Linkes & rechtes Mittelfeld, rechter Verteidiger, Sturm

Stärken: hohes Tempo, stark im Dribbling, robust im Zweikampf

Mögliche Spielklassen: Bezirksliga, Landesliga oder Westfalenliga

Region: Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Essen

Kontakt:

📞 Telefon: 0175 8714096

💬 WhatsApp: 0176 32591041

✉️ E-Mail: tabi2801@icloud.com

Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden

FuPa Westfalen hilft Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an westfalen@fupa.net melden und folgende Fragen beantworten:

  • In welcher Liga willst du spielen?
  • In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
  • Auf welcher Position spielst du?
  • Was sind deine Stärken?
  • Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
  • Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.

Nach Rücksprache mit den Kandidaten, die bereits über FuPa gesucht haben, dürfen sich suchende Spieler im Regelfall über viele Anfragen freuen. Schließlich gibt es überall Bedarf und jeder Verein ist froh, neue Spieler im Team begrüßen zu dürfen.

