Ehemaliger United-Zürich-Trainer verstorben

Schaffhauser Viertliga-Verein hat neuen Trainer +++ Töss mit neuem Trainer nach Abstieg +++ Erster Saison-Kontrahent der U21 des FCZ wechselt Coach aus

Ex-Profi und Trainer Andy Ladner ist verstorben. Das News-Portal nau.ch vermeldet den Tod von André "Andy" Ladner. Der frühere Profi (u.a. GC, Basel, Lugano) bestritt in seiner Aktivkarriere vier Länderspiele. Später war er über viele Jahre als Trainer tätig - auch im Amateurfussball. So betreute Ladner in der Saison 2017/18 den damals in der Promotion League spielenden FC United Zürich. Im Profibereich wurde er 2009 als Assistenztrainer dem FC Zürich Schweizer Meister. Beim Stadtclub coachte er zudem 2018/19 erfolgreich die NLA-Frauen (sie holten das Double) - und fungierte gleichzeitig auch als Technischer Leiter. Der einstige Verteidiger übte zudem Ämter bei Rapperswil-Jona und Aarau aus. Ladner wurde 62 Jahre alt. FC Stein am Rhein: Mendes für Vetterli. Beim FC Stein am Rhein fungiert Fabio Mendes ab der kommenden Saison als Trainer. Mit dem 31-Jährigen soll das Viertliga-Team gefestigt und weiter entwickelt werden. Die Schaffhauser erreichten zuletzt in der Gruppe 5 den sechsten Platz. Betreut wurden sie das letzte halbe Jahr von Patrick Vetterli. Dies nachdem der bisherige Coach Ingo Kastler in der Winterpause in die deutsche Landesliga gewechselt war. Stein am Rheins neuer Verantwortlicher Mendes sammelte bis anhin Trainer-Erfahrungen im Nachwuchs des FC Frauenfeld und als Assistent der ersten Mannschaft. Ausserdem coachte er die A-Junioren des FC Aadorf.