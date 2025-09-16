Ehemaliger Westfalenliga-Spieler sucht neuen Verein - mit Kontaktdaten

Im Sommer hatte Tabi beim ambitionierten Gelsenkirchener Bezirksligisten Sportfreunde Bulmke angeheuert. Nach eigenen Angaben kam es zur Trennung, da die Zusammenarbeit nicht wie vereinbart gelaufen ist. "Ich habe kein Geld erhalten", so Tabi, der auf ein neues Engagement zur Rückrunde hofft.
In seiner bisherigen Laufbahn hat Tabi zehn Westfalenliga-Einsätze für SC Westfalia Herne absolviert. Auch beim damals noch in der Westfalenliga spielenden SV Sodingen stand er schon unter Vertrag.
"Von meinem neuen Verein erwarte ich Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und eine gute Zusammenarbeit. Mir ist sowohl ein familiäres Umfeld als auch eine ambitionierte sportliche Ausrichtung wichtig", erklärt Tabi: "Ich stehe jederzeit für ein Probetraining oder ein persönliches Gespräch zur Verfügung."
• Positionen: Linkes & rechtes Mittelfeld, rechter Verteidiger, Sturm
• Stärken: hohes Tempo, stark im Dribbling, robust im Zweikampf
• Mögliche Spielklassen: Bezirksliga, Landesliga oder Westfalenliga
• Region: Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Essen
Kontakt:
📞 Telefon: 0175 8714096
💬 WhatsApp: 0176 32591041
✉️ E-Mail: tabi2801@icloud.com
