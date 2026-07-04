Ehemaliger Verbandsliga-Spieler wird Kreisliga-Spielertrainer

– Foto: Joachim Koschler

Der TSV Hessental aus der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall verstärkt seinen Kader zum Ende der Wechselphase mit vier weiteren Neuzugängen. Umut Ungan, Pascal Dietrich, David Abischew und Florian Hoffmann wechseln nach Hessental und kennen sich bereits aus ihrer Zeit in Michelbach. Ungan soll künftig die Offensive ergänzen, während Dietrich, Abischew und Hoffmann für zusätzliche Optionen in der Viererkette sorgen. Der TSV freut sich auf die vier neuen Spieler und die gemeinsame Saison.

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TSV Phönix Lomersheim

Der TSV Phönix Lomersheim aus der Bezirksliga Enz/Murr verstärkt sich mit Konstantinos „Kostas“ Koufalis. Der 37-Jährige kommt zur neuen Saison ans Wässerle und bringt viel Erfahrung sowie Weitsicht mit. Koufalis war, abgesehen von einem zweijährigen Zwischenstopp bei Enosis Leonberg, lange für die Spvgg Mönsheim aktiv. In den Gesprächen überzeugte er mit Klarheit, Gelassenheit und seinen Ansichten. Der TSV freut sich auf eine sportlich und menschlich passende Verstärkung.

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SV Wört

Der SV Wört aus der Kreisliga B3 Ostwürttemberg setzt in der Saison 2026/27 weiter auf Lukas Michel – künftig auch als Spielertrainer. Der 23-jährige Innenverteidiger bringt Erfahrung aus Verbands- und Landesliga mit und soll die Mannschaft nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf dem Platz führen. Seit Januar arbeitet Michel gemeinsam mit dem Verein an der Weiterentwicklung des SVW. Dazu zählen verbesserte Trainingsbedingungen, ein aufgebauter Athletikbereich und eine klare sportliche Struktur. Besonders wichtig bleibt der junge, hungrige Kader, der sportlich wie menschlich zusammenpassen soll. Vorstand und Sportlicher Leiter Josef Ebert würdigt Michels Ehrgeiz, Professionalität und Vision. Nun soll der eingeschlagene Weg in Blau-Weiß konsequent fortgesetzt werden.

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