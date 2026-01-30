Ehemaliger Verbandsliga-Spieler wechselt und weiterer Transfer

– Foto: Jacqueline Maier

Willkommen, Burak! Wir freuen uns, mit Burak einen weiteren Neuzugang beim FC ILIRIA begrüßen zu dürfen. Burak ist für seine enorme Schnelligkeit und Torgefährlichkeit bekannt. Er durfte schon Erfahrungen in der Bezirksliga beim FC Eislingen sammeln.

Die ersten Worte als ILIRIA-Spieler: „Es ist mir eine Ehre Teil dieses Teams zu sein. Ich freue mich auf die Rückrunde und bin optimistisch, dass wir eine erfolgreiche und schöne Zeit erleben werden, dazu freue ich mich von den Erfahrenen zu lernen und den Jungen eine Stütze zu sein.“

Willkommen beim FC ILIRIA!

KSG Eislingen

Till Scheurer verlängert! Auch Till Scheurer gibt frühzeitig seine Zusage für die Saison 26/27. Wir freuen uns Till auch zukünftig im Trikot unserer KSG auf dem Platz zu sehen !!

TV Oeffingen

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, freut sich in der Winterpause über einen Zugang mit Verbandsliga-Erfahrung. Dennis Chirivi kommt vom AKV BG Ludwigsburg aus der Bezirksliga Enz/Murr, spielte letzte Saision aber auch bereit für den TV Echterdingen in der Verbandsliga Württemberg.

