Ehemaliger Verbandsliga-Trainer wechselt zum Bezirksligisten

Der Bezirksliga-Aufsteiger FV Vorwärts Faurndau steht zur Winterpause auf dem siebten Rang. Nun teilt der Verein folgende spannenden Informationen mit:
Mit dem A-Lizenz Inhaber Giuseppe Iorfida konnte sich der FV Vorwärts Faurndau die Dienste eines echten Fachmanns sichern. Der selbstständige Ernährungsberater/betriebliche Gesundheitsmanager und frühere Vollblutstürmer übernimmt ab sofort die Dittlau- Kicker.
Zuletzt war der Familienvater beim TV Echterdingen und dem GSV Maichingen in der Verbandsliga tätig nun verschlägt es den gebürtigen Remstäler zum FVF.
Seine erste Einheit auf dem Platz leitet Giuseppe Iorfida am 13. Januar.
Willkommen beim FVF – wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
1. 1. FC Heiningen 16 12-3-1 78:16 39
2. 1. FC Donzdorf 16 12-2-2 47:14 38
3. SV Ebersbach/Fils 16 12-1-3 41:20 37
4. TSV RSK Esslingen (Auf) 15 10-1-4 52:31 31
5. TSV Weilheim/Teck (Auf) 16 10-1-5 33:23 31
6. VfL Kirchheim/Teck 16 10-0-6 44:41 30
7. FV Vorwärts Faurndau (Auf) 16 9-1-6 46:43 28
8. TSG Salach 16 7-1-8 36:35 22
9. TSV Denkendorf (Auf) 16 7-1-8 34:39 22
10. 1. FC Frickenhausen 16 5-3-8 25:34 18
11. FV Plochingen 15 5-2-8 29:30 17
12. Türkspor Nürtingen 73 16 4-2-10 33:45 14
13. TSV Oberboihingen 16 3-5-8 30:42 14
14. TSV Jesingen 16 3-3-10 20:38 12
15. TSV Berkheim 16 3-2-11 20:53 11
16. SC Geislingen II 16 0-2-14 15:79 2
