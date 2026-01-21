Ehemaliger Verbandsliga-Stürmer verstärkt Bezirksligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Nach Stationen beim FC Esslingen und dem TSV Bernhausen kehrt Hrvoje Markic auf den Pfostenberg zurück.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Reutlingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang beim FC:

Jeremie Schwarz (21) – zuvor vereinslos unterwegs und jetzt endlich da, wo er hingehört: auf die Außenbahn. Ob links oder rechts ist ihm egal, Hauptsache Tempo, Meter machen und Zweikämpfe gewinnen. Fußball im Verein war für ihn lange ein Wunsch, der sich erst später erfüllt hat. Ergebnis: extrem hohe Motivation und ein Laufpensum, bei dem sogar der Fitnesscoach kurz nachrechnet. Zum FC kam Jeremie auf ziemlich direktem Umweg: Mittagspause, kurzer Talk mit dem Co-Trainer, Probetraining – unterschrieben. Neben dem Platz ist Jeremie entspannt, humorvoll und bringt gute Stimmung ins Team. Einziger Schwachpunkt: Beim Kabine aufräumen pfeift er gern mal auf Durchzug

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Flacht

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Winterneuzugang für die Rückrunde 2026 - Kajeevan Sasikaran verstärkt die Schwarz-Blauen zur Rückrunde der Saison 2025/2026. Kade wechselt vom TSV Wiernsheim an die Kelterstraße. Zuvor war er bis zum vergangenen Sommer für den TSV Heimsheim aktiv. Wir freuen uns, den schnellen und talentierten Flügelspieler ab sofort im schwarz-blauen Dress zu sehen. Herzlich willkommen, Kade

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++